История африканского мальчугана, который не ходил в школу из-за нищеты, но вопреки всему спас от голода целую деревню
Уильяма Камквамбу называют мальчиком, который обуздал ветер. Африканский юноша из бедной семьи ходил только в начальную школу, но это не помешало ему создать ветряной генератор в 14 лет. О молодом изобретателе даже сняли фильм, который показали на Netflix и кинофестивале Sundance. Ведь он в очередной раз доказал миру, что главное — не бояться пробовать новое и не предавать мечту.
AdMe.ru не смог пройти мимо малавийского самородка и, сгорая от любопытства, проследил, как развивались события его истории.
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Уильяму Камквамбе 33 года. Он родился в 32 км от небольшого малавийского городка Касунгу.
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Семья из 2 взрослых и 7 детей (у Уильяма 6 сестер) жила небогато. Когда мальчику было 14 лет, страну захлестнул голод — в доме Камквамба в то время ели лишь раз в сутки, ночью 3 кукурузных лепешки делили на всех. Денег на образование будущего изобретателя не хватало, и юноше пришлось оставить школу.
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Тяга к знаниям оказалась сильнее, мальчик хотел сделать все возможное, чтобы хоть как-то улучшить положение своей семьи и страны. Поэтому Уильям стал регулярным гостем в местной библиотеке. Особенно его занимали книги по физике. Он плохо понимал по-английски, но пытался выучить слова, которыми были подписаны схемы и картинки.
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Однажды к нему в руки попала книга «Использование энергии». В ней говорилось, что ветряная мельница может генерировать электричество и качать воду. Это было тем, что нужно: мельница даст возможность орошать поля и решит проблему голода. Так он решил построить ветряную мельницу для себя и своей семьи.
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Но где взять все необходимые материалы, если денег не хватало даже на обучение? Уильям пустил в ход смекалку и приспособил лопасти вентилятора трактора, велосипедную раму, динамо-машину со свалки металлолома и пластиковую трубу. Окружающие, в том числе мама, поначалу считали его безумцем. Но только до того момента, пока не увидели первую зажегшуюся лампочку.
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Вместо 3 лопастей, о которых говорилось в книге, мальчик сделал 4, чтобы увеличить мощность. Благодаря работе мельницы в родительском доме работали 4 лампочки и 2 радиоприемника, а главное — система орошения. В деревне, где жила семья, не было электричества и водоснабжения, поэтому очень скоро к дому Уильяма начали выстраиваться очереди — люди хотели зарядить мобильные телефоны.
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О талантливом парнишке узнали журналисты и блогеры и пригласили выступить на конференции TED. Тогда, в 2007 году, 19-летний Уильям Камквамба впервые летал на самолете и жил в гостинице.
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Он признается, что жутко волновался, поэтому на сцене «растерял весь свой английский». На вопрос, как он создал ветряную мельницу, молодой человек ответил просто: «Я попробовал, и у меня получилось». После этих слов зал рукоплескал малавийскому Кулибину.
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Гений и пыл молодого африканского изобретателя так воодушевили видных деятелей науки, что те решили помочь ему и оплатить учебу в частной школе в столице Малави Лилонгве. Там он в полной мере смог проявить новаторский талант и вскоре был зачислен в Африканскую академию лидерства в Йоханнесбурге.
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Уильям не только постигал науки, но и непрерывно внедрял полученные знания в обычную жизнь: во время учебы он и дальше работал над ветряными генераторами и смог обеспечить бесперебойную подачу энергии, что для Малави было чем-то из ряда вон выходящим.
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Самородок из богом забытого городка продолжал поражать своих наставников и через некоторое время попал в Дартмутский колледж экологических исследований по программе TED Global. После окончания университета он начал работать с дизайнерской фирмой IDEO.org как научный сотрудник.
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Уильям на своем опыте знает, как непросто получить знания, поэтому вместе с проектом WiderNet составил специальную учебную программу. Она должна позволить сократить разрыв между знаниями и возможностью применить их на практике.
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Программа ориентирована на молодых сограждан Камквамбы и, в частности, внедряет электронные библиотеки в Малави. Благодаря этому тысячи людей на его родине смогут получить офлайн доступ к миллионам научных видео и заниматься самообразованием.
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Изобретатель принимает активное участие в судьбах молодых людей, горящих жаждой знаний. Он работает со студенческой группой в Академии лидерства.
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В свои годы молодой человек уже принял участие в разнообразных проектах. Они были направлены на профилактику малярии, выработку и использование солнечной энергии, добычу чистой воды и не только.
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Почти волшебная история Уильяма не могла остаться незамеченной — в 2010 году журналист Брайан Милер выпустил книгу «Мальчик, который обуздал ветер: создавая токи электричества и надежды». История успеха быстро стала бестселлером.
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В 2019 году по книге был создан одноименный фильм. Его транслировали на Netflix, премьера же состоялась на престижном кинофестивале Sundance, и лента завоевала там победу.
Уильям Камквамба самостоятельно изучил физику, причем на неродном языке. А какие трудности ради мечты приходилось преодолевать вам?