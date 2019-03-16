Кошка Дуся подружилась с дикой рысью и живет с ней в зоопарке уже 12 лет
Рысь по кличке Линда родилась в Ленинградском зоопарке в июне 2007 года, и через некоторое время в ее вольере появилась соседка — кошка Дуся. И вот уже 12 лет они живут в мире и согласии, доказывая всем, что дружба не имеет границ.
Сотрудники Ленинградского зоопарка объяснили AdMe.ru, почему они решились на этот эксперимент, и рассказали, как живется этой парочке сегодня.
Когда Линде было около 2 месяцев, сотрудники зоопарка выбрали к ней для подселения домашнего котенка такого же возраста. В то время рысь и кошка были почти одного размера и практически сразу проявили интерес друг к другу.
Первое время их постепенно знакомили, оставляя ненадолго в одном помещении, чтобы они смогли вместе поиграть. Это общение происходило в присутствии сотрудников зоопарка, которые внимательно наблюдали за поведением животных. И только когда специалисты были уверены, что рысь и кошка привыкли друг к другу и поладили, их поместили в общий вольер.
Главной целью этого эксперимента была демонстрация посетителям зоопарка разницы между поведением рыси и домашней кошки. А также такое соседство помогло улучшить условия жизни рыси и дало ей больше возможностей для игр и общения с другим животным.
Линда и Дуся общаются и ведут себя как обычные кошки — ластятся, трутся и вылизывают друг друга. Только со стороны это выглядит немного необычно. Ведь рысь выросла в довольно крупного хищника, а Дуся даже для домашней кошки довольно миниатюрная.
Это очень активная пара, и они любят баловаться с игрушками, которые приносят сотрудники зоопарка. Однако время показало, что для знаменитой парочки ничего не может быть лучше обыкновенной пустой коробки. Линда, например, предпочитает дремать именно в коробке — так же, как обычная домашняя кошка.
У подруг одинаковый режим дня, они вместе спят, вместе едят, но рацион их, конечно, отличается. Линда предпочитает говядину, крольчатину и курятину, а Дуся больше любит рыбный фарш, и еще ей отдельно дают необходимые витамины.
Для Дуси соорудили специальную конструкцию, похожую на домик с узким входом. В нее сотрудники зоопарка ставят миску с едой, чтобы у ее большой подруги не было соблазна стащить чужую порцию.
По наблюдениям сотрудников зоопарка, даже несмотря на очевидную разницу в размерах, кошка в этой паре является главной.
Дуся, хоть формально и является домашней кошкой, довольно дикая. Сотрудники зоопарка рассказывают, что погладить ее можно, но она этого не приветствует.
Расскажите, а у вас дома есть кошка или какой-нибудь другой питомец и как долго вы уже с ним живете?