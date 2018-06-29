Австралиец сделал доброе дело для маленького кенгуренка, и это полностью перевернуло его жизнь

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Кажется, имя Криса Барнса известно всей Австралии. О нем снимают фильмы, а сам он пишет книги о своей непростой, но очень интересной работе. Кенгуру Данди, как его прозвали австралийские СМИ, спасает главное достояние страны — кенгуру. Чаще всего к нему попадают обессиленные малыши, которые спустя некоторое время становятся настоящими крепышами. Подопечные Криса испытывают к своему благодетелю особую нежность, о чем можно судить по теплым фото и видео, которые Барнс постоянно выкладывает в свой инстаграм.

Редакция AdMe.ru была впечатлена и очарована добрыми делами Криса Барнса. Поэтому мы решили ознакомить с ними и вас.

Большую любовь к животному миру Крис Барнс испытывал всегда. Уже в 17 лет он стал смотрителем зоопарка, работал экскурсоводом, позже занимался защитой и сохранением птиц Западной Австралии (отсюда его второе прозвище Brolga — «австралийский журавль»). Решение же создать приют для кенгуру пришло к нему совершенно случайно.

Проезжая по шоссе в городе Алис-Спрингс, он увидел сбитого кенгуру. Осмотрев его, Крис сделал заключение, что он был мертв уже несколько дней. Однако в сумке животного прятался дрожащий кенгуренок, которого Барнс взял с собой и дал ему имя Палау. Спустя год он выпустил его на волю. После этого Крис понял, что спасать кенгуру — его призвание.

В 2005 году он создал специализированный центр по спасению маленьких кенгуру (Baby Kangaroo Rescue Centre). Центр пополнялся все новыми «постояльцами», поэтому вскоре его владелец принял решение о расширении территории. Это удалось сделать на средства от наследства, которое было оставлено ему дядей. В 2011 году он открыл Заповедник кенгуру (Kangaroo Sanctuary Alice Springs).

Настоящая известность к заповеднику пришла в 2013 году, когда BBC показал 3-серийный фильм «Кенгуру Данди», который был продемонстрирован в более чем 90 странах. Тогда же Крис объявил о сборе средств на строительство первого в Центральной Австралии госпиталя для диких животных. Открытие больницы благодаря пожертвованиям неравнодушных людей состоялось в 2015 году.

Барнс ухаживает за кенгуру сам. Он кормит их из бутылочек, делает для них сумки из наволочек, ну а как только кенгуру полностью готовы к самостоятельной жизни — отпускает на волю. Так было всегда, но только не в случае с местной звездой — Роджером, который уж очень привязался к своему благодетелю. Крис нашел его в сумке матери в 2006 году, сегодня Роджер обладает невероятно развитой мускулатурой и может дать фору не только своим собратьям, но и многим людям.

Несколько раз в неделю Крис устраивает экскурсии по заповеднику и призывает пожертвовать средства на улучшение условий госпиталя для диких животных. Девиз этого человека «Животные в первую очередь». Ему Барнс следует на протяжении всей своей жизни, и нужно отметить, что весьма успешно.

Ну а в заключение хотим показать вам трогательные видео обнимашек постояльцев заповедника со своим благодетелем.