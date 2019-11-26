Как изменились брошенные котята, когда стали нужными и обрели новую жизнь

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Не каждый решится на то, чтобы взять котенка из приюта или подобрать его на улице. Ведь это большая ответственность, к тому же придется потратить много сил, времени и денег, чтобы выходить его и дать все необходимое. Возможно, эта подборка поможет тем, кто хочет, но никак не может решиться привести домой пушистого друга.

У нас в AdMe.ru тепло на душе от таких историй, и мы надеемся, что каждый бездомный питомец когда-нибудь обретет свое уютное гнездышко.

1. Бездомный кот примерз ко льду на земле. Его понемногу поливали теплой водой, пока не высвободили все лапы. Сейчас Семен обзавелся миской в новом доме и иногда позволяет себе капризничать, если в чашке не тот корм

2. «2 года назад я нашла этого котенка на обочине шоссе. Он был так напуган, что спрятался под задним сиденьем. Вторая фотография была сделана пару месяцев назад моим другом, который приютил его у себя»

3. «От бездомного и недоедающего на пляже в Колумбии до здорового и сытого в моей квартире в Канаде. Это Лука»

4. «Нашли на автостраде в мае. Так он выглядит в ноябре»

5. «Мне пришлось бороться с женой, чтобы не оставлять этого котенка в приюте. Она беспокоилась, что либо мы заплатим кучу денег за услуги ветеринара, либо он скоро умрет, потому что сильно болен. Оказывается, ему просто нужны были еда и объятия»

6. «Эйбу просто нужен был постоянный дом, чтобы его меховое пальто распушилось»

7. «Этого малыша нашли на улице свернувшимся калачиком в пластиковом контейнере. Спустя 3 года он самый счастливый, ласковый, игривый, любопытный кот. Так сильно люблю его!»

8. «Это Маус. Я нашел его полуживым на дороге. Так он выглядит сейчас, через 4 месяца после спасения»

9. «Я нашел ее на улице совершенно случайно. Пытаясь согреться, она пряталась под теплотрассой»

10. «В этот день 3 года назад под поленницей был найден в одиночестве крошечный пушистый котенок. Познакомьтесь с Вуди»

11. «5 месяцев назад моя мама подобрала 2 брошенных котят, которые страдали от стригущего лишая. Посмотрите на них сейчас»

12. В подъезде жилого дома подобрали котенка в коробке. На 5-й день лечения питомец находился в критическом состоянии, но на 7-й пошел на поправку. Пушистого любимца назвали Пусик. Теперь он знаменитость Беларуси и у него есть канал на YouTube

13. «Нашла маленького рыжего котенка с зараженным глазом и блохами. Посмотрите на моего маленького красавца теперь»

14. «Слева Саммер у меня в первую ночь. Она была очень больна и недоедала, но тонны антибиотиков и 10 месяцев спустя она превратилась в дерзкую пушистую красавицу»

15. «Таз после того, как его нашли в переулке 3 года назад, и сейчас»

16. «Познакомьтесь с Коко. Когда я взял ее, она весила менее 2,5 кг. После года, проведенного с диагнозом „лейкемия“, Коко наконец-то поправилась. У нее может не быть долгой жизни, но у нее есть кто-то, кто любит ее»

17. «Это Патерсон. Только что отпраздновали его 5-летие и 2 года, как он у нас появился»

18. «Этот котенок был найден в коробке, ничем сверху не укрытой. Справа — Пенни месяцы спустя. Наша пухлощекая ласковая малышка»

19. «От состояния, когда были видны ребра и он не мог стоять, пораженный блохами и борющийся с простудой, до красивой и гладкой домашней пантеры. Превращение моего мальчика за 4 месяца»

20. Зимой около трассы нашли котенка. Принесли домой, отогрели. Хвост был обморожен, пришлось ампутировать, но операция была перенесена со стойкостью. Теперь Ника — полноправный член семьи