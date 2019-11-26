История основателя Duty Free, который тратит миллиарды на благотворительность, но сам обходится без квартиры и машины

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Каждый, кто бывал в аэропортах, наверняка заходил и в магазинчик Duty Free, причем не раз. Это обширная сеть из более чем 400 торговых точек в 11 странах мира. Но она больше не принадлежит своему основателю: Чарльз Фини отдал свои акции вместе со всем доходом на благотворительность.

Мы в AdMe.ru поражены историей миллиардера, потратившего состояние на помощь другим людям. При этом сам он не имеет не только машины, но даже собственного дома. Считаем совершенно необходимым поделиться с вами фактами из жизни этого невероятно щедрого человека.

Чарльз Фини родился в 1931 году в промышленном городке Элизабет в США. Его родители — бедные ирландские переселенцы, которые хотели построить свой бизнес, но так и не смогли этого добиться.

Альтруизм матери Чарльза был отличным примером для подражания: во-первых, она работала медсестрой в Красном Кресте, а во вторых, по утрам развозила по делам соседей, которым сложно было перемещаться на автобусе.

Когда Чарльзу было 19, началась Корейская война — конфликт между КНДР и Южной Кореей, в котором участвовали также Соединенные Штаты. На Корейский полуостров отправились сотни тысяч американских военных. В их числе был Фини в качестве радиста.

Свои первые деньги он получил после Корейской войны: солдатам полагалась немалая финансовая компенсация. Ее Фини потратил на обучение в Корнелльской школе , где готовили персонал для отелей.

, где готовили персонал для отелей. Бизнес Фини начался с продажи алкоголя американским матросам . Идея пришла к нему в голову, когда он, приехав во Францию для продолжения учебы, увидел в портах полсотни военных кораблей. Военные имели право на покупку алкоголя без налогов, и торговцев в округе было очень много. Но Чарльз обошел конкурентов, потому что ему, с его армейским прошлым, было гораздо проще найти с военными общий язык.

. Идея пришла к нему в голову, когда он, приехав во Францию для продолжения учебы, увидел в портах полсотни военных кораблей. Военные имели право на покупку алкоголя без налогов, и торговцев в округе было очень много. Но Чарльз обошел конкурентов, потому что ему, с его армейским прошлым, было гораздо проще найти с военными общий язык. Позднее ассортимент расширился до парфюма, сигарет, кожаных сумок и других товаров, а клиентами стали в основном японские туристы, которые в то время могли себе позволить и путешествия, и сувениры.

Чарльз Фини в молодости.

Первый магазин Duty Free открылся в 1960 году в Гонконге, и сеть стремительно расползлась по миру. Магазины открывались там, где ожидался наибольший поток туристов.

Начинающий предприниматель подходил к бизнесу с умом: для торговли он нанял молодых японок, владеющих несколькими языками. Кроме этого, Фини платил гидам, чтобы те заводили путешественников в его магазин еще до того, как те размещались в отелях.

Фини не скупился на аналитиков, которые могли предугадать, куда направится волна путешественников. В частности, нанятые консультанты предсказывали возможную популярность маленького островка Сайпан. Там не было аэропорта, чтобы Чарльз Фини смог открыть в нем магазин. Тогда компания Duty Free Shoppers выделила $ 5 млн на его строительство.

Когда доход компании достиг баснословных $ 3 млрд в год, Фини понял, что его семье больше нечего добиваться, а у детей при таких богатствах не осталось пространства для роста. Тогда бизнесмен и решил отдавать деньги другим. Он перевел свою долю в DFS в благотворительный фонд, основанный им же, не оставив себе даже малой части акций, чтобы не приходилось за них волноваться.

чтобы не приходилось за них волноваться. Чарльз совершал добрые дела абсолютно анонимно . Даже его коллеги не знали, что бизнесмен отказался от своего богатства, а в рейтингах Forbes он все так же продолжал занимать первые строчки.

. Даже его коллеги не знали, что бизнесмен отказался от своего богатства, а в рейтингах Forbes он все так же продолжал занимать первые строчки. Когда тайна открылась, оказалось, что Фини своим примером вдохновил Билла Гейтса и Уоррена Баффета, самых богатых людей в мире. Они отдали на благотворительность по половине своего состояния.

Более $ 1 млрд фонд Чарльза Фини пожертвовал Ирландии. Там, на исторической родине, предпринимателя приравнивают по значимости к святому Патрику . А первое крупное пожертвование Фини отправил в Корнелльскую школу, где учился сам.

. А первое крупное пожертвование Фини отправил в Корнелльскую школу, где учился сам. Деньги достались Ирландии не просто так: фонд переводил пожертвования при условии, что и государство будет финансово вкладываться в развитие страны. Подобные правила Фини устанавливал и для других государств.

Фини строит свою благотворительность так, что организации соревнуются за пожертвования , наглядно показывая, как и на что они будут тратить деньги. Такую систему позаимствовали позже и другие филантропы.

, наглядно показывая, как и на что они будут тратить деньги. Такую систему позаимствовали позже и другие филантропы. Фонд Чарльза Фини старается, чтобы его помощь могли почувствовать конкретные люди. Например, финансирует операции для детей из бедных стран.

Помимо помощи нуждающимся, бизнесмен помогал некоторым перспективным компаниям. Так, он вложился в Facebook на заре его развития.

Чарльз всеми силами избегал уплаты налогов, постоянно регистрируя свой бизнес в разных местах и на разных людей. Так у него было больше денег для помощи людям.

постоянно регистрируя свой бизнес в разных местах и на разных людей. Так у него было больше денег для помощи людям. Бизнесмен ведет довольно аскетичную жизнь: в самолетах предпочитает летать экономклассом, документы носит в пластиковом пакете, а обедает не в ресторанах, а в кафе фастфуда. У Фини никогда не было автомобиля , кроме подержанного Jaguar, которым он владел недолго. А живет он попеременно в трех квартирах, принадлежащих фонду.

, кроме подержанного Jaguar, которым он владел недолго. А живет он попеременно в трех квартирах, принадлежащих фонду. При этом его близкие не ограничиваются в средствах. Его бывшая жена и дети живут в роскошных особняках, купленных на деньги от продажи сети Duty Free.

Сейчас Фини активно пропагандирует свою философию и призывает богачей не дожидаться старости, чтобы делиться деньгами с нуждающимися. «Отдавать сейчас гораздо веселее, чем когда ты умер», — говорит он.

«Отдавать сейчас гораздо веселее, чем когда ты умер», — говорит он. Чарльзу Фини почти 90 лет, и он жалеет только об одном: что не доживет до окончания некоторых своих проектов. Впрочем, деятельность его благотворительного фонда уже подходит к логическому завершению: в 2020 году он должен прекратить работу.

Мы восхищены Фини, который всю свою жизнь и деньги потратил на то, чтобы сделать мир чуточку лучше, при этом отказывая себе даже в ресторанах и экономя на перелетах. А что думаете вы? Поступили бы вы так же на месте Чарльза Фини?