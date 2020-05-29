История подлинной доброты и любви к чужому ребенку, после которой вы захотите обнять свою маму

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Сегодня Майкл Жером Оэр (Michael Jerome Oher) — профессиональный игрок в американский футбол, заключающий миллионные контракты. О его судьбе была написана книга и снят оскароносный фильм «Невидимая сторона». Но так было не всегда: его тяжелое детство не предполагало успешного и счастливого будущего. Поворотной на пути к новой жизни стала одна случайная встреча.

Мы в AdMe.ru увлеклись историей о том, как доброта и любовь незнакомых людей изменили судьбу талантливого подростка.

Майкл Оэр и главный тренер Хьюстон Натт перед игрой против команды «Бульдоги» 28 ноября 2008 года.

В детстве Майкл вряд ли мог даже подумать о своем блестящем будущем. Он был одним из 12 детей, рожденных в неблагополучной семье. Мать употребляла запрещенные вещества, а отец часто сидел в тюрьме. Уже к 15 годам Майкл сменил 11 разных школ и регулярно то попадал в приемные семьи, то жил на улице. К тому моменту его отец уже был убит в тюрьме, а мать задержала полиция. Подросток почти не умел читать.

Кадр из фильма «Невидимая сторона», 2009 год.

Большого Майка (таким скоро станет прозвище парня, ведь его рост уже был почти 2 метра, а вес — около 100 кг) временно взял жить к себе автомеханик Тони Хендерсон, бывший друг его отца. Именно Тони предложил Майклу подать заявку на обучение в школе Бриаркрест, ведь там будет учиться и его сын, почему бы и нет, просто заодно. Тренер школьной сборной по футболу увидел Майкла, закрывшего собой весь дверной проем, и оправданно решил, что у замкнутого мальчика есть потенциал. Школьный совет принял Майкла на обучение.

Кадр из фильма «Невидимая сторона», 2009 год.

В спорте Майкл действительно добивался значительных успехов. Однако на остальных занятиях учителя были растеряны и не знали, как с ним работать. Майкл игнорировал домашние задания и постоянно молчал. И даже семья Хендерсон больше не хотела видеть его в своем доме. Накануне Дня благодарения Майкл оказывается на улице. Мальчика, идущего по холоду в одной футболке, заметила семья Туи, которые возвращались со школьного концерта. На вопрос матери этой семьи, Ли Энн, о том, куда он направляется, Майкл ответил, что идет в спортзал. Да, уже поздно и тренировки окончены, но там просто тепло. В тот день Ли Энн Туи увезла Майкла к себе домой.

Кадр из фильма «Невидимая сторона», 2009 год.

Ли Энн узнала о сложном детстве Майкла и о том, как о нем отзывались в школе: нелюдимый, молчаливый, мрачный. Однако она верила в то, что внимание и любовь все-таки сделают его жизнь лучше и помогут раскрыться. А через некоторое время они с мужем уже будут его приемными родителями. Сами же Туи — миллионеры. Ли Энн и ее мужу Шону на тот момент принадлежали франшизы сетей ресторанов быстрого питания, в том числе Taco Bell и Pizza Hut. Помимо этого, сам Шон является известным спортивным комментатором, а Ли Энн — успешный дизайнер интерьеров.

«Когда Майкл говорит людям о том, что он сын Шона Туи, они смотрят на него, будто он заявляет: „Я — королева Англии“». Ли Энн Туи

Майкл Оэр празднует Рождество в семье Туи.

«Он был такой милый и заботливый. А знания впитывал в себя, как губка. Я люблю его очень сильно». Сью Митчелл, преподаватель английского языка

«Команда Оэра», состоящая из репетиторов и консультантов, занималась с Майклом по 20 часов в неделю. Дома же, за семейными ужинами, подростка ждали вопросы по словарю и бесконечная поддержка. Каждый день звучали слова о том, что его любят, и о том, что он настоящая суперзвезда. Когда же Майкл наконец ответил Ли Энн взаимностью, сказал, что любит ее, от шока она смогла лишь пошутить: «Вау, ведь было не так сложно, да?»



Забота и упорство действительно помогли Майклу развить свой талант. В итоге он вошел в число лучших игроков штата по школьному футболу, а по прошествии сезона получил более 20 предложений от университетов.

Майкл Оэр принят в команду «Балтимор Рэйвенс» на отборе НФЛ 25 апреля 2009 года.

Средний балл GPA (Grade Point Average) Майкла поднялся с 0,75 до 2,52 и позволил поступить в колледж на бюджетной основе. Он выбрал Университет Миссисипи — здесь учились его приемные родители. В итоге благодаря выступлению Майкла за команду университета во время обучения ее рейтинг поднялся с 91-го на 29-е место, а сам он получил 13 различных титулов и наград. В 2009 году Майкл окончил университет со степенью в области уголовного права и тогда же подписал 5-летний контракт с командой «Балтимор Рэйвенс» на сумму $ 13,8 млн.

Сандра Буллок и Ли Энн Туи на премьере фильма «Невидимая сторона», 19 ноября 2009 года.

История Майкла и его приемных родителей стала известна благодаря книге Майкла Льюиса «Невидимая сторона: Эволюция игры», которая была экранизирована в том же 2009 году. Фильм «Невидимая сторона» с Сандрой Буллок в главной роли собрал только в кассе США более $ 255 млн, принес актрисе премию «Оскар» и очень многих заставил поверить в человеческую доброту и в то, что из любой ситуации всегда есть выход.

Ли Энн Туи на 16-й ежегодной премии PRISM Awards, 19 апреля 2012 года.