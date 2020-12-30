История африканского мальчугана, который не ходил в школу из-за нищеты, но вопреки всему спас от голода целую деревню

Уильяма Камквамбу называют мальчиком, который обуздал ветер. Африканский юноша из бедной семьи ходил только в начальную школу, но это не помешало ему создать ветряной генератор в 14 лет. О молодом изобретателе даже сняли фильм, который показали на Netflix и кинофестивале Sundance. Ведь он в очередной раз доказал миру, что главное — не бояться пробовать новое и не предавать мечту.