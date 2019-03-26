«Ферма Свободы» в Израиле дарит обреченным животным любовь и человеческое отношение

14 0

4

2.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря Всемирной сети мы знаем истории смелых и отважных людей, которые жертвовали блестящей карьерой и красивой жизнью в мегаполисе ради помощи обреченным домашним животным. Но любовь нужна всем. И милой хрюшке, потерявшей зрение из-за несчастного случая, и ослику Мири, чью сломанную ногу пришлось ампутировать. Эти животные с непростой судьбой и еще около 250 их собратьев нашли уютный дом на «Ферме Свободы» в маленьком израильском селении Олеш.

Редакцию AdMe.ru тронула история двух девушек, которые сохранили счастливую жизнь десяткам животных. Мы хотим, чтобы об этом знало как можно больше людей.

Идея Freedom Farm Sanctuary воплотилась благодаря Адит Романо и Мейтал Бен Ари. Женщины встретились в организации Vegan Friendly, цель которой — сделать жизнь веганов в Израиле более комфортной. Примерно в это же время Мейтал побывала на мичиганской SASHA Farm, в крупнейшем приюте на Среднем Западе. Обитатели этой фермы получали не только качественную ветеринарную помощь, вкусную еду и крышу над головой, но и взаимодействие с другими животными и людьми. После этой поездки Мейтал захотела сделать нечто подобное на родине, в Израиле. Оказалось, что и Адит тоже подумывала о создании приюта на базе местной фермы.

Название фермы не просто набор красивых слов — за ним стоят большой поступок человека и история маленького теленка. В далеком 2013 году на одной израильской молочной ферме родился теленок, у которого были сломаны ноги. Для молочной отрасли он оказался бесполезен и умер бы, если бы его не забрал паренек по имени Омри Цви. Так первый теленок в Израиле был спасен от пищевой промышленности.

Его выходили с помощью физиотерапии, но жить на заднем дворе у Омри было небезопасно — малыша могли украсть. Парень долго искал приют для подопечного, пока судьба не свела его с Адит и Мейтал. Теленка назвали Freedom («Свобода»), он обрел свободную жизнь и новый дом. А этот новый дом, в свою очередь, назвали в его честь — Freedom Farm Sanctuary.

Этих симпатичных свинок зовут Йоси и Омри. Обе выглядят вполне беззаботно — трудно догадаться, что в прошлом у них были тяжелые времена. Обе лишились зрения. Как известно, в таких случаях другие органы чувств обостряются, в частности слух и обоняние. Омри и Йоси неминуемо погибли бы, если бы не оказались на Freedom Farm Sanctuary. Хрюшки-подружки много времени проводят вместе, играют, с радостью встречают гостей и волонтеров.

А это Нир, первая в Израиле корова с протезом ноги. Нир живет на ферме чуть больше месяца. Она быстро растет, поэтому новые протезы придется изготавливать несколько раз в год. Кстати, средства на протезирование и ветеринарное обслуживание «Ферма Свободы» собирает на своем сайте, желающих помочь довольно много. Так, на первый год медицинского обслуживания и протезирования для Нир удалось собрать $ 19 тыс.

Ослица Мири два месяца пролежала в канаве со сломанной ногой. Если бы не обилие растительности и дождевой влаги, она бы там и погибла. Но, к счастью, Мири спасли, и она оказалась в больнице Бейт-Даган.

В больницу также попала другая ослица — Гили, которую с сильным кровотечением и без передней ноги солдаты нашли на границе с Египтом. Чтобы спасти животное, пришлось сделать переливание крови. После этого Мири и Гили стали буквально кровными сестрами. На «Ферме Свободы» они практически неразлучны.

На Freedom Farm Sanctuary сегодня почти 300 жителей, у каждого своя история. Некоторые из них можно прочесть в специальном разделе на официальном сайте приюта. Здесь есть цыплята-бройлеры: на мясных фермах их откармливают до такой степени, что птицы не могут передвигаться. Есть курочки, которые испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а благодаря деятельности Адит и Мейтал они снова получили возможность перемещаться.

К сожалению, не обходится без боли утрат. Корова по имени Стейси оказалась на ферме, когда ей было всего два дня. Она появилась на свет с врожденной инвалидностью. Все то время, что жила в приюте, Стейси была окружена любовью обитателей фермы и волонтеров. А чтобы она могла передвигаться, соорудили специальную телегу. Увы, заболевание взяло верх.

У Freedom Farm Sanctuary есть аккаунт в Instagram, в котором более тысячи фотографий. Когда разглядываешь их, не возникает ощущения, что жители приюта страдают. Наоборот, они резвятся и радуются жизни, как их собратья с более простой судьбой. Не последнюю роль в этом играют волонтеры и гости. Сюда, в частности, приходят дети, страдающие аутизмом — общение с братьями меньшими влияет на них благотворно, они особенно чутко чувствуют животных.

Ферма позиционирует себя как экспериментальный образовательный центр: здесь планируется проводить лекции о воздействии пищевой промышленности на животных и открыть тематический музей. Впрочем, это и сейчас уникальное место: животные, которые при других условиях умерли бы или отправились бы на убой, счастливо живут. В этом им помогают неравнодушные люди. И похоже, у них неплохо получается.

Кого из обитателей фермы вам бы особенно хотелось навестить и почему?