Люди рассказали о вещах, которые они считали переоцененными, пока не попробовали сами
С вами случалось так, что вы долгое время считали использование какой-то популярной или дорогой вещи блажью и расточительством, а потом как-то раз попробовали сами и поняли, что зря так долго отказывали себе в таком удовольствии? Вот и пользователь Reddit недавно озадачился вопросом: «Что кажется переоцененным, пока вы не попробуете это?» И посыпались самые разнообразные ответы: про небольшое и глобальное, материальное и касающееся привычек.
Мы в AdMe.ru решили, что это крайне полезный тред, фактически готовый и одобренный тысячами людей список того, в чем уже сегодня нужно перестать сомневаться и что скорее надо опробовать на себе. Держим пари, вы наверняка выделите для себя что-то новое или как минимум подтвердите написанное.
- Не знаю, как это убедительнее подать, чтобы вы поверили, но... попробуйте хоть раз купить качественную подушку. © fiercestbear
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А также матрас и простыни. Мой бывший как-то разозлился на меня за то, что я потратила почти $ 2 тыс. на это. При этом он не считал расточительством тратить по $ 100-200 в барах или на ужин. Люди, вы проводите в постели как минимум 8 часов, а это 3 тыс. часов в год! Кровать должна быть самой дорогой или как минимум максимально качественной (независимо от цены) вещью в вашем доме. Соглашаясь на меньшее, вы делаете хуже только себе. © Yoinkie2013
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Одежда, сшитая на заказ. У вас может быть какая угодно фигура, но когда вы надеваете вещь, сшитую по вашим параметрам, вы выглядите не просто нормально, а изумительно. © PMBrewer
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Пить воду. Удивительно, насколько лучше я себя чувствую, когда сознательно начинаю пить больше воды. © squishiejellyfish
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Наблюдайте за звездным небом. Может показаться, что это скучно, но на самом деле оно просто потрясающее. © MixaUA
- Специальные кроссовки для бега. © Moosewalaaaa
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Работа на компьютере с двумя мониторами. Попробовав однажды, вы уже не сможете вернуться к одному. © MrBlahMcBlahber
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Утяжеленное одеяло. Мне подарили такое на день рождения, и я безумно люблю его. Пропала бессонница, снизилась тревожность, и вообще оно действует как средство от депрессии в сочетании с витаминами, собакой и банановым хлебом. © klerkskc
- Очень хороший напор воды в душе. © lookslikesausage
- Услуги компаний по переезду. Когда я женился, мы решили жить в Нью-Йорке и обратились в компанию моего приятеля, которая занимается переездами. Это было потрясающе. Просто кайф, когда тебе ни единой вещи не нужно поднимать вверх по лестнице. © Sirnando138
- Хорошие наушники. Вы услышите новые музыкальные нюансы даже в той песне, которую слушали сотни раз. © gammarays01
- Хороший массаж. К своим 30 годам я ни разу не ходил на массаж, пока моя девушка не отхватила по скидке купон на сеанс для двоих в какой-то дыре. Это было ужасно, и после я чувствовал себя еще хуже, чем раньше. Думал, мое мнение подтвердилось. Спустя какое-то время у меня очень заболела спина, и я решил дать массажу второй шанс в более приятном месте. На этот раз все было прекрасно и настолько умиротворяюще, что я почти уснул. После сеанса ушел без болей и чувствовал себя буквально обновленным. © HorseMeatSandwich
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Сон. Питание. Употребление достаточного количества воды. Поверьте мне... Этот мир холоден и мрачен лишь до тех пор, пока вы не приведете в порядок эти 3 пункта. © theworldinourhands
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Йога и медитация. Сидеть наедине с самим собой очень тяжело, но как только ты превозмог себя и постиг тишину, от этого уже просто невозможно отказаться. © crazyforpsych
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Проводить время с семьей и друзьями. Укреплять отношения с ними. © twoMono
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2 вещи: удобная рабочая обувь и качественное нижнее белье. Если рабочий день у вас проходит на ногах, то не поскупитесь на обувь, так как именно она уменьшает усталость и боли в теле. В настоящее время я ношу самые уродливые ботинки в своей жизни только потому, что они оказались самыми удобными из всех, что я когда-либо примерял. Кому какое дело, как они выглядят, они же рабочие и испачкаются в 1-й же день на строительной площадке. А что касается белья, надев однажды действительно качественную вещь, вы никогда не вернетесь к прежней. © fleshflavoredgum
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Разговор с психотерапевтом. Он действительно помогает. Это научно обосновано, хотят люди в это верить или нет. © luxFrer
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Собака или любое домашнее животное. Раньше я этого не понимал. Но с тех пор, как у меня появился свой пес, я больше не могу представить и дня без него. Я упорно работаю, чтобы обеспечить ему достойную жизнь. Слежу за тем, чтобы он ел и двигался так же хорошо, как и я. Я плачу, когда ему больно, и смеюсь, когда он счастлив. Люблю его. © jscyy
Что вы могли бы добавить в этот список и почему?