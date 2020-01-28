Хорошие новости: семья Ирвин спасла тысячи животных во время лесных пожаров в Австралии

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Лесные пожары, которые бушуют в Австралии, считаются самыми разрушительными в истории наблюдений. Они уже погубили около миллиарда животных и продолжают наносить ущерб австралийской земле. И хотя в ближайшее время ситуация не улучшится, семья Ирвин продолжает активно помогать, спасая животных. И их поступок не остался незамеченным.

AdMe.ru всегда поддерживает бескорыстные инициативы. Мы глубоко опечалены тем, что происходит в Австралии, но рады тому, что есть люди, которые не могут бросить в беде беззащитные создания.﻿

Помогать животным у Ирвинов в крови

Семья Ирвин сохранила и продолжила дело Стива и его бабушки, оказывая помощь всем представителям дикой природы. Их поступки говорят о них лучше слов. В госпитале для диких животных при зоопарке «Австралия» семья Ирвин помогает спасать и лечить животных, попавших в беду. Их вклад в борьбу с последствиями ужасающих лесных пожаров сложно переоценить.

Зоопарк был основан в 2002 году Стивом и Терри Ирвин. Их миссией было защитить животных, находящихся под угрозой вымирания. Сегодня Стив мог бы гордиться госпиталем, который помог вылечить и спасти более 90 тыс. особей, многие из которых сильно пострадали из-за пожаров.

Они заботятся о живой природе последние 18 лет

Семья Ирвин (жена Стива и их 2 детей) продолжила охранять диких животных Австралии, создавая различные проекты, направленные на защиту популяций. Госпиталь при зоопарке «Австралия» дает раненым животным второй шанс. Это один из самых больших и загруженных в мире госпиталей, который изначально строился для спасения представителей местной фауны.

Деньги за билет в зоопарк идут на финансирование проектов по сохранению дикой природы

Вся прибыль зоопарка «Австралия» тратится на содержание более 2 млн кв. км собственности, а также на защиту, питание и уход за животными. Когда вы покупаете билет в зоопарк, ваши деньги идут напрямую в фонды, которые спонсируют различные исследования по сохранению дикой природы.

Их помощь сыграла решающую роль в спасении более 90 тыс. раненых особей

Организация уже оплатила и поучаствовала более чем в 50 исследованиях, направленных на поиск различных путей сохранения местной фауны. Ежегодно госпиталь для диких животных принимает 6–8 тыс. особей, которые нуждаются в медицинской помощи и приюте.

Лесные пожары опустошают Австралию с начала сентября. Бедствие не прекращается и по сей день. Семья Ирвин, несмотря ни на что, продолжает доказывать своим примером, что вместе мы способны помочь нашей планете даже в такие трудные времена.