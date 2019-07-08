Как одинокая мать троих детей сыграла решающую роль в борьбе за права жителей целого города

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В 2000 году вышел фильм, обративший внимание серьезных критиков на Джулию Робертс, которую до этого считали лишь коммерческой комедийной актрисой, — производственная драма Стивена Содерберга «Эрин Брокович». Эта лента принесла актрисе, кроме прочих наград, премию «Оскар». Однако сюжет на экране имеет в своей основе не менее захватывающую историю реальной жизни.

Мы в AdMe.ru вдохновились сильной, волевой и упорной Эрин Брокович и спешим поделиться с вами тем, что осталось за кадром.

Эрин Брокович родилась в семье инженера-технолога и журналистки. Она училась в колледже, но получила только диплом низшей степени (аналог российского диплома бакалавра), с которым не могла рассчитывать на престижную и высокооплачиваемую работу. Эрин подрабатывала моделью и даже выиграла конкурс «Мисс Тихоокеанское побережье». Она дважды была замужем, но семейная жизнь оказалась неудачной. После развода женщина осталась практически без средств к существованию с тремя детьми. Ей пришлось всерьез заняться поисками работы, пока в 1993 году не произошло событие, круто поменявшее ее жизнь.

В 1987 году компания PG&E заметила утечку шестивалентного хрома и сообщила о ней в местный водоканал, в результате чего руководству предприятия было поручено устранить нарушение как можно скорее. Компанией было выделено порядка $ 12 млн на расселение окрестных домов. Жительница городка Хинкли, который пострадал от загрязнения, отказалась от выплат и наняла адвоката для расследования произошедшего.

Знак протеста в адрес компании PG&E около Хинкли: «PG&E сделали это, и они всегда об этом знали — с 1952 года!»

Адвокатом женщины стал Эд Мэзри, в фирму которого устроилась работать Эрин Брокович. Несмотря на отсутствие у нее юридического образования, Эрин убедила Эда доверить ей заняться делом Хинкли. Вскоре Брокович нашла документы, подтверждающие, что у множества людей, живущих в районе зараженных водоемов, есть онкологические заболевания. Она передала документы Эду, который в свою очередь подключил к иску адвокатов Томаса Джирарди и Уолтера Лэка, входящих в число лучших в штате.

Кадр из фильма «Эрин Брокович».

В PG&E поняли, что зачитывание нескольких сотен диагнозов в суде значительно испортит репутацию компании. Кроме того, на тот момент загрязнение не всех водоемов было ими устранено. Ситуацию удалось разрешить благодаря упорству и настойчивости Эрин, решившей продолжить судебные тяжбы и ставшей одним из главных свидетелей по делу. Это вынудило PG&E выплатить жителям рекордную по меркам того времени компенсацию в размере $ 333 млн в результате мирового соглашения в третейском суде.

Режиссера Стивена Содерберга настолько тронула история борьбы за права жителей Хинкли, что он решил снять крупномасштабную картину. Фильм вызвал много шумихи. Сама Эрин посодействовала киностудии в получении доступа к материалам суда во время съемок, а также снялась в небольшой роли официантки, где на ее бейдже можно прочитать имя Джулия в честь исполнительницы главной роли. Содерберг не раз отмечал, что хотел снять фильм так, чтобы он был похож на документальный и честный рассказ, поэтому в сцену съемок суда были приглашены реальные истцы по делу Хинкли.

Брокович стала известной правозащитницей. Некоторое время она занималась делами, подобными истории с Хинкли в фирме Мэзри, а затем основала собственную юридическую компанию Brockovich Research & Consulting. Кроме того, Эрин стала почетным доктором наук нескольких американских университетов, опубликовала свою книгу и работала в крупной нью-йоркской юридической фирме в качестве приглашенного консультанта. Сейчас она живет в Южной Калифорнии с мужем, 3 детьми и 5 шпицами.

Спустя годы после судебного процесса Эрин вернулась в Хинкли, чтобы встретиться с людьми, которым она помогла.