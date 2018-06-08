Комиксы, которые поймут все, кто хотя бы раз пытался сбросить вес

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Если вы хотя бы раз пытались сидеть на диете или перейти на правильное питание, то знаете, что путь этот нелегок и тернист. То коллеги соблазнят вкусной булочкой, то ноги отказываются бежать на тренировке, то ночной дожор позовет за собой. Словом, жизнь худеющего — совсем не сахар, и у нас есть немало тому доказательств.

Мы в AdMe.ru отобрали ситуации, в которых хоть раз оказывался каждый, кто старался похудеть. Может, вы тоже узнаете в них себя?

Первым делом приходит осознание, что пора сбросить пару кило:

Поначалу диета не всегда проходит удачно:

А уж тренировка с непривычки — это просто пытка!

И даже первые результаты диеты оказываются совсем не такими, как хотелось бы:

Но стоит съесть брокколи, как сразу чувствуешь себя богом здорового питания:

Чтобы настроиться на правильный лад, меняешь каждую мелочь. Даже смартфон до диеты и во время нее — это две разные вещи:

Кто сказал, что нельзя выполнять упражнения по-своему?

И когда уже кажется, что время срывов прошло, тебя зовет ночной дожор:

Но нет ничего лучше чувства, когда ты наконец отказываешься от вредной еды:

Правда, все вокруг словно сговорились испытывать твою силу воли:

Но через пару недель на «скучные» овощи начинаешь смотреть по-другому:

И пусть этот путь непрост, ничто не сравнится с радостью от достигнутой цели:

А в какие курьезные ситуации попадали вы, пытаясь похудеть или перейти на здоровое питание? Давайте делиться опытом в комментариях.