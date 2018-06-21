Этот человек бросил лучшую работу на Земле и переехал в трущобы Камбоджи

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Когда-то Скотт Нисон являлся одним из самых влиятельных людей Голливуда. Он занимал должность президента киностудии 20th Century Fox и контролировал выход таких блокбастеров, как «Титаник», «Люди Икс» и «Храброе сердце». У него было все, о чем только можно было мечтать: зарплата $ 1 млн в год, особняк в Беверли-Хиллз, несколько спортивных машин, яхта, высокое положение в обществе. Но однажды он бросил все и поселился в трущобах камбоджийского городка, посвятив свою жизнь помощи бездомным детям.

Редакция AdMe.ru не смогла остаться в стороне от этой истории безграничного добра и решила рассказать вам о ней.

Скотт Нисон родился в шотландском Эдинбурге. Уже с детства он мечтал быть связанным с миром кино. В 1993 году он переехал в Лос-Анджелес и устроился во всемирно известную студию 20th Century Fox. В 2000-м он стал президентом этого кинематографического гиганта, где тесно сотрудничал с Томом Крузом, Джоном Траволтой, Джонни Деппом, Аль Пачино, Мелом Гибсоном, Харрисоном Фордом.

В 2003 году, взяв 5-недельный отпуск, он решил попутешествовать по Азии и осмотреть буддийские храмы. Камбоджийская столица была одной из остановок в его странствии. Обедая в ресторане Пномпеня, он дал немного денег бездомному ребенку. Увидев это, к нему подошел один из посетителей заведения и сказал, что если он реально хочет помочь им, то пусть отправляется на городскую свалку.

Нисон последовал совету незнакомца и был потрясен открывшейся картиной. Перед ним предстали около 1 500 бездомных детей, игрушками которых были шприцы и разноцветное битое стекло. Спустя несколько дней после пережитого шока он продолжил свое путешествие, а после вернулся домой. Но его сердце осталось там, в Пномпене. Тогда он решил проводить три недели в месяц в Голливуде и одну — в камбоджийском городе.

В 2004 году Нисон основал общественную организацию Cambodian Children’s Fund, тогда же он распродал все свое многомилионное состояние и навсегда переехал в трущобы Пномпеня. Изначально созданная для поддержки 45 нуждающихся ребят, CCF сегодня работает для более чем 2 000 детей. Она обеспечивает их качественным медицинским обслуживанием, образованием и необходимым продовольствием.

Сам же Нисон не женат, и детей у него нет. Подопечные называют своего благодетеля не иначе как «папа Скотт». Живя там, он перенес несколько заболеваний, в том числе и лихорадку денге, которая отличается сильнейшей болью в суставах и мышцах. Однако он ни на минуту не жалеет о своем судьбоносном решении.