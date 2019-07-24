История женщины, которую даже награда за ее голову не остановила в борьбе за свободу

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Даже в наше время проблема рабства все еще остра в некоторых странах. А несколько веков назад эта позорная практика вовсе не считалась чем-то из ряда вон выходящим. Торговля и владение темнокожими людьми были не только узаконены, но и являлись показателем статусности для некоторых граждан. Как и большинство афроамериканцев, живших на юге США в 1800-х, героиня нашей статьи Гарриет Табмен и вся ее семья были невольниками. Однако девушка всегда мечтала о лучшей жизни и готова была рискнуть всем ради свободы.

Мы в AdMe.ru восхищаемся этой неординарной женщиной и хотим поделиться ее историей с вами.

Араминта Росс родилась в семье рабов в штате Мэриленд около 1822 года. Впоследствии Араминта изменила имя на Гарриет — так звали ее мать. В 5 лет она уже работала прислугой в доме, а в 12 ее отправили работать в поле. Однажды Гарриет попыталась защитить другого невольника от побоев, но надсмотрщик сильно ударил ее по голове. Гарриет так и не смогла полностью восстановиться от этой травмы, и на протяжении всей жизни ее преследовали внезапные обмороки. В 24 года девушка вышла замуж за свободного чернокожего Джона Табмена. Стремясь получить свободу, она рассказала мужу о своем желании сбежать на Север. Но он не поддержал ее, пригрозив выдать хозяевам за попытку побега. Тогда Гарриет решила действовать самостоятельно, и в 1849 году, ориентируясь на Полярную звезду, она пробралась через леса в северные штаты, где рабство было отменено. Однако на Юге осталась ее семья, и она решила вернуться.

Кадр из сериала «Подземка».

Сначала Гарриет вывела на свободу сестру и ее детей, которых собирались продать на аукционе, затем вернулась, чтобы спасти брата, а потом — и пожилых родителей. К этому времени уже был принят закон о беглых рабах, разрешавший преследование и задержание сбежавших невольников на территориях, где рабство было уже отменено, что делало поступки женщины еще более рискованными. На протяжении 1850-х годов Гарриет не меньше 19 раз возвращалась на Юг. Постоянно рискуя жизнью, она выводила невольников на свободу и вскоре стала самым известным «проводником» на «подземной железной дороге» — тайной системе безопасного жилья, организованной в США для переправки чернокожих рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север. Ее даже называли «Моисеем» за способность спасать невольников — по аналогии с библейским Моисеем, который вывел свой народ из Египта.

Кадр из сериала «Подземка».

Для своих вылазок Гарриет придумала множество хитроумных приемов. Она помогала рабам бежать в ночь на субботу, так как объявления об их пропаже появлялись только в понедельник, использовала условные знаки, например ухала совой, сообщая, что дорога свободна, а маленьким детям давала снотворное, чтобы они своим плачем не выдали беглецов. Однажды, увидев в поезде одного из рабовладельцев, притворилась читающей газету. Поскольку было известно, что Табмен неграмотна, мужчина проигнорировал ее. Гарриет удалось вывести на свободу десятки невольников, чаще всего зимой, поскольку темнело рано и большинство людей предпочитали не выходить наружу из теплых домов. Ловцам так и не удалось схватить ни саму Гарриет, ни ее подопечных — у нее не было ни одного провала, она не потеряла ни одного человека. С собой женщина носила револьвер и использовала его не только для того, чтобы спастись от преследователей, но и для воздействия на невольников, захотевших вернуться назад, поскольку их действия могли поставить всю сбежавшую группу под удар.

Гравюра с изображением Табмен в форме периода Гражданской войны.

В годы Гражданской войны Гарриет продолжала борьбу за свободу — была медсестрой на полях сражений, лазутчицей и шпионкой, работавшей на армию северян. Она лично руководила отрядом партизан и передавала сведения в армию. Также Гарриет была проводником во время рейда, когда северяне освободили более 700 рабов. За эту работу Гарриет платили очень мало, а когда она официально вышла на пенсию, то деньги получала не за свои личные заслуги в войне, а как вдова Нельсона Дэвиса — ветерана Гражданской войны, за которого вышла замуж в 1869 году. Зато рабовладельцы Юга оценили ее очень высоко — за поимку женщины была назначена награда в $ 40 тыс.

После окончания войны, когда рабство было отменено на всей территории США, Гарриет вернулась в Нью-Йорк. Там она ухаживала за родителями и другими пожилыми освобожденными невольниками. Деньги на это она зарабатывала продажей книги о своей жизни и публичными выступлениями. Гарриет продолжала борьбу с угнетением афроамериканцев и участвовала в суфражистском движении.

Табмен (крайняя слева) со своей семьей, Нью-Йорк, 1887 год.

В борьбе за свободу невольников Гарриет проявила необыкновенную силу. Она заставила рабовладельцев осознать, что рабы могут восстать, а рабам она давала надежду, что однажды они обретут свободу. Самолично она спасла около 70 человек, и еще 60 помогла бежать, дав подробные инструкции.

Гарриет Табмен в 1911 году.

Потомки Гарриет и сейчас проживают в США, они помнят и чтут ее, так же как и их страна. В честь Гарриет установлена статуя, открыта мемориальная доска, названы несколько музеев и парков, а ее портрет планируется поместить на новой 20-долларовой купюре. Кроме того, о жизни Гарриет сейчас снимается фильм.

Кадр из фильма «Гарриет».

В заключение мы хотим привести слова Гарриет, которые не утратили актуальности и в наши дни: «Каждая великая мечта начинается с мечтателя. Всегда помните, что в вас есть сила, терпение и упорство, чтобы дотянуться до звезд и изменить мир».