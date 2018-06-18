Люди, которых удача любит больше, чем других

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Есть люди, которым хронически везет: им достаются арбузы без косточек и сразу 2 иллюминатора в самолете, а если они роняют свой телефон на канализационную решетку, он не проваливается в щель, как у всех нормальных людей, а падает сверху и даже не разбивается. Хорошо было бы раскрыть секрет этих везунчиков, а пока давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлена настоящая удача в концентрированном виде.

AdMe.ru собрал доказательства того, что у госпожи удачи определенно есть свои любимчики.

«Сегодня я сорвал арбузный джекпот»

«Прикрепил деньги на магнит к боковой стенке сейфа. Вор вскрыл его, но ничего не заметил»

Когда самый большой страх в твоей жизни осуществился, но все закончилось хорошо

«В самолете мне досталось целых 2 иллюминатора»

«Я слышал, как оно покатилось к краю стола, и приготовился убирать беспорядок, но...»

«Мне попалась клубника размером с мою ладонь»

Еще бы пара сантиметров, и...

«Мне попалось редкое яблоко»

Огромный тунец

«Лучшее утро понедельника из всех, что у меня были»

Этот телефон спас своего владельца от бензопилы

«Вернулась домой как раз вовремя»

Мелочь, а приятно

Джекпот

Кажется, пора купить лотерейный билет

Когда ангел-хранитель работает в поте лица

«Эти монеты в нагрудном кармане моего дедушки спасли его от смерти в Первую мировую войну»

Когда по-настоящему повезло

А вы могли бы назвать себя счастливчиком? Расскажите нам про случаи, когда вам сказочно везло.