Каждый день этот мужчина спасает диких животных от гибели

Мы в AdMe.ru бесконечно восхищаемся людьми, которые помогают животным, жертвуя для этого своим временем и другими ресурсами.

Знакомьтесь, это Патрик Килонзо Мвалуа. Вот уже год он спасает животных национального парка Кении от засухи.

Идея развозить воду появилась после того, как из-за отсутствия дождя пересохли все источники.

И тогда он арендовал грузовик для доставки воды по разным районам национального парка.

Каждый день он тратит на дорогу несколько часов, чтобы наполнить водой пересохшие источники.

Слоны, буйволы, антилопы и зебры бегут со всех окрестностей на уже знакомый звук мотора.

Иногда Патрику даже не приходится ждать своих подопечных. Например, в одну из ночей по приезде он обнаружил животных, которые ждали его у водопоя.

Сегодня главная цель — увеличить количество водовозов, чтобы напоить больше животных.

Недавно три женщины из США начали в интернете сбор средств для проекта Патрика. Уже собрано $ 18 000, которые будут потрачены на новый грузовик.

Также кениец руководит проектом «Добровольцы Цаво». Он посещает школы и рассказывает детям, как важно охранять дикую природу.

Источник The Dodo
Фото на превью Patrick Kilonzo Mwalua

1 На склад!
0 Комментарии
  • 21 февраля 2017
  • 0

Слов нет — надо видеть

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!