Люди, которых удача любит больше, чем других
Есть люди, которым хронически везет: им достаются арбузы без косточек и сразу 2 иллюминатора в самолете, а если они роняют свой телефон на канализационную решетку, он не проваливается в щель, как у всех нормальных людей, а падает сверху и даже не разбивается. Хорошо было бы раскрыть секрет этих везунчиков, а пока давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлена настоящая удача в концентрированном виде.
AdMe.ru собрал доказательства того, что у госпожи удачи определенно есть свои любимчики.
«Сегодня я сорвал арбузный джекпот»
«Прикрепил деньги на магнит к боковой стенке сейфа. Вор вскрыл его, но ничего не заметил»
Когда самый большой страх в твоей жизни осуществился, но все закончилось хорошо
«В самолете мне досталось целых 2 иллюминатора»
«Я слышал, как оно покатилось к краю стола, и приготовился убирать беспорядок, но...»
«Мне попалась клубника размером с мою ладонь»
Еще бы пара сантиметров, и...
«Мне попалось редкое яблоко»
Огромный тунец
«Лучшее утро понедельника из всех, что у меня были»
Этот телефон спас своего владельца от бензопилы
«Вернулась домой как раз вовремя»
Мелочь, а приятно
Джекпот
Кажется, пора купить лотерейный билет
Когда ангел-хранитель работает в поте лица
«Эти монеты в нагрудном кармане моего дедушки спасли его от смерти в Первую мировую войну»
Когда по-настоящему повезло
А вы могли бы назвать себя счастливчиком? Расскажите нам про случаи, когда вам сказочно везло.
Фото на превью russellreed/Twitter, Imgur