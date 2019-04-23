Хрупкая девушка решила помогать брошенным волкам и доказала всем, что все преграды лишь у нас в голове

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Анастасия Гайдук работала топ-стилистом в престижных салонах красоты и выигрывала международные конкурсы парикмахеров. Однако стрижка знаменитостей не казалась высокой и благородной целью, к которой она всегда стремилась. И вот однажды ее жизнь резко изменилась.

AdMe.ru хочет рассказать современную версию сказки о встрече девушки и волка в реальной жизни.

Анастасия побеждала и занимала призовые места на разных состязаниях по парикмахерскому делу: чемпионате стран Балтии, чемпионате стран Восточной Европы, чемпионатах России и Европы. Потом даже открыла собственную студию. Но, продолжая работать по профессии, девушка все еще искала то, что могло бы приносить действительно большую пользу кому-то. Однажды вечером Анастасия смотрела сериал и увидела в нем волка, в которого буквально влюбилась. Образ хищника никак не выходил у нее из головы. И она решила завести... нет, не волка, а собаку, но очень на него похожую. В планах было взять животное, которое нуждалось в помощи (может, вот она, благородная цель?), а не покупать у заводчика. Девушке попался очаровательный метис хаски по кличке Блейд, который вскоре поселился у нее дома.

Одним питомцем дело не ограничилось. Анастасия стала ездить по приютам в качестве волонтера. Все чаще она встречалась с собаками, которые западали ей в душу. И со временем ее домашняя стая начала разрастаться. В какой-то момент собаки девушки заболели. Она обращалась к разным ветеринарам, а потом и вовсе поняла, что сама хочет лечить животных. Сначала поступила в колледж, потом стала учиться в академии.

Анастасия продолжала зарабатывать деньги в собственной студии и тратить их на обучение в вузе и помощь приютам. В одном из них в 2015 году она неожиданно познакомилась с настоящим взрослым волком по кличке Зорро. Он был пойман в лесу, потом попал в «частную коллекцию», а затем оказался в приюте. Волк был матерый, дикий, нелюдимый, но бесстрашной девушке очень хотелось завоевать его доверие. И она часами сидела у его вольера, разговаривая с хищником. Наконец он ее признал: давал себя потрогать, позволял кормить с рук, радовался при встрече. Затем ей удалось пристроить животное в зоопарк с хорошими условиями. Сотрудники зверинца даже ставили запись с голосом «его человека», чтобы хищник скорее адаптировался.

С тех пор девушка больше не могла не думать о волках и, занимаясь собаками, приступила к изучению их диких собратьев. Уже через год ее попросили забрать гуляющего на свободе недалеко от города бывшего домашнего волка. Случилось это под самый Новый год, но уже 2 января тот был у любительницы серых хищников. Вот только когда она занялась пристройством Одина (так назвали зверя), столкнулась с трудностями: ни один зоопарк не хотел его брать, так как «коллекции» у всех и без него были полные. Тогда-то современной Красной Шапочке и пришла в голову идея создать первый в России волчий центр и приют с культурно-просветительской и образовательной деятельностью и экскурсиями.

Примерно в это же время Анастасия познакомилась со Светланой, которая занималась волками, но своими. Приют они открыли вместе. В марте 2017 года на скопленные деньги девушки заселили первых четырех спасенных волков в вольеры на специально купленной для этого земле. Когда приют был уже открыт, со стилистом и теперь уже ветеринаром связались по поводу еще одного волка. На этот раз ему нужен был не только дом, но и профессиональная медицинская помощь. Леон был парализован, и уход за ним требовался 24 часа в сутки.

В поисках подходящих условий и специалистов Анастасия встретилась с Ярославом, который раньше занимался передержкой волков и готов был помочь. Он взял больного зверя к себе на работу, где была возможность содержать хищника, и проводил с ним дни и ночи. Девушке же не всегда разрешали проходить на охраняемую территорию, поэтому они много общались по телефону. В разговорах Ярослав и Анастасия находили общие темы, делились переживаниями и мыслями. Вскоре они поженились и стали вместе развивать «Чертог волка», помогая хищникам, попавшим в беду. Кого-то люди просто выбросили, потому что не справились с животными. Кто-то стал лишним на кино- и зообазах: таких зверей списывают и оставляют доживать в ужасных условиях или отправляют на усыпление. А некоторых хищников приходится даже вылавливать в городских парках, когда бывшие хозяева хотят вернуть животное «в природу» или оно просто убегает от них.

Анастасии приходится решать много проблем. И связаны они не только с финансами. Хотя и это немаловажно: едят волки много и только натуральную пищу. Не говоря уже о том, что периодически пытаются «изменить дизайн» вольеров, делая подкопы и разгрызая сетку забора. Существуют и юридические сложности, поскольку в законодательстве пока нет четко прописанных норм по содержанию диких хищников, а различные проверяющие органы уже требуют какие-то вещи. Причем разные. Да и люди вокруг по-разному относятся: кто-то очень боится такого соседства и строит всевозможные козни, а кто-то, наоборот, считает, что взрослый волк не опаснее обычной домашней собаки, и всеми правдами и неправдами пытается потискать «милого зверя». Однако, несмотря на все это, девушка продолжает двигаться к намеченной цели. А это лишь в очередной раз доказывает, что при сильном желании и вере в свое дело можно добиться многого.

Сейчас Анастасия работает ветеринаром, консультирует владельцев кошек и собак по правильному кормлению их питомцев. В дальнейшем они с мужем планируют заняться реинтродукцией — адаптацией и выпуском потомства своих волков на волю.