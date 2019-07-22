Люди рассказали о вещах, которые они считали переоцененными, пока не попробовали сами

Проводить время с семьей и друзьями. Укреплять отношения с ними. © twoMono

2 вещи: удобная рабочая обувь и качественное нижнее белье. Если рабочий день у вас проходит на ногах, то не поскупитесь на обувь, так как именно она уменьшает усталость и боли в теле. В настоящее время я ношу самые уродливые ботинки в своей жизни только потому, что они оказались самыми удобными из всех, что я когда-либо примерял. Кому какое дело, как они выглядят, они же рабочие и испачкаются в 1-й же день на строительной площадке. А что касается белья, надев однажды действительно качественную вещь, вы никогда не вернетесь к прежней. © fleshflavoredgum

Разговор с психотерапевтом. Он действительно помогает. Это научно обосновано, хотят люди в это верить или нет. © luxFrer