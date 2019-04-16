Химическая компания нашла способ делать суперпрочный асфальт из пластиковых бутылок

25 1

25

4.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По данным Национального географического общества, ежегодно в океан попадает 9 млн тонн пластика. При этом в мире перерабатывается всего 9,5 % пластиковых отходов. Масштабы загрязнения настолько высоки, что экологическое сообщество говорит о кризисе. Чтобы помочь планете, крупная химическая компания Dow Chemical решила использовать пластмассовые отходы для строительства дорог.

Нам в AdMe.ru очень импонируют подобные поступки, поэтому мы хотим поведать читателям о нетривиальной инновации.

В океане существуют целые мусорные острова, самый известный из которых – Тихоокеанский мусороворот, или Большое тихоокеанское мусорное пятно. Рыбы и другие океанические жители нередко принимают пластиковые отходы за еду: исследователи обнаруживают крышки, зажигалки и другие мелкие предметы в желудках животных и птиц. Некоторые виды мусора выделяют вещества, которые вступают в реакцию с водой и отравляют ее. Согласно исследованиям, Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам сбрасывают в океан больше пластиковых отходов, чем весь остальной мир.

В Dow Chemical неравнодушны к загрязнению океана. Поэтому с 2017 года компания сотрудничает с индонезийским правительством. Цель – сократить количество мусора, выбрасываемого в океан, на 20 % к 2025 году. Помощь компании нетипична, ведь мусор не просто утилизируется на специальных заводах, а участвует в рециклинге – процессе возвращения отходов в производственный цикл.

Специалисты Dow перерабатывают отходы и используют этот материал для строительства дорог. Кроме полученной субстанции в составе дорожного полотна есть минералы и битум, но их соотношение держится в секрете.

Первые испытания дорог из пластика проводили в городе Депок. Опытный образец был длиной 1,8 км и покрывал площадь 9 781 кв. м, на него ушло 3,5 тонны пластмассового мусора. Тесты проводились два месяца, после чего дорогу признали более прочной и устойчивой, чем традиционные. Химическая компания построила дороги в двух индийских городах – Пуне и Бангалоре. Из более чем 100 тонн рециклированного пластика (или 25 млн упаковок) получилось 40 км новых магистралей. Мусор помогают собирать волонтеры, которые передают отходы местным переработчикам. Пластик в новом качестве попадает на асфальтовые заводы, где его добавляют в асфальтобетонную смесь.

Такие дороги более долговечны, чем обычные асфальтовые: они гораздо меньше подвержены механическому разрушению и коррозии. Дорожное полотно комфортно переносит температуру от -40 °С до +80 °С. Покрытие износостойкое, значит, выбоин станет меньше. В перспективе это может даже уменьшить количество аварий и пробок. Специалисты из Dow Chemical уверены, что дороги из пластиковых бутылок прослужат минимум 50 лет, в то время как обычные - лишь около 16. Скептики беспокоятся, что новые дороги могут выделять вредные вещества, однако, чтобы это произошло, температура должна достичь +270 °С. Есть и еще одно преимущество: выброс парниковых газов при производстве дорог из пластика на 30 тонн меньше, потому что 10 % битума в них заменено переработанным пластиком.

Пластиковые дороги уже есть в США, их строительство планируется и в Таиланде. Однако инициативы Dow Chemical этим не ограничиваются. Так, сотрудники компании и члены их семей очищают береговые линии в местах своего проживания, участвуя в новой программе. Программа называется #PullingOurWeight, ее условия просты: каждый человек должен убрать не менее четырех фунтов отходов – столько в среднем производит каждый житель планеты ежедневно. К октябрю прошлого года общими усилиями было убрано 40 тысяч фунтов отходов с пляжей и водных путей.

Кроме того, Dow Chemical запустила Project Butterfly, создавая рабочие места в странах Южной Африки и помогая бороться с загрязнением окружающей среды. Химическая компания сотрудничает с государственными учреждениями, некоммерческими организациями (в том числе WILDTRUST), местным сообществом. Цель проекта амбициозна: донести до людей, что отходы можно использовать повторно и рассматривать как ценный ресурс.

В рамках проекта создаются новые рабочие места, пункты приема отходов и специализированные команды, занимающиеся сбором мусора. Кому-то это буквально помогло выжить, а в целом – очистить местность от 2,6 млн фунтов отходов.