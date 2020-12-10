Испанская девушка с синдромом Дауна доказала, что путь к мечте всегда открыт, если ты по-настоящему талантлива

Говорят, если мечтать искренне, то это обязательно сбудется. И испанская модель Мариан Авила (Marian Avila) еще одно подтверждение этому. Маленькая девочка с синдромом Дауна проделала свой путь в модельный бизнес, несмотря на то что большинство людей с таким диагнозом сталкиваются с проблемами в поиске работы.

Мы в AdMe.ru с огромным уважением и теплотой относимся к людям, которые добиваются своих целей, и нам очень хочется скорее поделиться с вами историей этой девушки.

Мариан, еще будучи совсем ребенком, мечтала покорить мир моды, участвовать в показах. На пути к мечте ее не смогло остановить ничего, в том числе и то, что девушка родилась с синдромом Дауна, а ее рост 161 см, а не 170–180, как обычно бывает в модельном бизнесе.

В 2016 году она отучилась на профессиональном курсе в модельной школе 10 месяцев. В этом же году девушка дебютировала в качестве модели на благотворительном шоу дизайнера Лины Лавин в Мадриде. Мариан очень любит наряжаться и выглядеть стильно. Особенно ей нравится надевать вечерние платья и ходить на различные мероприятия — они приносят ей много радости.

Ее заветной мечтой было пройти по подиуму на одной из недель моды. И этому суждено было сбыться. Вот что рассказывает об этом сама девушка: «В апреле мне написали, что дизайнер Талиша Уайт хотела, чтобы я выступила в качестве „модели-знаменитости“ на Неделе моды в Нью-Йорке 8 сентября 2018 года. Наконец-то, наконец! Меня переполняли эмоции, я плакала и повторяла, что это моя мечта. С приближением даты у меня вставал ком в горле и мне хотелось плакать от счастья. У меня просто не было слов, скоро должна была осуществиться моя мечта. Никогда не думала, что незнакомая девушка, не зная меня, поверит в меня и мои силы... Она мой ангел!»

Написала девушке Кензи Дагмор, дочь модельного координатора, после того как наткнулась в фейсбуке на статью о Мариан и ее мечте поучаствовать в неделе моды. Но принять участие в показе девушка смогла только в следующем году из-за того, что получила травму лодыжки. 8 сентября Мариан вышла на подиум New York Fashion Week и продемонстрировала несколько нарядов. В зале ее поддерживала семья. В одном из своих интервью на вопрос о том, кто ее главная поддержка, она призналась, что это сестра, которая всегда с ней и поддерживает ее во всем, а еще помогает делать фото для социальных сетей.

«Этот опыт был захватывающим, невероятным, у меня нет слов, чтобы описать его, это было волшебно. Я хотела показать миру, что нет никаких барьеров, если существует мечта», — рассказала девушка о прошедшей неделе моды. А еще призналась, что после показа она решила лично поблагодарить Талишу, но при встрече расчувствовалась и расплакалась.

Этот опыт открыл ей двери в индустрию моды. Сейчас девушке 23 года, она живет Бенидорме (Аликанте) и сегодня является лицом новой кампании Levi’s. А до этого она уже успела поработать с такими изданиями, как Vogue, New York Times, Vanity Fair и Harper’s Bazaar.

Сейчас, помимо моделинга и регулярных тренировок дома, девушка также занимается вокалом и изучает английский. Такой целеустремленности можно только позавидовать.

Авила использует свои публичные выступления и социальные сети, чтобы привлечь внимание к людям с синдромом Дауна. И напомнить им самим в том числе, что они могут все.

14 ноября девушка была удостоена награды Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020, которая была вручена ей за «достижения в качестве модели и как образцу для подражания».