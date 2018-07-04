Как американский спортсмен сделал счастливым один африканский народ, освободив его от рабства

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«Я боролся с людьми, но должен был бороться за них», — эта фраза принадлежит американскому бойцу по смешанным единоборствам Джастину Рену. Одно время успешный спортсмен был подвержен суицидальным настроениям и страдал наркотической зависимостью. Выбраться из этого порочного круга ему помогла одна важная миссия, которую он осуществил в Африке, а именно освободил от рабства племя пигмеев, которое постоянно угнеталось своими же соотечественниками. Роль Джастина Рена здесь сложно переоценить, так как он смог разрешить эту ситуацию без насилия и столкновений между враждующими сторонами.

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С самого детства Джастин Рен испытывал большую страсть к спорту. Сначала он занимался рестлингом, затем греко-римской борьбой, но настоящую славу ему принесли смешанные боевые искусства (MMA). Ими он начал заниматься на профессиональном уровне в 18 лет. В 2009 году в возрасте 22 лет он принял участие в спортивном реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое как раз и специализируется на MMA.

После головокружительного успеха в проекте, где Джастин стал четвертьфиналистом, его засыпали самыми заманчивыми предложениями. Однако чуть позже спортсмен начал принимать наркотики, злоупотреблять алкоголем и даже несколько раз пытался покончить с собой. В один момент он захотел выбраться из этого ада, но не знал как. По словам Рена, решение пришло к нему в видении, в котором он блуждал по тропическим лесам Конго.

Чуть позже он узнал о том, что в этой стране проживает немногочисленная группа низкорослых негроидных народов — пигмеев. У них не было собственной земли, и вот уже на протяжении долгих лет они находились в рабстве у соседнего племени мокпала, на земле которых жили. Пигмеи работали на них за еду, а именно за 2 маленьких банана в день.

В обязанности пигмеев прежде всего входило снабжение мокпала водой. Ближайший источник находился в нескольких километрах от них. Прибывший в Конго Джастин Рен сразу же направился к пигмеям, которые ему поведали о своих трудностях. Спортсмен смекнул, что данный конфликт следует решить так, чтобы и та, и другая стороны остались довольны результатом.

Тогда он начал сотрудничество с организацией Water4, которая занимается разрешением водных кризисов. Выкупив на собственные средства небольшую часть земель мокпала, он пригласил специалистов вырыть там колодцы и установить колонки. Это не только обеспечило племя необходимым количеством воды, но и снизило риск заражения заболеваниями, которые передаются через открытую воду.

У пигмеев вода даже стала источником дохода — ее излишки идут на продажу, а в качестве оплаты они получают нужные им вещи. Также на некогда засушливых землях благодаря стараниям Джастина Рена стали выращивать овощи и фрукты. Спортсмен прожил бок о бок с пигмеями 5 лет.

После этого он продолжил свою активную спортивную деятельность и даже написал книгу «Борьба за тех, о ком забыли» (Fight For The Forgotten), 33 % вырученных от ее продажи средств он пожертвовал этому африканскому народу. Джастин Рен является и основателем одноименного фонда, куда может внести пожертвование любой желающий.