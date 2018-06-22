У японских болельщиков есть традиция, которую стоит перенять даже тем, кто не любит футбол
Некоторые из тех, кто любит футбол, при этом недолюбливают футбольных болельщиков. Ведь они, как принято считать, слишком вызывающе себя ведут и оставляют после себя горы мусора. Но так ли это на самом деле? Возможно, но далеко не во всех случаях, и мы расскажем вам, почему.
AdMe.ru был приятно удивлен поведением футбольных фанатов из Японии, Колумбии и Сенегала и надеется, что оно станет примером для каждого вне зависимости от их отношения к спорту. А бонус в конце статьи понравится даже тем, кто никогда не слышал о Жераре Пике.
Japanese fans are the best! 😁🇯🇵 #COLJPN #WorldCup pic.twitter.com/8ygiLYYWDL— julie (@pinkys421) June 19, 2018
Замечательный пример недавно подали футбольные болельщики из Японии, которые приехали в Россию на чемпионат мира, чтобы поддержать свою команду. После завершения матча Япония — Колумбия японские фанаты не отправились сразу же праздновать свою победу, а начали собирать мусор на стадионе и складывать его в принесенные с собой пакеты.
Такое поведение вызвало массу положительных откликов у интернет-пользователей, которые рассказали, что для японских болельщиков уборка после матча является самым обычным делом.
В Японии принято уносить мусор с собой, и именно поэтому на улицах у них так чисто. Уважительное отношение ко всему вокруг — это неотъемлемая часть японской культуры.
Но, как вы можете видеть, не только дурные примеры являются заразительными. Вслед за японскими футбольными фанатами мусор на стадионе принялись убирать и болельщики из Колумбии.
Несмотря на проигрыш своей команды, колумбийцы не остались в стороне от полезного дела, и это радует.
А вот футбольные фанаты из Сенегала. Они были вне себя от радости, когда их команда одержала победу над сборной Польши.
📷| Senegalese fans give a lesson in civility and clean up stadium rubbish 40 minutes after the game is over. Wow! 👏 #WorldCup pic.twitter.com/Uj7rjP7FLj— BarcaTimes (@BarcaTimes) June 19, 2018
В порыве эмоций сенегальцы подбрасывали в воздух свои головные уборы, свистки и вообще все, что было у них в руках. Однако, изрядно намусорив, они тут же принялись убираться — посмотрите сами на видео ниже.
Fear of being scolded by Anushka reached FIFA too! 😜— Cherry Dimple (@shailimore) June 21, 2018
Jokes apart, these are Senegal fans who are cleaning the stadium after the match. I think we all need to have this kind of civic sense as also respect for property and cleanliness!
Good morning 🙂 pic.twitter.com/8lwEJkfCZw
Мы думаем, что было бы здорово, если бы такое поведение стало доброй традицией во всех странах. А как вы боретесь за чистоту нашей планеты?
Бонус: Защитник сборной Испании Жерар Пике (он, кстати, муж Шакиры) помог птичке улететь с поля
Человек: Защитник сборной Испании Жерар Пике в Казани помогает птичке улететь с поля pic.twitter.com/xAT7feY16Q— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2018
Фото на превью KnowsHair/reddit.com