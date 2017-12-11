Каждый год тысячи незнакомых людей возвращают друг другу веру в чудеса. Вы можете стать одним из них

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Взрослея, мы утрачиваем веру в Деда Мороза и начинаем думать, будто чудес на свете не бывает. Но это вовсе не так. Дедом Морозом или Санта-Клаусом может стать абсолютно каждый, что каждый год и делают пользователи таких популярных интернет-ресурсов, как Imgur, Reddit и Pikabu. Для этого все желающие заранее (как правило, в ноябре) подают заявки на участие в обмене подарками, и каждый из них получает имя и адрес человека, которому им предстоит сделать подарок к Рождеству или Новому году. Но и сам «тайный Санта» без подарка не останется — ему пришлет сюрприз другой пользователь. AdMe.ru собрал для вас 30 примеров таких подарков, которые убедят вас, что сделать других людей счастливыми не так уж и сложно. А еще мы нашли нескольких счастливчиков, «тайным Сантой» которых стала знаменитость.

Из Канады с любовью

Этот скромный, но душевный подарок был послан в благодарность за организацию новогоднего обмена. В нем была открытка с теплыми пожеланиями, бутылочка кленового сиропа и тапочки — то, что нужно зимой.

«Теплые тапочки прямиком из Канады! Я ужасно рада и счастлива!»

Кулинарная книга для тех, кто хочет набрать мышечную массу, и хрустальные бокалы с виски-камнями

Креативный подарок

Девушка получила подарок с подробной инструкцией, которая поможет выбрать, в какую часть света ей стоит отправиться в новом году.

Цитата из инструкции: «Содержимое конвертов поможет на мгновение перенестись на любой континент и немного насладиться их культурой».

«Надеюсь, я все сделал все правильно»

«Я впервые принимаю участие в обмене подарками. Я просто собрал все, что мне нравится в Австралии. Надеюсь, что в Швеции тоже любят шоколад».

«Мои старые колонки приказали долго жить. А Санта подарил мне новые. Это потрясающе!»

«Огромная коробка едва пролезла в дверь»

«А в ней оказалось замечательное кресло-мешок. Спасибо! То, что надо для моей небольшой квартирки».

«Мой „тайный Санта“ прислал мне телескоп!»

Подарочная карта, наборы для вязания, постер и лакомства для морских свинок

«Пряжа и фартук с Сейлор Мун для меня и мячики для моего пса Эдисона»

«Ваш подарок значит для меня больше, чем вы можете себе представить»

Мужчина признался, что его Рождество было бы очень грустным из-за проблем в семье, если бы не крутой подарок от мастера спецэффектов и телеведущего Адама Сэвиджа: Nerf-бластер и стрелы к нему.

Особую ценность бластеру придает то, что Адам сделал его своими руками, а после вручения подарка поделился процессом его создания на YouTube. Но это еще не все. Обладатель подарка решил отблагодарить Адама, отправив пожертвование от его имени в благотворительный фонд, и к нему присоединились другие пользователи Imgur.

Анонимный Дед Мороз с другого края Земли

Пользовательница Pikabu знала, что в обмене подарками участвуют люди со всех уголков планеты, но никак не ожидала, что ее подарок из Новой Зеландии будет доставлен курьерской службой всего за 3 дня. В коробке оказался набор для выращивания кристаллов в виде кораллового рифа, закладки для книг, симпатичная грелка-сова и очень вкусный шоколад.

«Спасибо, мистер Перлман! Вы чертовски крутой „тайный Санта“!»

Парень получил подарок от актера Рона Перлмана: DVD/Blu-Ray-диски с его фильмами, шоколад и книгу мемуаров с автографом.

«Спасибо, „тайная Снегурочка“, за эти яркие эмоции и за вот это все»

Парню достался мягкий и теплый плед, книга Рэя Брэдбери, чайник с чашками, чай, шоколад, сувенирные магнитики и другие приятные мелочи.

«Я с трудом сдерживаю слезы. Если я найду моего Санту, я его расцелую!»

Пользователи Reddit нашли щедрого Санту — им оказался глава компании по разработке игр Iron Galaxy Studios Адам Бойес. Подарок был сделан в 2014 году, но он наверняка запомнился получателю на всю жизнь.

«Ты говорила, что обожаешь шоколад»

Но это был не единственный подарок — о любви девушки к «Звездным войнам» «тайный Санта» тоже не забыл.

«Да пребудет сила с этим Сантой!»

«Левитирующая колонка в виде „Звезды смерти“. Самая крутая штука, которую я когда-либо видел».

Самый сладкий подарок

Сундук от Санты

А этот «тайный Санта» не только приготовил целый сундук подарков (который, кстати, он сделал сам по своим чертежам), но и нашел время, чтобы собственноручно доставить его в другую часть страны. После такого невольно начнешь верить в чудеса!

«Когда Snoop Dogg — твой Санта»

Девушка по имени Эрин получила в подарок от рэпера предметы, которые, по его мнению, помогут ей расслабиться: футболку, носки, тапочки, чай, а также дрон и... детскую присыпку.

Костюм для хорька

«Санта знает, что я люблю самолеты и пиво. Но я не совмещаю эти увлечения, не волнуйтесь»

«Подарки для меня и моей кошки»

Кошка рада больше всех: помимо игрушек ей досталась большая банка кошачьей мяты.

Билеты в оперу и театральный бинокль

«Набор инструментов, которые мне очень пригодятся»

Пиво и соус барбекю из Техаса

«Я получил галактический рюкзак, кружку с корги и пижаму-жирафа»

«Привет из Бостона! Ты сказал, что будешь рад даже носкам, но у меня есть кое-что получше»

«Почтальон доставил мне огромную 10-килограммовую посылку, и вот что было внутри»

Во время одного обмена подарками в 2015 году девушке из Чехии не повезло — ее Санта так и не отправил ей подарок. Зато в следующем году она получила великолепный подарок от пользовательницы Imgur из Канады. Чего в нем только нет!

Целая куча подарков от Билла Гейтса

Если бы анонимные Санта-Клаусы и Деды Морозы соревновались между собой в щедрости, то, пожалуй, основатель Microsoft имел бы все шансы на победу. Только посмотрите на эти замечательные подарки, которые он отправил в прошлом году одной из пользовательниц Reddit!

Не забыл Билл и о собаке, которой достались митенки с изображением Зельды — точно такие же, как он прислал ее хозяйке.

Самый лучший подарок от «тайного Санты»

«В старших классах я рисовала комиксы о ките по имени Тоби. Просто невероятно, что кто-то нашел время, чтобы сделать моего персонажа. Я бесконечно благодарна!»

А вам приходилось быть чьим-то тайным Дедом Морозом? Или, может быть, кто-то стал им для вас? Расскажите об этом в комментариях!