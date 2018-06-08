Комиксы, которые поймут все, кто хотя бы раз пытался сбросить вес
Если вы хотя бы раз пытались сидеть на диете или перейти на правильное питание, то знаете, что путь этот нелегок и тернист. То коллеги соблазнят вкусной булочкой, то ноги отказываются бежать на тренировке, то ночной дожор позовет за собой. Словом, жизнь худеющего — совсем не сахар, и у нас есть немало тому доказательств.
Мы в AdMe.ru отобрали ситуации, в которых хоть раз оказывался каждый, кто старался похудеть. Может, вы тоже узнаете в них себя?
Первым делом приходит осознание, что пора сбросить пару кило:
Поначалу диета не всегда проходит удачно:
А уж тренировка с непривычки — это просто пытка!
И даже первые результаты диеты оказываются совсем не такими, как хотелось бы:
Но стоит съесть брокколи, как сразу чувствуешь себя богом здорового питания:
Чтобы настроиться на правильный лад, меняешь каждую мелочь. Даже смартфон до диеты и во время нее — это две разные вещи:
Кто сказал, что нельзя выполнять упражнения по-своему?
И когда уже кажется, что время срывов прошло, тебя зовет ночной дожор:
Но нет ничего лучше чувства, когда ты наконец отказываешься от вредной еды:
Правда, все вокруг словно сговорились испытывать твою силу воли:
Но через пару недель на «скучные» овощи начинаешь смотреть по-другому:
И пусть этот путь непрост, ничто не сравнится с радостью от достигнутой цели:
А в какие курьезные ситуации попадали вы, пытаясь похудеть или перейти на здоровое питание? Давайте делиться опытом в комментариях.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru