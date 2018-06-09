Как справляются с неудачами люди, которым плевать на чужое осуждение

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У некоторых людей определенно есть сверхспособность. Она заключается в невероятном умении выйти победителем из любой досадной ситуации. Неважно, стали ли они объектом насмешек, попали в неприятности или же их просто захотели обидеть, — в ответ они доказывают, что их не так-то просто сбить с толку.

AdMe.ru нашел несколько историй, герои которых не позволяют над собой подшучивать и насмехаться и всегда остаются в выигрыше. Может, их секрет в том, что им попросту наплевать на чужое мнение?

1. Бабушка-скейтбордистка основала собственный клуб

Английской пенсионерке Элизабет сказали, застав ее за катанием на скейтборде, что она уже слишком стара для такого увлечения. Двое людей остановили ее с подругой в парке, спросив: «Это что, галлюцинация?» — намекая на то, что возраст женщины уже явно не подходит для молодежного занятия. Но женщина не только не забросила любимое дело, но и помогла другим пожилым людям поверить в себя и заняться спортом, основав клуб «Очень старые скейтбордисты». На данный момент в группе клуба на фейсбуке уже 2,5 тыс. человек, и аудитория продолжает расширяться. Посмотрите, то, что они делают, выглядит очень круто!

2. Девушка-пауэрлифтер проучила пристававшего к ней мужчину

Незнакомец, подошедший на улице к хрупкой девушке, не ожидал, что она сможет дать отпор. «Шла по улице в Дублине, и тут мужчина потрогал меня за ягодицы. Моей первой реакцией было ударить его в лицо», — рассказывает Леанна Кар. Сама Леанна не ожидала от себя такой реакции — она совсем не вспыльчивый человек, но, по ее словам, настолько разозлилась, что просто не смогла сдержаться. И судя по ее инстаграму, удар у нее поставлен, ведь девушка занимается пауэрлифтингом. В доказательство девушка сделала снимок своей руки с покрасневшими костяшками. Подписчики в твиттере встали на ее сторону, однако сама она не считает правильным, что женщине обязательно нужно иметь сильные руки и быстрые ноги, чтобы не попасть в неприятности. «Мужчина сам должен понимать, что поступает неправильно», — говорит Леанна.

3. Полная девушка достойно ответила на оскорбление по поводу веса

19-летняя девушка по имени Вега Блоссом зашла в любимую пекарню, где была большая очередь. Клиентка, вставшая за ней, очень громко выражала свое недовольство. Когда подошла очередь Веги, нервная девушка сказала: «Слава богу, теперь будем надеяться, что эта толстуха не скупит все кексы». Слышать такие слова было обидно, но Вега не растерялась и действительно купила все имеющиеся кексы, потратив на это $ 54. Покидая пекарню, она сказала обидчице: «Пожалуйста, откройте дверь — у меня заняты руки». Та не сказала больше ни слова. А купленными кексами Вега поделилась с друзьями и коллегами.

4. Датчанка превратила родимое пятно в предмет гордости, выделяя его с помощью косметики

В школе Оливия Холм постоянно слышала колкости в свой адрес из-за большого родимого пятна на шее. Многие дети в ее классе не видели родимых пятен, и насмешки добавили девочке неуверенности в себе. В 13 лет она начала находить в соцсетях других людей, полюбивших свои изъяны, а со временем и сама смогла принять свое родимое пятно, не пряча за волосами или макияжем. Но люди на улице продолжали разглядывать Оливию, и она не выдержала. «Я подумала: „Дам им что-то, на что будут смотреть еще больше“. Так что я пришла домой и покрыла свое родимое пятно блестками», — делится девушка. Фото, где родимое пятно покрыто разноцветными блестками, она выложила в свой инстаграм. Пусть не все отреагировали на это позитивно, но Оливия получила множество добрых комментариев от людей, которых она вдохновила своим примером. Сейчас девушке 18 лет, она продолжает экспериментировать с макияжем и уже не стесняется себя.

5. Парень, над которым издевались из-за лишнего веса, женился на девушке своей мечты

Парень из Таиланда по имени Куди всю жизнь был объектом насмешек — он набрал 120 лишних килограммов. Он часто слышал, что ему никогда не найти себе пару. Однако полный парень удивил всех, женившись на красавице Пувадол, местной медсестре. Оказалось, что влюбленные встречались уже 10 лет до этого, так что девушка точно принимает Куди таким, какой он есть, и у нее есть железные аргументы против любых насмешек. «Он заботится обо мне и, даже несмотря на то что он не любит короткие волосы у девушек, говорит мне, что я прекрасно выгляжу, когда обрезаю их», — делится Пувадол. А еще не так давно у пары родился ребенок — еще одно доказательство их любви. И пусть люди продолжают посмеиваться над молодоженами, Пувадол говорит, что ей все равно, ведь она замужем за человеком, которого любит не за внешность.

6. Повар, работающий в закусочной, никак не мог найти себе пару на выпускной. Тогда начальник «добавил его в меню»

«Тэннеру нужна пара на выпускной! Подробности внутри».

Этот парень по имени Тэннер настолько отчаялся найти себе пару на выпускной, что попросил своего начальника составить ему компанию, ведь нет ничего хуже, чем прийти на главную вечеринку американского школьника в одиночку. Однако начальник нашел решение получше: написал про повара на наружной вывеске, чтобы девушки заходили и спрашивали про него. Тэннер считает, что это по крайней мере смешно. К тому же теперь у него берут интервью, а он с удовольствием рассказывает, какой он отличный парень. С самоиронией у Тэннера точно все в порядке, и мы уверены, что он обязательно найдет себе девушку.

7. Выпускница не нашла пару на бал и взяла с собой картонного Дэнни Де Вито. Но она не ждала, что ей ответит настоящий актер

Эллисон Клосс не смогла найти себе пару для выпускного бала, но вышла из ситуации с юмором, взяв с собой полноразмерную картонную фигуру Дэнни Де Вито. С копией актера девушка исполняла последний школьный танец, с ней же отправилась на прогулку на гироскутерах, а затем в бар. Эллисон говорит, что Дэнни — ее любимый актер и он не мог не составить ей компанию. История нашла свое продолжение: актер, узнав об этом, ответил в своем стиле, придя в бар с картонной фигурой Эллисон. Об этом сообщил в своем инстаграме Роб Макэлхенни, продюсер и актер.

8. У Дженны Катчер всегда есть ответ на злобные комментарии по поводу ее тела и ее мужа

Дженна носит 52-й размер одежды и называет себя «фигуристой». Уже 11 лет она замужем за фитнес-тренером с шикарной фигурой. Вместе они занимаются спортом, но девушка не ограничивает себя в еде. И это не нравится подписчикам Дженны — ей регулярно приходят сообщения вроде: «Не могу поверить, что ты захомутала такого парня». Такие комментарии подорвали уверенность девушки — она начала считать себя недостойной мужа из-за своего веса. Но супруга Дрю не беспокоят ее килограммы. Уже 10 лет он говорит Дженне, что она прекрасна, даже когда сама она так не считает. «Да, мои ноги трутся друг о друга, руки большие, задница огромная, но я выбрала мужчину, который с этим справился», — говорит Дженна. Она признается, что иногда хочет удалить снимки, на которых слишком видны лишние килограммы, но муж ее останавливает. И утверждает, что на самом деле это ему повезло «захомутать» такую женщину.

Как вы считаете, нужно ли прислушиваться к мнению окружающих хотя бы иногда? Нам вот кажется, лучшее, что можно сделать, — это продолжать жить так, как нравится, независимо от возраста и размера одежды. И уж тем более не расстраиваться, если кто-то пытается указать на наши недостатки.