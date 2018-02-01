Годовалый питбуль замерзал в заброшенном доме, но помощь пришла откуда не ждали

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Эту собаку зовут Эшли. Год назад она жила в доме без отопления и электричества, а хозяева не кормили ее и в конце концов просто бросили. Все это могло бы закончиться очень печально, если бы не Эрика Майнкен, соучредитель «No More Pain Rescue», которая нашла для Эшли идеальную передержку.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам эту историю, полную доброты и любви к братьям нашим меньшим.

Эрике Майнкен позвонили и рассказали, что в одном из заброшенных домов в Нью-Йорке жила пара с собакой. В помещении не было электричества и отопления, поэтому люди покинули его, но при этом они оставили там несчастную собаку — в одиночестве, без еды и воды.

Эрика вместе со своим бойфрендом Майклом незамедлительно отправилась спасать животное. В чужой дом решился войти Майкл. По его словам, внутри было ужасно холодно, собака могла просто замерзнуть. К тому же вокруг было много фекалий: бывшие владельцы Эшли даже не удосуживались ее выгуливать. Но сама собака оказалась невредима и была очень счастлива, когда Майкл вывел ее. Эрика и Майкл сразу же отправились к ветеринару, так как Эшли была слишком истощена. Врач сказал, что она весила всего 11 кг, при этом животному был уже 1 год. Помимо этого, на голове собаки были следы от ожогов.

Организация «No More Pain Rescue», соучредителем которой является Эрика, оказывает помощь животным, но у нее нет мест для передержек. Поэтому Эрика и Майкл сразу же начали искать того, кто бы смог приютить Эшли. У них были друзья в отделе пожарной охраны Нью-Йорка (FDNY), и там уже жила одна собака. Эрика и Майкл попросили пожарных приютить у себя брошенную Эшли до тех пор, пока для нее не найдется новый дом.

Эрика думала, что собака будет очень пугливой, ведь однажды ее уже предали люди. Но как только Эшли вошла в пожарную часть, она сразу же завиляла хвостом и начала всех приветственно облизывать. А спустя несколько дней пожарные попросили больше не искать для собаки новых владельцев, потому что она покорила их сердца.

Теперь счастливый пес живет в пожарной части и, по словам самих спасателей, гуляет практически весь день.

У нее огромный запас игрушек и лакомств.

А еще иногда она отправляется на выезды вместе с пожарными.

Вот так брошенная и несчастная собака превратилась во всеобщую любимицу. У нее даже есть собственная страничка в Instagram, где вы можете найти еще больше фотографий этой довольной мордашки.