История маленького мальчика, который совершает не по годам взрослые поступки

1 0 0 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто из нас в детстве не занимался "спасением" животных? То котенка притащить с улицы домой, то накормить бездомную дворнягу и построить ей во дворе домик из веток и картона. Но 8-летний Роман Маккон (Roman McConn) стал настоящим супергероем для огромного количества собак, действительно обреченных на гибель.

Этот маленький мальчик тронул своей искренностью и горячим желанием помогать попавшим в беду животным всю редакцию AdMe.ru, и, конечно, мы просто обязаны поделиться его историей с вами.

Роману было всего 4, когда он принял не по годам взрослое решение. На свой день рождения он попросил родных и друзей вместо подарков пожертвовать деньги на помощь собакам, находившимся в приюте, где никому не нужные животные были приговорены к усыплению. Каждую субботу этот приют выставлял собак перед местным зоомагазином в надежде найти им хозяев. Так летом 2015-го в семье Маккон появилась их любимица — Луна.

Мама Романа, Дженнифер Маккон, была настолько потрясена увиденным в техасском приюте, что не смогла остаться в стороне и активно включилась в волонтерскую работу. Роман сильно переживал за судьбу несчастных животных, которым грозила эвтаназия, поэтому помогал маме, посвящая все свое свободное время не привычным для детей играм, а помощи собакам.

Он стал снимать видеоролики, в которых горячо рассказывал о каждом обитателе приюта, о его возрасте, нелегкой судьбе, характере, убеждал проявить милосердие и забрать собаку домой. И это сработало! Роман был настолько искренним в своих обращениях, что его слова находили отклик в сердцах людей.

Летом 2016 года семья Маккон переехала из Техаса в Вашингтон. Вскоре Дженнифер заметила, что в этом штате ситуация с бездомными собаками обстоит намного лучше, чем на юге. На фоне этого возникла идея перевозить сюда обреченных животных, для чего Джен и Роман создали проект Project Freedom Ride. А уже в декабре из приюта Техаса в Вашингтон прибыли первые 30 собак.

Конечно, только своими силами семья справиться не смогла бы. Спасение бездомных собак с улицы и из приюта, расходы на транспортировку и ветеринарные услуги, передержку, питание - все это требует больших финансовых трат. Но благодаря страстному отношению к делу и эмоциональным видео Романа у проекта появилось много помощников — волонтеров и неравнодушных людей, готовых помогать проекту пожертвованиями.

Кроме того, что Роман снимает видеоролики о находящихся под угрозой эвтаназии собаках, он еще обзванивает потенциальных владельцев и помогает в сборе средств. Благодаря своему обаянию и искренности Роман стал лицом и главным «двигателем» проекта Project Freedom Ride, буквально заражая людей желанием спасать животных. Мама мальчика публикует видео и фото сына, где он показывает, насколько спасенные собаки дружелюбны и игривы, и ее публикации серьезно повышают шансы животных обрести свой новый дом.

А есть ли у Романа детство? Успевает ли он побыть просто ребенком, с шалостями и играми на заднем дворе? Ответ – да! Мальчик занимается джиу-джитсу, играет в футбол, плавает, смотрит мультики и любит собирать Лего.

Искреннее желание помогать и огромные усилия, потраченные на спасение собак, не остались незамеченными: 8-летний Роман Маккон получил признание Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA). Также он побывал в качестве приглашенного гостя на популярном шоу Эллен Дедженерес, где ведущая вручила ему чек на $ 20 тыс. для помощи проекту.

На сегодняшний день благодаря маленькому мальчику с большим сердцем спасено более 2 000 собак и 60 кошек. Все эти животные обрели новый дом и любящих хозяев.

Роман Маккон растет, а вместе с ним растет и развивается Project Freedom Ride, а значит, еще больше бездомных собак получают шанс на лучшую жизнь.

Мы пролистали инстаграм Романа и его мамы Джен от первой до последней публикации и еле сдерживали слезы радости, видя счастливые фото семей и собак, которых они "усыновили". А у вас есть подобные примеры? Может быть, кто-то из ваших знакомых тоже помогает спасать животных?