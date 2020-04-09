История плаката в офисе Facebook, который заставил работника круто поменять деятельность на склоне лет (вас он тоже мотивирует!)

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Работа в Facebook — мечта не только всех айтишников мира. Об офисах корпорации слагают легенды, поэтому многие согласились бы даже на вакансию полотера. 6 лет назад один из лучших продажников компании (и один из первых ее сотрудников) получил неожиданный совет прямо на рабочем месте. После этого он оставил завидную карьеру и смог добиться еще большей известности.

Узнав эту историю, мы в AdMe.ru очень воодушевились и прониклись уважением к ее герою.

Пол Оллингер (Paul Ollinger) был в числе первых работников Facebook и к тому моменту уже успел хорошо себя зарекомендовать

В офисах Facebook, оформленных талантливыми дизайнерами, хочется не только работать, но и жить. Так думал и наш герой. В молодости Пол успел получить степень MBA, и не где-нибудь, а в статусной Tuck School of Business в Ганновере. После ее окончания он переехал в Лос-Анджелес и с головой окунулся в сферу цифровых СМИ и IT. Он работал в Yahoo! и Launch.com, а в 2007-м товарищ посоветовал Оллингеру устроиться в Facebook. Молодому мужчине это показалось отличной идеей. «Я думал, что однажды эта компания может стать такой же большой, как MySpace», — рассуждал он на старте карьеры в фирме Марка Цукерберга. За каких-то 7 лет он занял кресло вице-президента по продажам и стал лучшим в своем деле на западном побережье страны. Несмотря на это, Оллингер не чувствовал себя по-настоящему счастливым, ему как будто чего-то недоставало.

На рабочем месте Оллингера висел плакат, из-за которого в его голове постепенно просыпался червь сомнения

«Что ты сделал бы, если бы не боялся?»

Белый фон, красные буквы — казалось бы, ничего особенного. Вот только Пол изо дня в день задавал себе вопрос с плаката: «Что ты сделал бы, если бы не боялся?» Он вспоминал годы учебы и хобби, которое неожиданно открыл для себя в то время. В бизнес-школе была насыщенная студенческая жизнь, и однажды на шоу талантов паренек попробовал себя в жанре стендапа. Его монологи вызывали взрывы хохота, а молодой комедиант быстро вошел во вкус: на сцене он явно был на своем месте. Пол Оллингер загорелся стендапом, ему нравилось смешить людей и в то же время поднимать в своих выступлениях злободневные темы. Он чувствовал, что мог стать первоклассным комиком, если бы не одно но. Нужно было не только закончить учебу, но и выплатить кредит за обучение: чтобы попасть в бизнес-школу, ему пришлось одолжить $ 100 000. В будущем Оллингер планировал завести семью, поэтому думать о карьере юмориста было безрассудно.

В 2014 году Оллингер состоялся как специалист и отец семейства, поэтому без колебаний дал сам себе ответ

Ответ на вопрос с плаката был кратким: "Я бы занялся комедией!" Пол Оллингер почувствовал, что не будет доволен жизнью, если прямо сейчас не бросит все. Оллингеру было уже за 40, когда он решил оставить успешную карьеру и вместе с женой и детьми вернуться в родную Атланту. Он мог бы рвать на себе волосы по поводу того, что потратил 15 лет жизни не на то дело. Но Пол не был бы собой, если бы не смотрел на вещи с юмором: "Лучшее, что я получил от этой работы, – осознание того, что я не буду счастлив, если не займусь творчеством, стендапом и не напишу книгу".

Чтобы добиться успеха, Оллингеру пришлось выступать в местах, куда лет 5 назад он не пошел бы ужинать

Мастерство комика пришлось осваивать с нуля и оттачивать в местечковых забегаловках (иногда нужно было даже ездить в небольшие окрестные города). Он выступал в формате открытого микрофона, а его публикой нередко оказывались отрешенные и не совсем трезвые гуляки. Пол всеми силами старался выйти за рамки привычного образа жизни, хотя это и было непросто: "Так трудно поверить, что твоя деятельность чего-то стоит. Ведь никто не просил тебя этим заниматься". Оллингера действительно не просили уходить в стендап, но он ни разу не пожалел о своем решении. Важнее всего было то, что он заставлял людей смеяться: "В мире нет ничего лучше, чем делиться своей точкой зрения с толпой незнакомых людей и слышать их смех! Общаясь с публикой, я понимаю, что смог донести что-то до людей, заставил осознать какие-то вещи и оценить их".

Через какое-то время Оллингер стал ездить в турне и нашел себя в журналистике

Постепенно ему удалось выйти на национальный уровень. Сегодня он делит сцену с такими известными комиками, как Дэйв Аттелл (Dave Attell), Билл Барр (Bill Burr), Норм Макдональд (Norm Macdonald) и другие. Кроме того, Пол Оллингер – официальный резидент нескольких популярных стендап-клубов, в том числе "Смеющийся череп" (Laughing Skull) в Атланте. Он выступает на многих комедийных фестивалях страны. В перерывах между гастролями Оллингер ведет подкаст "Безумные деньги" (Crazy Money). В рамках шоу он приглашает в студию программы бизнесменов, писателей, художников и других знаменитостей. Свои интервью Оллингер выстраивает вокруг денег и карьеры, приправляя изрядной щепоткой юмора. Кроме того, комик выпустил книгу "Вам точно нужна степень MBA" – комическое руководство для тех, кто задумывается о бизнес-образовании.

Иногда для серьезных изменений нужен легкий импульс