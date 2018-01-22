Киану Ривз в очередной раз доказал, что за скромностью скрывается доброе сердце

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Всем нам знаком талантливый, вечно молодой и к тому же довольно скромный актер Киану Ривз. Именно он сыграл Нео в «Матрице», Кевина Ломакса в «Адвокате дьявола», Джона Уика в одноименном фильме и многих других, не менее ярких героев. О добрых делах Киану фанаты редко узнают из первых уст. Но в одном из интервью актер рассказал о своем фонде, который финансирует детские больницы и исследования в области лечения рака. Мы в AdMe.ru решили подробнее рассказать об этом и вспомнить другие достойные поступки Ривза.

Фонд

На самом деле фонд существует уже несколько лет, но Киану Ривз не пиарится на добрых делах. Он только однажды рассказал о нем в интервью в 2009 году. По словам актера, частный фонд в то время работал уже около 6 лет. Основная его цель — финансовая помощь детским больницам, а также финансирование исследований по лечению рака. А когда журналист поинтересовался, почему Ривз не рассказывал о фонде раньше и не назвал его своим именем, Киану заявил: «Я не люблю приписывать свое имя. Я просто позволяю фонду делать то, что нужно».

Причины

Возможно, причина того, что Ривз направил свою благотворительность именно на помощь детям, страдающим от рака, заключается в том, что в 90-е годы прошлого века у одной из сестер актера — Ким — диагностировали лейкемию. После долгой борьбы с болезнью девушка находилась в состоянии ремиссии. СМИ в тот период писали о том, что Ривз поддерживал сестру, пока она боролась с лейкемией. А когда Ким стала чувствовать себя лучше, он взял ее с собой в отпуск на Таити.

Другая благотворительность

Деньги — это последнее, о чем я думаю. Я мог бы жить на том, что я уже имею, в течение следующих нескольких столетий. Киану Ривз

И хотя Киану Ривз не афиширует свои добрые дела, он и не скрывает, что занимается благотворительностью. Так, известно, что актер поддерживал PETA (американская организация, которая отстаивает права животных), фонд SickKids (педиатрическая исследовательская больница) и Stand Up To Cancer (благотворительная программа, нацеленная на привлечение денег для исследования онкологических заболеваний).

Вот так закрытый от общественности и скромный Киану Ривз на деле обладает добрым сердцем. К тому же почти никогда не отказывается от снимков с фанатами! А мы хотим пожелать ему и дальше радовать поклонников крутыми ролями и не ради гонораров, а ради собственного удовольствия. Поделитесь этой историей с друзьями. Давайте всему миру расскажем о знаменитости, которая действительно заслуживает уважения.