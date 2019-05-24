Как бездомный рыжий кот спас бродячего музыканта и прославил его на весь мир

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Это история о чуде. О рыжем пушистом чуде, которое перевернуло жизнь бездомного наркомана и сделало его состоятельным человеком. О потрясающем коте по имени Боб.

Мы в AdMe.ru узнали об этой трогательной дружбе человека и животного и задумались над тем, как мало иногда нужно, чтобы поверить в себя и выкарабкаться из пропасти.

Эта история начинается с несчастного мальчика, не нашедшего себе дома, даже когда еще формально у него были семья и жилье. 15 марта 1979 года в английском графстве Суррей родился мальчик по имени Джеймс Боуэн. Но семья распалась, и мать Джеймса увезла его в Австралию. Там его ждала сменяющаяся череда школ. Мальчик не успевал завести себе друзей, его часто травили одноклассники, а в старших классах Джеймс и вовсе бросил школу. В 18 лет Боуэн вернулся в Англию, где собирался жить у своей старшей сводной сестры по отцу и ее мужа. Но отношения не сложились, и Джеймс все чаще стал ночевать на улице. Вскоре он окончательно ушел из дома и зарабатывал на жизнь, играя на гитаре в парках и на улицах, спал под открытым небом или в ночлежках. Депрессия и психическое расстройство привели к тому, что он начал принимать героин.

«Люди не хотят слушать. Все, что они видят, — это человек, который, по их мнению, хочет прокатиться бесплатно за их счет. Они не понимают, что я работаю, а не попрошайничаю. Я пытаюсь заработать себе на жизнь. Если я не ношу костюм и галстук, не ношу портфель и не сижу за компьютером, это еще не значит, что я бездельник». Джеймс Боуэн

Джеймс пытался выбраться из наркотической петли и весной 2007 года начал участвовать в метадоновой программе. Он играл на улицах Ковент-Гардена и жил в комнатушке, предоставленной ему муниципалитетом. Однажды вечером он вернулся домой и обнаружил в холле рыжего кота. Джеймс решил, что это питомец одного из жильцов, поэтому просто закрыл дверь, оставив животное снаружи. Но кот приходил и на следующий день, и через день. Боуэн осмотрел пушистика и не нашел ни ошейника, ни жетона, зато увидел, что несчастный поранил лапу и ему требуется лечение. И тогда Джеймс решил сам помочь коту, которого назвал Боб — по имени персонажа, олицетворявшего зло в мистическом сериале «Твин Пикс».

«Коты известны своей придирчивостью и избирательностью. Они сами решают, кого одарить своей любовью. Если коту не нравится его хозяин, он уйдет и найдет себе другого». Джеймс Боуэн

Встретив существо, находившееся в еще более жалком положении, чем он сам, Джеймс обрел внутреннюю силу. Он вылечил коту лапу и помог избавиться от кишевших блох. В отличие от своих свободолюбивых собратьев Боб и не думал гулять сам по себе, зато охотно сопровождал Джеймса в его поездках в Ковент-Гарден, гордо и спокойно восседая на плече музыканта во время выступлений.

Концерты Боуэна стали привлекать большее количество зрителей, те охотно снимали видео и выкладывали его на YouTube, и у Джеймса (и Боба!) появились поклонники, которые приезжали в Ковент-Гарден специально ради их выступлений. После того как у Боуэна взяли интервью для местной газеты, он решил написать книгу о судьбоносной встрече с Бобом и познакомился со своим будущим литературным агентом Мэри Панчос.

«Был жутко морозный зимний день, — вспоминает Панчос. — Этот парень дрожал от холода, а потом я взглянула вниз и увидела кота, чинно сидящего на стопке журналов, и сказала себе: „Этого не может быть. Я никогда не видела, чтобы кошка так делала. Собаки — да, но не коты“».

Боб и в самом деле удивительный кот. Он открывает себе двери и даже пользуется унитазом. Некоторые пытались сравнить его с Гарфилдом — знаменитым котом из комиксов, но Джеймс не согласен, что они похожи: его друг не настолько циничен и ленив. Боб скорее напоминает кошачьего Будду, он так же спокоен и мудр.

Простая и непосредственная история покорила мир. Книга Джеймса «Уличный кот по имени Боб» (A Street Cat Named Bob) была переведена на десятки языков мира — от России до Японии.

Книга получила два продолжения: «Мир глазами Боба» (The World According to Bob) и «Подарок от кота Боба» (A Gift from Bob). Джеймс также написал несколько адаптаций для детей: «Боб — необычный кот» (Bob: No Ordinary Cat) и «Меня зовут Боб» (My Name Is Bob).

А в 2016 году по первым двум книгам сняли фильм «Кот по имени Боб», где в главных ролях снялся Люк Тредэвэй и сам Боб.

High five to @StreetCatBob and all our furry friends this #LoveYourPetDay 🐱 pic.twitter.com/Z140WyHxZP — Sony Pics At Home UK (@SonyPicsAtHome) February 20, 2019

Боб милостиво приветствовал гостей на премьере фильма в Лондоне. Погладить котика захотела даже герцогиня Кембриджская.

Сначала Джеймс и Боб жили в той же квартирке, но уже за полную стоимость аренды, однако впоследствии Боуэн сумел купить свой дом. У Боба появился приятель — еще один рыжий кот по имени Джинкси. Джеймс записывает песни, снимает мультфильмы о приключениях Боба и его друзей и даже занимается разработкой игрового приложения. Вырученные деньги Боуэн щедро жертвует приютам для бродячих животных и проектам по реабилитации бездомных людей и лечению наркомании.

«Каждому нужны перемены, каждый заслуживает второго шанса. Мы с Бобом не упустили нашего...» Джеймс Боуэн

Бонус: Боб не только философ и творческий вдохновитель, но и большой щеголь

Это лишь крошечная часть из его гардероба, большую часть которого составляют шарфики

А как изменил вашу жизнь ваш домашний питомец? Может, вы встретили свою судьбу в очереди за кошачьим кормом? Или просто стали выгуливать собаку утром и вечером и похудели на 3 размера?