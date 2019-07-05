Летчики приютили медведя, неспособного жить в дикой природе. Посмотрите, как он прижился на аэродроме

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На аэродроме Орешково в Калужской области живет необычный обитатель — «авиамедведь» Мансур. Три года назад маленький медвежонок неожиданно появился у взлетно-посадочной полосы. Как шутят летчики, пришел посмотреть на самолеты и остался навсегда. Постепенно Мансур стал настоящей знаменитостью. Сейчас у него есть своя просторная территория, популярный аккаунт в инстаграме и море человеческой любви из разных уголков мира.

Мы в AdMe.ru прониклись трогательной историей о спасении медведя и хотим рассказать вам о том, какой бывает любовь животных и людей.

Как медвежонок появился на территории аэродрома Орловка в Тверской области, не знает никто. Он был один, без мамы, совершенно растерянный. Возможно, злые люди сделали малыша сиротой, а потом подбросили к взлетно-посадочной полосе.

Летчики — мужчины сильные духом и добрые сердцем, и они никак не могли бросить осиротевшего ребенка. Подкидыша назвали Мансуром — на алтайском диалекте это значит «медведь». Куратором, а вскоре и настоящим «папой» медведю стал пилот Андрей Иванов.

Зверя нельзя было отвести обратно в лес, ведь для такого малыша это была бы верная гибель. Он быстро стал эпицентром жизни аэродрома: к нему приходили обниматься, говорили ему «дай пять», а он трогательно и по-детски обхватывал людей за колени. Мансур часами лазил по стремянкам, играл с инструментами и подружился с псом одного из летчиков.

Его детство проходило под шум самолетов, и вскоре его стали называть «авиамедведь».

Шло время, и настала пора задуматься о будущем Мансура. Он уже долго жил среди людей (ведь малышу в лесу самому не прокормиться) и крепко привязался к ним. Грозный зверь особенно полюбил обниматься и целоваться с человеком. Поэтому вернуть медведя в лес не представлялось возможным, а зоопарки дефицита в медведях не испытывают.

Пока обзванивали зоопарки, летчики обзавелись полезными знакомствами: теперь у них на примете был человек, который смог консультировать насчет питания медвежонка и помочь найти нужного врача, ведь не каждый ветеринар специализируется на медведях.

В результате летчики, как тогда казалось, вышли на нужного человека: он обещал пристроить животное в заповедник, уверял, что Мансур будет жить там припеваючи.

Отдавали медведя с тяжелым сердцем. Пилоты понимали, что это необходимый шаг и так будет лучше для Мансура. Но на душе кошки скребли. Как оказалось, не зря. Люди, которые приехали забирать медведя, очень не понравились Андрею и его коллегам. Приезжие без лишних сантиментов погрузили Мансура в клетку и увезли.

При первой же возможности Андрей и его товарищи решили проверить Мансура. И не смогли. Люди, увезшие мишку, юлили и отказывались от встреч. Тогда летчики развили бурную деятельность, провели расследование и поняли: их добродушный и доверчивый Мансур попал на притравочную станцию. Мужчины поехали вызволять своего друга.

Рев Мансура услышали еще на подъезде к станции. Медвежонок отчаянно скреб железные прутья клетки. Пилоты окликнули зверя по имени, тот замер от удивления. Когда открыли клетку, Мансур буквально прыгнул на руки Андрею. А потом стал радостно приветствовать других мужчин, облизывая руки и хватая за колени. Внешний вид медведя оставлял желать лучшего: шерсть была испачкана и свалялась. Его повели купаться. Увидев пруд, мишка радостно прыгнул в воду — он обожал водные процедуры. Накормленный и довольный, добродушный зверь даже попрощался с хозяином станции, встав на задние лапы. Будто хотел сказать: «Что ж, я не держу на тебя зла...» А потом всю дорогу домой сидел, приклеившись кожаным носом к окну автомобиля.

После этой истории было решено Мансура больше не отдавать. Его перевезли на аэродром побольше — в Орешково Калужской области. Летчики тщательно изучили вопрос содержания медведей в неволе, заручились поддержкой экспертов. «Папу» Андрея посвятили в азы зоопсихологии.

Для Мансура огородили большой участок, построили вольер на пожертвования (а они приходят для бурого со всего света). Он живет на просторной территории, там можно вдоволь играть и веселиться — делать то, что мишка очень любит.

«Авиамедведь» теперь стал настоящим стримером, за его жизнью можно наблюдать в режиме live в соцсетях.

К Мансуру постоянно приезжают гости из разных мест. Для этого нужно всего лишь предварительно связаться с его опекунами. Люди привозят лакомства и общаются с дружелюбным мишкой.