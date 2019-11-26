История основателя Duty Free, который тратит миллиарды на благотворительность, но сам обходится без квартиры и машины
Каждый, кто бывал в аэропортах, наверняка заходил и в магазинчик Duty Free, причем не раз. Это обширная сеть из более чем 400 торговых точек в 11 странах мира. Но она больше не принадлежит своему основателю: Чарльз Фини отдал свои акции вместе со всем доходом на благотворительность.
Мы в AdMe.ru поражены историей миллиардера, потратившего состояние на помощь другим людям. При этом сам он не имеет не только машины, но даже собственного дома. Считаем совершенно необходимым поделиться с вами фактами из жизни этого невероятно щедрого человека.
- Чарльз Фини родился в 1931 году в промышленном городке Элизабет в США. Его родители — бедные ирландские переселенцы, которые хотели построить свой бизнес, но так и не смогли этого добиться.
- Альтруизм матери Чарльза был отличным примером для подражания: во-первых, она работала медсестрой в Красном Кресте, а во вторых, по утрам развозила по делам соседей, которым сложно было перемещаться на автобусе.
- Когда Чарльзу было 19, началась Корейская война — конфликт между КНДР и Южной Кореей, в котором участвовали также Соединенные Штаты. На Корейский полуостров отправились сотни тысяч американских военных. В их числе был Фини в качестве радиста.
- Свои первые деньги он получил после Корейской войны: солдатам полагалась немалая финансовая компенсация. Ее Фини потратил на обучение в Корнелльской школе, где готовили персонал для отелей.
- Бизнес Фини начался с продажи алкоголя американским матросам. Идея пришла к нему в голову, когда он, приехав во Францию для продолжения учебы, увидел в портах полсотни военных кораблей. Военные имели право на покупку алкоголя без налогов, и торговцев в округе было очень много. Но Чарльз обошел конкурентов, потому что ему, с его армейским прошлым, было гораздо проще найти с военными общий язык.
- Позднее ассортимент расширился до парфюма, сигарет, кожаных сумок и других товаров, а клиентами стали в основном японские туристы, которые в то время могли себе позволить и путешествия, и сувениры.
Чарльз Фини в молодости.
- Первый магазин Duty Free открылся в 1960 году в Гонконге, и сеть стремительно расползлась по миру. Магазины открывались там, где ожидался наибольший поток туристов.
- Начинающий предприниматель подходил к бизнесу с умом: для торговли он нанял молодых японок, владеющих несколькими языками. Кроме этого, Фини платил гидам, чтобы те заводили путешественников в его магазин еще до того, как те размещались в отелях.
- Фини не скупился на аналитиков, которые могли предугадать, куда направится волна путешественников. В частности, нанятые консультанты предсказывали возможную популярность маленького островка Сайпан. Там не было аэропорта, чтобы Чарльз Фини смог открыть в нем магазин. Тогда компания Duty Free Shoppers выделила $ 5 млн на его строительство.
- Когда доход компании достиг баснословных $ 3 млрд в год, Фини понял, что его семье больше нечего добиваться, а у детей при таких богатствах не осталось пространства для роста. Тогда бизнесмен и решил отдавать деньги другим. Он перевел свою долю в DFS в благотворительный фонд, основанный им же, не оставив себе даже малой части акций, чтобы не приходилось за них волноваться.
- Чарльз совершал добрые дела абсолютно анонимно. Даже его коллеги не знали, что бизнесмен отказался от своего богатства, а в рейтингах Forbes он все так же продолжал занимать первые строчки.
- Когда тайна открылась, оказалось, что Фини своим примером вдохновил Билла Гейтса и Уоррена Баффета, самых богатых людей в мире. Они отдали на благотворительность по половине своего состояния.
- Более $ 1 млрд фонд Чарльза Фини пожертвовал Ирландии. Там, на исторической родине, предпринимателя приравнивают по значимости к святому Патрику. А первое крупное пожертвование Фини отправил в Корнелльскую школу, где учился сам.
- Деньги достались Ирландии не просто так: фонд переводил пожертвования при условии, что и государство будет финансово вкладываться в развитие страны. Подобные правила Фини устанавливал и для других государств.
- Фини строит свою благотворительность так, что организации соревнуются за пожертвования, наглядно показывая, как и на что они будут тратить деньги. Такую систему позаимствовали позже и другие филантропы.
- Фонд Чарльза Фини старается, чтобы его помощь могли почувствовать конкретные люди. Например, финансирует операции для детей из бедных стран.
- Помимо помощи нуждающимся, бизнесмен помогал некоторым перспективным компаниям. Так, он вложился в Facebook на заре его развития.
- Чарльз всеми силами избегал уплаты налогов, постоянно регистрируя свой бизнес в разных местах и на разных людей. Так у него было больше денег для помощи людям.
- Бизнесмен ведет довольно аскетичную жизнь: в самолетах предпочитает летать экономклассом, документы носит в пластиковом пакете, а обедает не в ресторанах, а в кафе фастфуда. У Фини никогда не было автомобиля, кроме подержанного Jaguar, которым он владел недолго. А живет он попеременно в трех квартирах, принадлежащих фонду.
- При этом его близкие не ограничиваются в средствах. Его бывшая жена и дети живут в роскошных особняках, купленных на деньги от продажи сети Duty Free.
- Сейчас Фини активно пропагандирует свою философию и призывает богачей не дожидаться старости, чтобы делиться деньгами с нуждающимися. «Отдавать сейчас гораздо веселее, чем когда ты умер», — говорит он.
- Чарльзу Фини почти 90 лет, и он жалеет только об одном: что не доживет до окончания некоторых своих проектов. Впрочем, деятельность его благотворительного фонда уже подходит к логическому завершению: в 2020 году он должен прекратить работу.
Мы восхищены Фини, который всю свою жизнь и деньги потратил на то, чтобы сделать мир чуточку лучше, при этом отказывая себе даже в ресторанах и экономя на перелетах. А что думаете вы? Поступили бы вы так же на месте Чарльза Фини?
Фото на превью atlanticphil / YouTube