Канадская больница разрешает пациентам видеться с питомцами. И эти встречи безумно трогательны

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Домашние животные способны улучшить наше самочувствие во время болезни. Подбадривающее облизывание, уютные объятия или щедрое предложение кусочка их любимого лакомства очаруют любого и прогонят прочь все невзгоды. Людям, находящимся в больнице, может быть очень тоскливо не только вдали от дома и семьи, но и от своих пушистых друзей. Однако благодаря Захарию Ноблю это может уйти в прошлое.

Редакцию AdMe.ru подобные новости согревают изнутри. Мы хотим, чтобы и вы испытали эти светлые эмоции.

Все началось, когда Захарию Ноблю поставили диагноз «лимфома Ходжкина». К сожалению, у него была агрессивная форма заболевания, устойчивая к химиотерапии. Он провел много времени в больнице и отчаянно хотел увидеться со своими любимыми собаками. И медицинская бригада осуществила его мечту.

Захария был в восторге оттого, что сумел повидаться с двумя своими собаками, и после встречи с ними его самочувствие значительно улучшилось. «Мы отметили изменение его уровня стресса, его желание выздороветь и вернуться домой и его общее приподнятое состояние духа», — говорит его тетя Донна Дженкинс. Перед смертью Захария успел разработать план, чтобы питомцы и других пациентов в его больнице могли навестить своих хозяев. И Донна пообещала, что воплотит этот проект в жизнь.

Сейчас Zachary’s Paws For Healing — активно работающий проект, однако сложно представить, сколько усилий было приложено, чтобы воплотить в жизнь эту инициативу. Донна тесно сотрудничала с медицинским персоналом больницы Juravinski, а также с инфекционным контролем и волонтерскими службами, чтобы учесть все тонкости и разработать необходимые процедуры. Организаторы хотели убедиться, что все пациенты будут защищены от потенциальных инфекций и бактерий, которые может принести такая встреча.

Но безопасность пациента — не единственная задача. Команда Zachary’s Paws For Healing также оценивает уровень безопасности для каждого животного перед визитом. Важно понять, не будет ли атмосфера слишком напряженной для питомцев. И если для животных есть какие-либо риски, их не допустят к владельцам.

Благодаря Захарии и Донне многим людям удалось увидеть своих любимых друзей, и некоторые пациенты сделали это в последний раз. Но мы уверены, что это помогло им забыть о своей изоляции и получить больше поддержки и надежды. Вот еще несколько фотографий этих трогательных встреч:

Считаете ли вы, что хозяева животных должны иметь возможность встретиться со своими питомцами при длительном пребывании в больнице?