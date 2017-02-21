Каждый день этот мужчина спасает диких животных от гибели

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Мы в AdMe.ru бесконечно восхищаемся людьми, которые помогают животным, жертвуя для этого своим временем и другими ресурсами.

Знакомьтесь, это Патрик Килонзо Мвалуа. Вот уже год он спасает животных национального парка Кении от засухи.

Идея развозить воду появилась после того, как из-за отсутствия дождя пересохли все источники.

И тогда он арендовал грузовик для доставки воды по разным районам национального парка.

Каждый день он тратит на дорогу несколько часов, чтобы наполнить водой пересохшие источники.

Слоны, буйволы, антилопы и зебры бегут со всех окрестностей на уже знакомый звук мотора.

Иногда Патрику даже не приходится ждать своих подопечных. Например, в одну из ночей по приезде он обнаружил животных, которые ждали его у водопоя.

Сегодня главная цель — увеличить количество водовозов, чтобы напоить больше животных.

Недавно три женщины из США начали в интернете сбор средств для проекта Патрика. Уже собрано $ 18 000, которые будут потрачены на новый грузовик.

Также кениец руководит проектом «Добровольцы Цаво». Он посещает школы и рассказывает детям, как важно охранять дикую природу.