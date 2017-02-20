Этот парень спрятал предложение руки и сердца на 148 фотографиях
38-летний Рэй Смит (Ray Smith) решил сделать своей девушке Клэр предложение руки и сердца и хотел найти для этого самый романтичный способ. Он спрятал надпись «Ты выйдешь за меня?» на 148 совместных фотографиях, а Клэр об этом даже не догадывалась.
AdMe.ru впечатлил поступок этого парня. Забежим вперед: когда он спросил напрямую, Клэр сразу сказала «да».
В июне пара обнаружила, что ждет ребенка. Именно тогда у Рэя родилась эта великолепная идея. «Я сказал ей, что буду делать снимки, чтобы наблюдать, как растет ребенок», — признался Рэй.
В течение пяти месяцев он прятал надпись «Ты выйдешь за меня?» на каждом совместном снимке. Ему приходилось делать по два одинаковых кадра, с надписью и без, чтобы Клэр тоже могла посмотреть фотографии.
Рэй был уверен, что Клэр догадается, но этого не произошло. Тогда на Рождество он решил спросить девушку напрямую.
В рождественское утро он собрал все снимки вместе и открыл их на ноутбуке. А потом опустился на одно колено, рассказал всю историю и задал самый главный вопрос.
Клэр сразу сказала «да», ей даже не понадобилось подумать об этом. Девушка была впечатлена романтичным поступком своего будущего мужа.
Источник My Modern Met
Фото на превью Ray Smith