Как мы помогли бывшей учительнице музыки и за полгода перевернули ее жизнь

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Проекту «Слово пацана» почти 2 года, у него на YouTube короткое, но емкое описание: «Миссия канала — вдохновить людей делать добрые дела». Роман и его оператор Дмитрий ездят по Москве и окрестностям, помогают малоимущим семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и снимают это все на камеру.

AdMe.ru впечатлен теплотой и душевностью всех роликов, но одна история потрясла нас до глубины души. Далее мы постараемся передать ее словами самих ребят.

Мы купили продукты, чтобы раздать их пенсионерам. Мы искренне считали, что это не столько помощь кому-то, сколько знак внимания. И мы думали так до последнего момента, пока не встретили человека, о котором сейчас пойдет речь.

Когда мы познакомились с Натальей, она почти ничего не видела, еле ходила и была вынуждена искать еду на помойке

В прошлом Наталья Александровна (62 года) была учительницей музыки и изобразительного искусства, умеет играть на аккордеоне и фортепиано.

Мы ехали уже под вечер, почти стемнело, когда увидели человека, который копошится в помойке. А у нас как раз оставался один пакет с продуктами. Подошли и, честно говоря, думали, что, может, это кто-то не в себе. А это оказалась совершенно адекватная женщина, педагог в прошлом. В 2018 году повесилась ее старшая дочь Ольга. При жизни молодая женщина взяла кредит на ₽ 300 тыс. и не смогла его выплатить. Наталья была поручителем по этому кредиту, и теперь у нее из пенсии вычитают ₽ 8 000 в счет погашения долга, так что на руки она получает ₽ 4 000 в месяц. У пенсионерки есть еще младший сын, которому 32 года, он от перенесенного в детстве стресса стал эпилептиком, много спит, на улицу почти не выходит. Живет с мамой в однокомнатной квартире. Наталья пыталась устроиться на работу, но после операции на бедре плохо ходит. У нее проблемы со зрением — один глаз ничего не видит, второй слабо. — Только не подумайте, что я пьющая или курящая, мне это не грозит. — Вообще не пьете? — Мне это неинтересно и вообще никогда не было интересно. Мы еще немного поговорили с Натальей о ее прошлом, о музыке и о том, кто был ее любимым композитором. Когда мы уезжали, дали этой женщине ₽ 5 000, а она ответила, что деньги просто так потрачены не будут. И мы ни секунды в этом не сомневались. После первой встречи у нас были только раздумья, как ей помочь, четкого плана пока не было.

Через некоторое время мы вернулись, чтобы узнать подробнее историю Натальи

Привезли запас еды с большим сроком годности, чтобы ей надолго хватило. Мы пришли домой к учительнице, но нам пришлось выйти на улицу, потому что в квартире стоял ужасный запах. Когда мы принесли еду, выяснилось, что дома уже больше года нет света — его отключили за неуплату.

Наталья рассказала о том, что после вычета суммы долга и оплаты коммунальных платежей у нее на проживание остается ₽ 2 000.

11 лет проработала в детском саду, потом ушла в школу и там осталась еще на 13 лет — всего 25 лет трудового стажа. Несколько лет назад Наталья заболела раком, ее не было в школе 4 месяца. Она вышла на работу после облучения похудевшая, потерявшая волосы, ее никто не узнал. Когда мы спросили, поддерживает ли она связь с кем-то из учеников, она ответила, что не хочет обременять кого-то своим горем, ворошить прошлое. Наталья призналась, что жизнь дала трещину, когда уличила супруга в измене много лет назад. Она так и не смогла его простить. Но оставшись с 2 детьми, она растила их, работала, жизнь шла своим чередом.

Этому фото 20 лет. На нем Наталья со своими детьми и светлыми надеждами на будущее.

В 2018 году старшая дочь Ольга взяла заем и не смогла его вернуть. Куда она дела деньги, Наталья не знает, но, по словам самой учительницы, расплачиваться ей «еще на вторую жизнь хватит». На момент съемок первых видео долг за электроэнергию был ₽ 11 тыс., и первое, что мы решили сделать, — оплатить его и провести свет в квартиру Натальи Александровны.

Пенсионерка жила в очень плохих условиях, питалась заплесневелым хлебом.

Мы слушали ее историю, смотрели фотографии времен молодости. Наш мозг не мог поверить, что раньше Наталья была красивой, эффектной женщиной. Мы до конца не могли это осознать, ведь перед нами была ужасная картина ее жизни. Нам хотелось ей помочь рационально и правильно. И у нас, кажется, это получилось.

Как мы помогли учительнице

За полгода мы проделали огромную работу, и каждый свой шаг снимали на видео — Наталья у нас стала героиней 9 роликов. Попробуем кратко рассказать, чего нам удалось достичь с помощью добрых людей.

Наталья Александровна после операции в московской клинике.

Первым делом мы решили самые острые проблемы: Оплатили долг за электроэнергию , поставили новый счетчик и положили на счет ₽ 3 000, чтобы хватило на первое время. Установили розетки.

, поставили новый счетчик и положили на счет ₽ 3 000, чтобы хватило на первое время. Установили розетки. Отвезли Наталью в клинику , чтобы сделать предварительную диагностику и узнать, можно ли восстановить зрение.

, чтобы сделать предварительную диагностику и узнать, можно ли восстановить зрение. Купили новый холодильник и электрическую плитку. Но мы поняли, что это только начало, что мы хотим довести начатое до конца. Мы привезли Наталью в Москву, сняли ей жилье и купили новую одежду. Хирург Арсений Александрович согласился сделать 2 офтальмологические операции бесплатно, хотя их стоимость — в общей сложности ₽ 200 тыс. По словам доктора, если бы не прооперировали сейчас, то в течение года — максимум двух Наталья Александровна полностью потеряла бы зрение.

Пока Наталья находилась в Москве, мы готовили для нее сюрприз

Кроме того, мы помогли Наталье Александровне вылечить зубы. Это довольно длительная процедура, которая заняла примерно 3 месяца. За это время мы сделали капитальный ремонт в квартире учительницы, заменили всю мебель, купили стиральную машину и другую мелкую технику. В общем, все, что нужно для комфортной жизни. Главным украшением дома стало пианино, за которым Наталья нам еще споет песню своего сочинения.

На старой кухне повсюду была плесень.

Перед тем как отвезти Наталью домой после лечения и реабилитации, мы отвезли ее в салон красоты, чтобы завершить ее внешнее преображение. Мастера сделали прическу, маникюр, макияж — и вот уже перед нами совсем другой человек. Красивая женщина с блестящими, горящими глазами. Для Натальи, конечно, было сюрпризом преображение ее жилища. Но еще приятнее ей было от того, что мы разыскали ее бывших учеников и те пришли проведать свою любимую учительницу.

Бывшая ученица прослезилась при встрече с любимой учительницей.

Через 2 месяца мы вернулись к Наталье Александровне узнать, как изменилась ее жизнь. Она честно призналась, что долгое время не могла привыкнуть к новой обстановке, но сейчас уже обжилась и «дрожит за каждую крошечку». Еще хорошей новостью стало то, что Наталью приглашают работать в школу — вести факультатив. Она волнуется, но по ее светящимся глазам видно, что она очень счастлива вернуться и живет в предвкушении перемен.

«Меня переполняют эмоции. Хочется бежать, бежать и догонять эту жизнь».