Люди из разных стран стригут свои волосы ради париков для детей с онкологией

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В последнее время в интернете можно увидеть фотографии женщин, мужчин и даже детей, которые обрезают свои длинные волосы и отдают их благотворительным организациям для изготовления париков. Как правило, они нужны людям, которые лечатся от рака и не могут позволить себе дополнительные траты на дорогостоящие парики из натуральных волос. В инстаграме популярны хештеги #donatehairforcancer, #locksforlove, #beautifullengths, где люди из разных стран призывают других последовать их примеру. Недавно свои волосы пожертвовала министр Франции.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые делают этот мир чуточку лучше, и спешим поделиться с вами примерами такой необычной благотворительности.

США и Канада

США — одно из первых государств, где появились организации, которые занимаются сбором волос для изготовления париков. Множество американцев и канадцев ежедневно жертвуют свои волосы и выкладывают фотографии в соцсети. Главное требование — длина волос должна быть не менее 30 см.

Этот мальчик два года отращивал волосы, чтобы отдать их нуждающимся.

Одна из самых известных организаций, занимающихся такой благотворительностью, называется Locks of Love, то есть «Локоны любви». Она делает парики для канадских и американских детей, которые потеряли волосы из-за алопеции, ожогов и рака. Парики предоставляются бесплатно.

Как видите, в программе принимают участие не только женщины.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, многие звезды также отдают свои волосы на благотворительность. Например, актриса Аманда Сейфрид выложила в инстаграм селфи с хештегом #Lockforlove, продемонстрировав новую прическу. На фото актриса со своим стилистом Кледе Томоко.

Великобритания

Лондонская организация под названием Little Princess Trust была основана в 2005 году в память о пятилетней Ханне, которая умерла от рака. На сегодняшний день активисты уже помогли тысячам человек в Великобритании и активно продолжают свою работу.

Little Princess Trust предоставляет бесплатные парики из настоящих волос детям и молодым людям до 24 лет, которые потеряли свои волосы из-за лечения рака и других заболеваний.

В 2016 году организация начала финансирование исследования с целью выяснить причины возникновения рака у детей.

Израиль

В Израиле сбором волос для больных детей занимается благотворительная организация Zichron Menachem. Активисты проводят различные акции, в рамках которых стилисты бесплатно стригут людей, желающих пожертвовать свои волосы на парики.

Также в Израиле несколько лет проводится совместная с маркой Pantene акция под названием Beautiful Lengths — «Красивая длина». В рамках кампании часто свои волосы отдают дети.

Иногда благотворительность становится семейным делом: обе сестры решили пожертвовать свои волосы.

Россия

В России этим благородным делом занимается благотворительный фонд «Жизнь». Несколько лет назад активисты запустили программу под названием «Сантиметры красоты» — они активно искали людей, которые были готовы остричь свои волосы для париков.

Сейчас в фонде образовался достаточно большой резерв, поэтому временно акцию по сбору волос приостановили.

А вы никогда не думали о том, чтобы отдать свои волосы на благотворительность?