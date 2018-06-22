У японских болельщиков есть традиция, которую стоит перенять даже тем, кто не любит футбол

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Некоторые из тех, кто любит футбол, при этом недолюбливают футбольных болельщиков. Ведь они, как принято считать, слишком вызывающе себя ведут и оставляют после себя горы мусора. Но так ли это на самом деле? Возможно, но далеко не во всех случаях, и мы расскажем вам, почему.

AdMe.ru был приятно удивлен поведением футбольных фанатов из Японии, Колумбии и Сенегала и надеется, что оно станет примером для каждого вне зависимости от их отношения к спорту. А бонус в конце статьи понравится даже тем, кто никогда не слышал о Жераре Пике.

Замечательный пример недавно подали футбольные болельщики из Японии, которые приехали в Россию на чемпионат мира, чтобы поддержать свою команду. После завершения матча Япония — Колумбия японские фанаты не отправились сразу же праздновать свою победу, а начали собирать мусор на стадионе и складывать его в принесенные с собой пакеты.

Такое поведение вызвало массу положительных откликов у интернет-пользователей, которые рассказали, что для японских болельщиков уборка после матча является самым обычным делом.

В Японии принято уносить мусор с собой, и именно поэтому на улицах у них так чисто. Уважительное отношение ко всему вокруг — это неотъемлемая часть японской культуры.

Но, как вы можете видеть, не только дурные примеры являются заразительными. Вслед за японскими футбольными фанатами мусор на стадионе принялись убирать и болельщики из Колумбии.

Несмотря на проигрыш своей команды, колумбийцы не остались в стороне от полезного дела, и это радует.

А вот футбольные фанаты из Сенегала. Они были вне себя от радости, когда их команда одержала победу над сборной Польши.

📷| Senegalese fans give a lesson in civility and clean up stadium rubbish 40 minutes after the game is over. Wow! 👏 #WorldCup pic.twitter.com/Uj7rjP7FLj — BarcaTimes (@BarcaTimes) June 19, 2018

В порыве эмоций сенегальцы подбрасывали в воздух свои головные уборы, свистки и вообще все, что было у них в руках. Однако, изрядно намусорив, они тут же принялись убираться — посмотрите сами на видео ниже.

Fear of being scolded by Anushka reached FIFA too! 😜

Jokes apart, these are Senegal fans who are cleaning the stadium after the match. I think we all need to have this kind of civic sense as also respect for property and cleanliness!

Good morning 🙂 pic.twitter.com/8lwEJkfCZw — Cherry Dimple (@shailimore) June 21, 2018

Мы думаем, что было бы здорово, если бы такое поведение стало доброй традицией во всех странах. А как вы боретесь за чистоту нашей планеты?

Бонус: Защитник сборной Испании Жерар Пике (он, кстати, муж Шакиры) помог птичке улететь с поля

Человек: Защитник сборной Испании Жерар Пике в Казани помогает птичке улететь с поля pic.twitter.com/xAT7feY16Q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2018