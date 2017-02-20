Этот парень спрятал предложение руки и сердца на 148 фотографиях

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38-летний Рэй Смит (Ray Smith) решил сделать своей девушке Клэр предложение руки и сердца и хотел найти для этого самый романтичный способ. Он спрятал надпись «Ты выйдешь за меня?» на 148 совместных фотографиях, а Клэр об этом даже не догадывалась.

AdMe.ru впечатлил поступок этого парня. Забежим вперед: когда он спросил напрямую, Клэр сразу сказала «да».