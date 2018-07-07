История девочки и слепоглухого человека в самолете тронула людей и вернула им веру в добро

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Девушка по имени Клара направлялась с мамой в Калифорнию, а слепоглухой мужчина по имени Тим держал путь в Орегон. Они никак не должны были встретиться в одном самолете, но судьба распорядилась иначе. Позже Клара скажет маме: «Думаю, провидению было нужно, чтобы наш рейс отменили и я смогла встретиться с Тимом». Эта история о неравнодушии к тем, кто рядом, моментально стала вирусной в фейсбуке и доказала: людям очень нужны вера в добро и хорошие новости.

AdMe.ru решил рассказать вам об отзывчивой девочке и человеке с особенностями, которого оказалось так легко сделать счастливым.

15-летняя Клара Дейли и ее мама Джейн возвращались домой в Лос-Анджелес из Бостона, где помогали бабушке Клары с переездом. Их прямой рейс был отменен, и авиакомпания заменила его рейсом с пересадкой в Портленде. Тим Кук живет в Портленде, в доме для слепых и слепоглухих людей. Мужчина не видит и не слышит. В Бостон он приехал повидаться с сестрой. «Я увидела в аэропорту, как женщина, его сестра, вложила свои руки в его и они общались на ощупь с помощью знаков», — рассказала на своей странице в фейсбуке Линетт Скрибнер, пассажирка того же самолета. Ее пост собрал более 1,5 млн лайков и тронул сердца людей. Тиму досталось место в самолете посередине, но предупредительный мужчина по имени Эрик любезно уступил ему свое сиденье у прохода. Так Тиму было гораздо комфортнее. Эрик хотел всячески помочь своему соседу (например добавил в его кофе сливки). Как и бортпроводницы, которые не уворачивались в панике, когда Тим пытался коснуться их лица, а старались наладить контакт, взяв мужчину за руку. Но у них ничего не выходило.

Тогда стюардессы спросили по громкой связи, есть ли на борту те, кто знает язык жестов. И юная Клара нажала на кнопку вызова бортпроводника. Девочка изучала язык жестов, так как сама страдала дислексией, расстройством чтения, и это был самый простой способ овладеть новым языком. Стюардессы объяснили Кларе, что мужчина не видит и не слышит, а значит, единственный способ общаться с ним — через дактильные знаки. Девушка тут же побежала узнать, может ли она чем-то помочь мужчине. И она смогла!

Во время полета Тиму несколько раз требовалась помощь Клары. А в конце поездки он позвал ее, чтобы просто пообщаться. Как позже он признался журналистам, он чувствует себя изолированным в обычной жизни и лишенным простой радости общения. У Тима и Клары завязался оживленный разговор: он задавал множество вопросов, а она отвечала. Девочка не покидала мужчину уже до конца полета. Стюардессы и пассажиры были глубоко тронуты самоотверженностью подростка и были просто очарованы ею. «Клара была настоящим ангелом, — сказала одна бортпроводница. — Нужно было видеть, как взволнован был Тим возможностью с кем-то пообщаться». Когда работник дома для слепоглухих встретил мужчину у гейта, Тим признался ему, что это была лучшая поездка в его жизни.

"Не знаю, когда я в последний раз видела вместе столько людей, готовых позаботиться о другом человеке, — признается автор поста Линетт Скрибнер. — Все мы улыбались, наблюдая за диалогом этих двоих. Стюардессы делали все возможное, чтобы предупредить малейшее желание мистера Кука. Эрик пытался всеми силами помочь. И, конечно же, отдельных слов похвалы достойна Клара, которая не раздумывая бросилась на помощь незнакомому человеку.

Прекрасное напоминание всем нам, что на земле все еще есть место добру и хорошим людям, готовым позаботиться о ближнем".