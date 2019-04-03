«Банда» американских байкеров ломает ринги для собачьих боев и отбирает животных у жестоких хозяев

47 5

17

11.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Байкеры с татуировками, чья внешность даже издали внушает страх, спасли множество животных в Америке. Они расследовали случаи издевательств, приходили к хозяевам и убеждали их отдать своего питомца. Мужчины договаривались с приютами, помогали с реабилитацией и находили новые семьи для кошек, собак и лошадей.

AdMe.ru разобрался, как организации Rescue Ink удавалось отбирать животных у жестоких хозяев, когда даже полиция была бессильна.

Rescue Ink — это некоммерческая организация по защите животных, которая начиналась с группы добровольцев в Нью-Йорке. В команде — байкеры, бывшие чемпионы по бодибилдингу и пауэрлифтингу, бывшие военнослужащие, детективы полиции и юристы. Наиболее активно команда работала в период с 2008 по 2014 год.

«Некоторые люди считают нас супергероями. Правда в том, что мы — суперлюбители и суперзащитники животных». Rescue Ink

Rescue Ink сотрудничали с полицией и общественными организациями, делая все возможное в рамках закона, чтобы защитить животных от жестокого и неуважительного обращения. Их работа полностью зависела от пожертвований.

Том Харди в футболке с символикой Rescue Ink.

Только по электронной почте команда получала около 1–3 тыс. обращений в день от неравнодушных людей по всему миру, и еще примерно 250 звонков ежедневно поступало к ним на телефон. За годы своей деятельности байкеры спасли множество собак, кошек, лошадей, кур, свиней и рыб. А однажды — даже 1,5-метрового удава.

В интервью The New York Times байкеры рассказали, что они сталкивались с разными ситуациями: кто-то продавал породистых животных, чтобы купить наркотики, кто-то организовывал собачьи бои, а кто-то пытался отравить группу бездомных котов по соседству со своим домом. Однажды им сообщили о серийном убийце кошек в Пенсильвании. При этом они только расследовали случаи жестокого обращения: если удавалось найти преступника, участники Rescue Ink передавали дело полиции. Если хозяин животного не заботился о нем, байкеры могли сами построить собачью будку или помочь чем-то еще.

Своей работой байкеры показали, что у каждого из них большое и доброе сердце. Один из участников Rescue Ink 1,5 недели везде возил с собой маленького котенка, потому что того нужно было кормить каждые несколько часов. Другой мужчина как-то забрался в пруд возле канализационной трубы, чтобы спасти утку.

Участники Rescue Ink потратили годы на то, чтобы обучать детей и взрослых, создавать у них понимание, почему издевательства над животными — это опасно и неправильно. Чаще всего хулиганы — это люди с одними и теми же чертами: неуверенные в себе, импульсивные и беспощадные из-за проблем дома или в личной жизни. Байкеры считают, что издевательства над животными — это лишь первая ступень для таких людей. Дальше, чувствуя безнаказанность и обретая уверенность, преступники могут перейти к другим жертвам: с большой вероятностью это будет ребенок, женщина или пожилой человек. Вот почему так важно пресекать все случаи насилия над животными.

Порой приходилось забирать животных, хозяева которых умерли и до которых никому не было дела. Тогда байкеры связывались с приютами, сами отвозили туда питомцев. В какой-то момент у них появился собственный приют, но он сильно пострадал во время урагана. 2 фото ниже сделаны возле приюта организации, а перейдя по ссылке, можно посмотреть ролик о приюте.

Некоторым животным нужна была реабилитация. К примеру, владельцы наигрались с маленьким щенком и перестали заботиться о собаке, когда та выросла. Ей приходилось спать на улице под дождем и снегом, в грязи, пока ребята из Rescue Ink не убедили хозяев отказаться от нее. Некоторых собак эксплуатируют для разведения и продажи дорогих породистых щенков. В таком случае кто-нибудь сообщал Rescue Ink о том, что слышит подозрительные звуки и запахи, или никогда не видит, чтобы пса выгуливали, или видит его голодным и измученным. Байкеры приезжали к хозяину и начинали беседу. Если собственник не хотел идти навстречу — вызывали полицию. Чаще всего животное в итоге забирали.

Волонтеры Rescue Ink купают собаку по имени Лола.

В интервью журналу People команда рассказала, что их внешний вид — большое преимущество в борьбе с недобросовестными хозяевами питомцев. Они могли подойти к нарушителю так близко, как полиция не могла. Устрашающий внешний вид — их способ помочь животным, которые не могут говорить за себя.

«Когда чиновник идет в дом обидчика, он приезжает на служебной машине, и нарушитель знает ограничения полицейского. Но когда приходим мы, он не знает, каких действий ожидать, на что мы способны. Это очень помогает». Rescue Ink в интервью журналу People

Состав команды несколько раз менялся: кто-то уходил, кто-то приходил. Вот некоторые участники: 1. Николас «Батсо» Макароли — обладатель рекорда по пауэрлифтингу в штате Коннектикут, США. Один из самых узнаваемых участников команды. На этом снимке 2009 года ему 76 лет. Сейчас 2019 год, и он до сих пор ведет активный образ жизни.

2. Майк «Инк» (настоящее имя Майк Остроски) — чемпион по бодибилдингу и вегетарианец.

3. Энтони «Большой Энт» Россано — мужчина ростом 188 см и весом 147 кг. Он определенно относится к тем, кто убеждает одним своим видом. У него дома живут спасенные им питбули, кролики и коты.

4. Джо Панз (Джозеф Панзарелла) — один из основателей и лидер Rescue Ink.

О каждодневных маленьких подвигах байкеров была выпущена книга: «Rescue Ink: Как 10 парней спасли несметное количество собак и кошек, 12 лошадей, 5 свиней, 1 утку и несколько черепах».

Канал National Geographic снял целое реалити-шоу Rescue Ink Unleashed. На этих 2 снимках гостям делают временные татуировки на мероприятии по случаю запуска шоу.

В год примерно 10 тыс. собак погибают на нелегально организованных боях. Каждый день фиксируются случаи насилия над домашними животными, и это не только прямое физическое воздействие, но и банальное безразличие хозяев к потребностям питомцев. Такие организации, как Rescue Ink, дают надежду на справедливость и делают мир лучше.