Кошка Бейгл выходит на улицу только в солнечных очках и костюмах, но совсем не ради лайков в Instagram

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Бейгл — кошка, которая носит одежду и солнечные очки. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 118 000 человек. В отличие от большинства хозяев четырехлапых Insta-звезд, Карен МакГрилл одевает питомца в причудливые костюмы и аксессуары не столько забавы ради, сколько для спасения кошачьей жизни.

AdMe.ru показывает на примере Бейгл, что животные с ограниченными возможностями могут любить и быть любимы не менее других.

Мир узнал Бейгл как Sunglasscat в 2013 году. Карен МакГрилл, хозяйка будущей America’s Next Cat Star, завела аккаунт своей любимицы в Instagram.

В первое время владелице приходилось отбиваться от нападок комментаторов, считавших, что она попросту глумится над животным. Однако рассказанная ею история о взятом из приюта 2-месячном котенке, родившемся без век, не оставила никого равнодушным.

Кошка перенесла несколько операций и в настоящее время чувствует себя хорошо. Вот как ее глазки выглядят без очков.

Очки для нее — не только средство защиты глаз от солнечного света, но и эффектный аксессуар, благодаря которому она стала настоящей знаменитостью.

В арсенале Бейгл несколько моделей очков, которые любящая хозяйка украшает разноцветными стразами. Для надежной фиксации очков предусмотрена конструкция на резинке. МакГрилл рассказывает, что кошка быстро привыкла к очкам и чувствует себя в них очень комфортно.

Еще одна особенность Бейгл — нарушение терморегуляции, из-за которой хозяйке приходится укутывать ее в плед на прогулке или одевать в костюмчики и головные уборы.

Разъезжает Бейгл, как и полагается настоящей звезде, в собственном транспорте — коляске цвета фуксия. А на прогулку выходит, как правило, на поводке.

Карен МакГрилл частенько берет кошку с собой в путешествия и устраивает ей профессиональные фотосессии.

По количеству выходов в свет Бейгл могут позавидовать даже голливудские селебы. К слову, знаменитости не менее охотно, чем прохожие на улицах, любят подержать Бейгл на руках и сделать фото на память.

По словам Карен, Бейгл — спокойная, нежная и добрая кошка. Подписчики в комментариях не устают восхищаться фотогеничностью Бейгл и сердечностью ее хозяйки.

Глядя на счастливую кошачью мордашку, можно смело сказать: «Жизнь удалась!»

А смогли бы вы взять из приюта питомца с ограниченными возможностями? Делитесь в комментариях!