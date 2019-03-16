Кошка Дуся подружилась с дикой рысью и живет с ней в зоопарке уже 12 лет

33 0

11

7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Рысь по кличке Линда родилась в Ленинградском зоопарке в июне 2007 года, и через некоторое время в ее вольере появилась соседка — кошка Дуся. И вот уже 12 лет они живут в мире и согласии, доказывая всем, что дружба не имеет границ.

Сотрудники Ленинградского зоопарка объяснили AdMe.ru, почему они решились на этот эксперимент, и рассказали, как живется этой парочке сегодня.

Когда Линде было около 2 месяцев, сотрудники зоопарка выбрали к ней для подселения домашнего котенка такого же возраста. В то время рысь и кошка были почти одного размера и практически сразу проявили интерес друг к другу. Первое время их постепенно знакомили, оставляя ненадолго в одном помещении, чтобы они смогли вместе поиграть. Это общение происходило в присутствии сотрудников зоопарка, которые внимательно наблюдали за поведением животных. И только когда специалисты были уверены, что рысь и кошка привыкли друг к другу и поладили, их поместили в общий вольер.

Главной целью этого эксперимента была демонстрация посетителям зоопарка разницы между поведением рыси и домашней кошки. А также такое соседство помогло улучшить условия жизни рыси и дало ей больше возможностей для игр и общения с другим животным. Линда и Дуся общаются и ведут себя как обычные кошки — ластятся, трутся и вылизывают друг друга. Только со стороны это выглядит немного необычно. Ведь рысь выросла в довольно крупного хищника, а Дуся даже для домашней кошки довольно миниатюрная.

Это очень активная пара, и они любят баловаться с игрушками, которые приносят сотрудники зоопарка. Однако время показало, что для знаменитой парочки ничего не может быть лучше обыкновенной пустой коробки. Линда, например, предпочитает дремать именно в коробке — так же, как обычная домашняя кошка.

У подруг одинаковый режим дня, они вместе спят, вместе едят, но рацион их, конечно, отличается. Линда предпочитает говядину, крольчатину и курятину, а Дуся больше любит рыбный фарш, и еще ей отдельно дают необходимые витамины. Для Дуси соорудили специальную конструкцию, похожую на домик с узким входом. В нее сотрудники зоопарка ставят миску с едой, чтобы у ее большой подруги не было соблазна стащить чужую порцию.

По наблюдениям сотрудников зоопарка, даже несмотря на очевидную разницу в размерах, кошка в этой паре является главной. Дуся, хоть формально и является домашней кошкой, довольно дикая. Сотрудники зоопарка рассказывают, что погладить ее можно, но она этого не приветствует.