Этот пловец пересек 5 самых длинных рек от истока до устья ради одной цели

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Словенец Мартин Стрел (Martin Strel) — профессиональный пловец на сверхдальние дистанции и один из лучших спортсменов мира. Но его не увидишь на Олимпиаде. Он устанавливает мировые рекорды не в бассейне. Редакция AdMe.ru поражена историей Мартина, ведь он проплыл 5 самых длинных рек планеты не ради славы и денег, а чтобы привлечь внимание к их ужасному экологическому состоянию.

Стрел покорил самые длинные реки на планете: Дунай (504 км он проплыл за 84 часа без перерыва), Миссисипи, Парану, Янцзы и Амазонку. Также он пересек Гибралтарский пролив. Пять его заплывов занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Многие считают его сумасшедшим, и даже сам Мартин с этим согласен. Но он скорее умрет, чем сдастся на пути к цели: «Обычно вода убивает людей. Но не меня. Я не такой, как все, потому что я научился. Я больше не чувствую боли». Он может плыть по 12 часов подряд и останавливается, только чтобы пополнить запас калорий. Мартин утверждает, что когда плывет, впадает в состояние полной сосредоточенности, похожее на медитацию, и боль перестает ощущаться.

Мартин не выглядит как обычный спортсмен, его не назовешь стройным. Он любит поесть и выпивает бутылку вина в день. Сам Стрел шутит: «Знаете, в чем разница между Майклом Фелпсом и мной? Он не может плавать марафоны. Он быстрее меня. Но он не годится для Амазонки, потому что он слишком худой». Своим телом Мартин вполне доволен: «Когда я плыву, я теряю по 600–700 калорий в час. Мой организм работает как Mercedes. Как BMW».

В интервью Мартин рассказывает, что вода — его друг с детства. Когда его отец напивался, то гонялся за ним с цепью или палкой, и мальчику приходилось прятаться в реке. Так в 6 лет он научился плавать. «Когда я был маленьким, вода была чистой, в ней водились крабы и рыба. Но потом стали строить новые дороги, и теперь даже водоросли там не растут. И я решил, что будут плавать, чтобы привлечь внимание людей к проблеме воды». Так Мартин начал тренироваться, плавая все больше и все дальше.

К каждому заплыву он тщательно готовится: узнает, какие страны будет проплывать, климат и температуру, состав и качество воды и какие животные в ней водятся. Он рассчитывает необходимое количество калорий и продумывает, что будет есть и пить. Но главное, считает он, правильный настрой и ясная голова.

Мартин — первый человек на Земле, который преодолел вплавь Амазонку — реку длиной 5 268 км. Он плыл по 80 км в день 66 дней подряд. Однажды на Амазонке на Мартина напали пираньи: «Они кусают так быстро. Порвали мне всю спину, она горела огнем». Но даже они не помешали Стрелу продолжать плыть. Его рекорд 2007 года так до сих пор никто и не сумел повторить.

На Миссисипи молния ударила в буй, мимо которого проплывал Стрел. Удар был таким сильным, что Мартина подбросило в воздух, и он потерял сознание. Сопровождающая группа решила, что он погиб, но вскоре тот очнулся... и просто поплыл дальше.

В 2009 году был снят фильм «Человек Большой реки» — о том, как Мартин Стрел покорил Амазонку. Сам пловец много ездит по миру с лекциями о защите окружающей среды. Сейчас Стрелу 62 года, и он мечтает проплыть вокруг всей планеты: «Я плыву ради мира, дружбы и особенно ради чистой воды. Я — обычный человек. Но я могу изменить этот мир».