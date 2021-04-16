История о мужчине, который посвятил свою жизнь животным. А когда пришла беда, он отчаянно сражался за каждого зверя

Есть в мире люди, которые сделали что-то выдающееся и при этом спокойно живут своей тихой жизнью. В родном городе о них знает каждый, их любят и уважают, но за его пределами о них вряд ли кто-то слышал. А потом происходит событие, кардинально меняющее положение вещей. И вот уже слава о человеке гремит на всю страну, а то и за ее пределами. И Адам Мазурек, наш сегодняшний герой, как раз из таких людей. Он познакомился с женой во время путешествия в Мексику, в их семье 9 детей, а еще есть свое ранчо в стиле Дикого Запада на севере Польши. А в момент, когда его четвероногим обитателям грозила смертельная опасность, Адам, не думая о себе, бросился их спасать.

Мы в AdMe.ru никак не могли пройти мимо этой истории, потому что считаем, что о таком мужестве и бесстрашии должен узнать весь мир.

Адам Мазурек с детства любил истории о приключениях. Благодаря чтению, как он сам признается, он с детства «объездил почти весь мир, не купив ни одного билета». С героями книг он бродил по джунглям Амазонии, мчался верхом по прериям Дикого Запада и исследовал самые отдаленные уголки планеты.

Ранчо Wild West Ranch родилось из этих юношеских мечтаний и томления духа. Оно должно было стать местом, куда и взрослые, и дети могли бы приехать, чтобы исполнить собственную мечту о приключениях. И оно появилось на краю небольшого польского городка Румя, расположенного неподалеку от берега Балтийского моря. А Адам Мазурек получил прозвище Шериф.

Ранчо строили в 2006 году. Тогда, в начале июля, ничто не предвещало беды. Работы шли полным ходом, и Шериф наблюдал, как его мечта постепенно становится реальностью. Уже было отстроено помещение для хранения всей необходимой амуниции и 6 конюшен, как раз начали возводить 7-ю. И когда человек, работающий со сваркой, отвлекся, всего одного мгновения хватило, чтобы занялся огонь. На место приехали пожарные, но спасать было уже нечего. Сначала Шериф посчитал произошедшее знаком свыше. Возможно, это ранчо просто не должно было существовать. Но сомнения овладели им лишь на короткий миг, и отстраивать потерянную мечту начали уже на следующий день. Ранчо было полностью восстановлено и многие годы принимало гостей.

Сюда можно было приехать, чтобы увидеть камерунских овец, коз, верблюда, скунсов, кроликов, кур и фазанов. И конечно, покататься на лошадях. Здесь была индейская деревня и офис Шерифа. Сюда приезжали целые группы детей, чтобы поиграть в пиратов, устроить рыцарский турнир или узнать, как все устроено на ферме.

Все это было потеряно, когда в ночь с 14 на 15 марта 2021 года на ранчо начался пожар. Огонь первым заметил Мартин, один из работников, который позвонил владельцам и сам начал спасать животных. Когда Шериф прибыл на место, часть питомцев уже выпустили из загонов, но очень многим из них еще нужна была помощь. И оказать ее нужно было как можно скорее. Адам Мазурек, не дрогнув, взялся за дело. Спустя время он вспоминал: «Я слышал, как Мартин кричал срывающимся голосом, умолял животных, чтобы они убегали». Но испуганные и растерянные животные возвращались в свои конюшни и не хотели уходить.

На место съехались пожарные из всех близлежащих городов. Пока они боролись с огнем, Шериф спасал своих подопечных. Он без страха входил в конюшни, рвал веревки руками и выпускал животных, не обращая внимания на грозившую ему опасность. 3-дневного жеребенка ему пришлось вынести на руках. А вокруг был невообразимый хаос, страх из-за угрозы жизням четвероногих, молниеносно распространяющийся огонь.

Он спас всех, ни одно животное не пострадало. А вот сам мужчина попал в больницу. Ему понадобилась операция и некоторое время, чтобы прийти в себя и восстановиться. Сейчас он уже дома, с семьей и близкими, наблюдает, как с помощью неравнодушных людей мечта всей его жизни опять восстает из пепла.

Работы по восстановлению ранчо начались буквально на следующий день после пожара. На официальной страничке появился призыв ко всем желающим прийти хоть ненадолго и помочь, кто чем сможет. И люди откликнулись.

В тот же день пришло около 100 человек. Они принесли строительные материалы и еду и приступили к работе. Люди приходят каждый день, а на восстановление ранчо уже собрано почти 90 000 злотых (примерно ₽ 1 795 000). Это в 2 раза больше, чем было запланировано. И благодаря смелости Шерифа, самоотдаче сотрудников и просто тех, кому не все равно, Wild West Ranch вновь будет открыто.