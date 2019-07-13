Как сейчас выглядят семерняшки, чьи родители не послушали врачей 20 лет назад и решили рожать

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Врачи были уверены в том, что чуда не случится: при многоплодной беременности слишком много рисков. Но Бобби Маккой выносила 7 близнецов, родила и поставила на ноги всех до одного, несмотря на прогнозы. Первые в мире семерняшки, которые повзрослели в полном составе, отметили совершеннолетие (21 год) в ноябре 2018-го.

AdMe.ru выяснил, каким было детство этих детей и через что пришлось пройти Кенни и Бобби Маккой, чтобы вырастить их.

Кенни и Бобби Маккой. Ученые подсчитали, что у Бобби Маккой было больше шансов погибнуть от падения астероида, чем выносить и родить семерых.

Родители близнецов — обычная американская семья. 27-летний Кенни и 29-летняя Бобби Маккой уже растили дочку Миккайлу, но захотели еще ребенка и решились на терапию. Во время лечения женщину предупредили, что у нее может быть многоплодная беременность, и Бобби морально приготовилась, что, наверное, будет еще двое детей. Не угадала. Кенни вспоминает тот день, когда он позвонил жене и спросил, что показало УЗИ, будет ли у них ребенок. Голос жены был странным, и Кенни стал допытываться, сколько именно. Жена ответила: «Семь». С этого момента все их мысли были заняты тем, как прокормить и обеспечить всем необходимым такое количество малышей. Бобби признается, что всегда будет помнить день, когда узнала о семерняшках: «Не было никакого „Вау, ура!“. Было много сомнений». Врачи не знали, что делать, и настаивали на том, чтобы убрать несколько плодов и дать шанс хотя бы кому-то из детей выжить. Будущая мама наотрез отказалась от такого варианта, решив, что будет рожать.

Супруги Маккой на пресс-конференции, прошедшей через 2 дня после рождения семерняшек, 21 ноября 1997 года.

Даже при беременности тройней, по оценкам экспертов, шансы родить здорового ребенка (без неврологических или физических патологий) были 50 на 50. Почти половина многоплодных беременностей в то время заканчивалась выкидышем. За развитием плодов наблюдали врачи, которые специализировались на сложных случаях беременности. До поздних сроков они были уверены в том, что вот сейчас что-то пойдет не так. Не пошло. Будущая мама чувствовала себя хорошо, даже несмотря на то что живот весил 9 кг.

Роды проходили в медицинском центре штата Айова. В операционном зале собрались 40 специалистов: перинатологи, неонатологи, дыхательные терапевты, медсестры, анестезиологи. Малыши родились на 9 недель раньше срока, но все выжили: 4 мальчика и 3 девочки. Бобби было сделано кесарево сечение. Дети оставались в больнице под наблюдением в течение примерно 2 месяцев.

Сестра Бобби приостановила свое обучение в колледже, чтобы помогать семье Маккой с детьми.

После того как уставшую и шокированную маму выписали из больницы домой, на нее навалилась серьезная работа. В день малышам было нужно 42 бутылки питания и 52 памперса. Бобби рассказала, что первое время очень помогали родные. Всегда был кто-то, к кому она могла обратиться. Президент США Билл Клинтон лично позвонил и поздравил семью. От благотворителей супруги Маккой получили запас подгузников на 2 года, продукты, большой дом и гарантию бесплатного обучения в любом колледже Айовы.

Президент Джордж Буш приветствует 2 из 7 близнецов Маккой по прибытии в аэропорт Айовы, 2002 год.

Пару поддерживали далеко не все: на 10 доброжелательных писем они получали хотя бы одно, в котором их осуждали, обвиняли в эксплуатации детей и эгоистичной трате ресурсов мира на такую большую семью. Посторонние люди приходили к дому и просили дать им подержать детей. В напряженной атмосфере, под прицелами камер журналистов, семья старалась жить нормальной жизнью.

Двое из близнецов родились с церебральным параличом, и в течение жизни им сделали ряд операций, благодаря которым теперь они могут ходить без посторонней помощи. Одна из близняшек, Алексис, даже принимала участие в конкурсе красоты для детей с особыми потребностями. Первые годы семье помогали волонтеры и няни. Со временем, когда родителям больше не нужно было менять сотни подгузников, у них появилось время. Бобби начала подрабатывать — сначала в режиме частичной занятости. Кенни Маккой все эти годы работал на заводе, который занимается покраской металлических конструкций.

Здесь близнецам по 6 лет: Джоэл, Натали, Алексис, Келси, Натан, Кеннет и Брэндон. Самая старшая девочка — Миккайла.

Когда дети подросли, у Бобби появились помощники: «Девочки очень выручают на кухне. Они любят готовить, и это в основном съедобно». Близнецы всегда были чем-то заняты, будь то мытье машины, уборка листьев во дворе, стрижка газона.

Когда детям было по 10 лет, у семьи уходило примерно по 4 буханки хлеба, 11 л молока и 6 коробок хлопьев в неделю. Бобби Маккой закупает продукты оптом, чтобы сэкономить. Быт семьи из 10 человек — бесконечная рутина. Поэтому сейчас у семейства Маккой есть 2 духовых шкафа, 2 микроволновки, по 2 посудомоечных, стиральных и сушильных машины и свой огород на заднем дворе.

Близнецы выросли неизбалованными и приученными к труду. Все ребята неплохо учились в школе и занимались спортом. Келси, Натали, Алексис, Натан и Джоэл учатся в Университете Ганнибал-Лаграндж, Кеннет — в колледже, а Брэндон выбрал себе карьеру военного и собирается вскоре жениться. Специализация Келси — связи с общественностью, Алексис — дошкольное образование, Натали — спорт, а Джоэла и Натана — компьютерные информационные системы. Кеннет получит диплом в области строительства.

Близнецы Маккой — выпускники школы. Кто бы мог подумать, что самый крупный из этих детей, родившихся на 9 недель раньше срока, весил 1,47 кг при рождении, а двое не могли ходить без посторонней помощи.

Кенни и Бобби решили перебраться в квартиру поменьше, а дом с 7 комнатами, в котором выросли их дети, передать организации, помогающей молодым матерям. Со временем ажиотаж вокруг семьи Маккой утих, а журналисты перестали их беспокоить. Но в истории останется подвиг молодой и смелой пары, которая не согласилась с медицинскими прогнозами, став родителями для 7 близнецов. И мы можем лишь догадываться, сколько бессонных ночей было у Бобби Маккой, сколько домашних заданий она проверила и как умудрялась порадовать каждого из детей рождественским подарком.

Как вам история семьи, которая смогла вырастить семерых детей, несмотря ни на что?