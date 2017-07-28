Эти 9 боссов доказали, что прибыль в бизнесе не главное

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На вопрос: «Что важнее — прибыль или люди?» большинство руководителей слукавят, если ответят, что люди. Но это потому, что они не знают главного секрета: успех компании прямо пропорционален счастью сотрудников. И редакция AdMe.ru нашла тому доказательства. Все, кто попал в наш список — неважно, крупная рыба или помельче, — растут и развиваются, увеличивая свои доходы и покоряя новые горизонты.

Чатри Ситьотонг потратил 400 тыс. фунтов, чтобы свозить 100 сотрудников на Мальдивы

Основатель компании по смешанным боевым искусствам (MMA) Evolve решил отблагодарить своих подчиненных роскошным подарком за то, что их прибыль растет с каждым годом на 30 %. Это не первая поездка для всех членов команды, Ситьотонг и раньше устраивал шикарный отпуск для всех, и интересно, что каждый раз место отдыха держится в секрете. Единственное, что знают люди наверняка, так это то, что их ждут шикарные апартаменты в 5-звездочном люкс-отеле.

Руководство пивоварни BrewDog отпускает в недельный декрет сотрудников, когда они заводят щенка

Появление нового члена семейства в доме, будь то щенок или собака из приюта, — это эмоциональное событие, и на адаптацию нужно время. Раньше все сотрудники шотландской пивоварни могли приводить на работу своего четвероногого питомца, но теперь им выдают дополнительный отпуск, если они берут щенка или пса из приюта.

Дэн Прайс раздал часть своего дохода подчиненным

Основатель компании Gravity Payments Дэн Прайс решил отблагодарить своих сотрудников за хорошую работу вкусным денежным бонусом. Юный миллионер поделился собственными доходами, чтобы поднять зарплату всем сотрудникам до $ 70 тыс. в год. Бумеранг добра не заставил себя долго ждать. Благодарные работники в течение полугода копили деньги любимому боссу на подарок и сделали сюрприз в разгар рабочего дня. Когда Дэн отказался от своих миллионов и стал получать, как и все, всего $ 70 тыс. в год, он не мог позволить себе купить электромобиль, о котором давно мечтал, а его подчиненные смогли.

Савджи Дхолакия поставил цель за 5 лет обеспечить всех своих работников жильем и автомобилями

Компания Hare Krishna Exports — это огромная корпорация в Индии с сотнями сотрудников. Корпорация экспортирует бриллианты, поэтому неудивительно, откуда у руководителя деньги на такие широкие жесты. Первые 1 260 автомобилей и 400 квартир Савджи Дхолакия уже подарил своим самым продуктивным сотрудникам в апреле 2016 года. Интересно, что у щедрого к работникам босса растет отнюдь не балованный сын. 21-летнего парня отец отправил в небольшой городок на юге страны набираться опыта, а на экстренный случай выделил всего 7 тыс. рупий ($ 108).

Штефан Загмайстер отпускает своих сослуживцев в годовой творческий отпуск каждые 7 лет

Знаменитый графический дизайнер, владелец студии Sagmeister & Walsh Inc. считает, что если не устраивать такие большие перерывы, то можно перегореть в творческом плане и растерять силы. Интересно, что в первый свой такой отпуск сам Загмайстер не только успел попутешествовать и расслабиться как следует, но и придумать множество идей, которые потом реализовал за последующие 7 лет.

Ли Макатир превратил офис в бассейн с мячами

Каждый босс стремится сделать рабочие места своих подчиненных максимально комфортными, чтобы людям лучше думалось и продуктивнее работалось. Однако владелец фирмы Invasion в Манчестере пошел еще дальше. Англичанин удивил своих сотрудников, превратив офис в детский аттракцион. Ли Макатир с 3 часов ночи и до 8 утра с помощниками выгружал 250 тыс. разноцветных пластиковых шариков, чтобы успеть к приходу подчиненных. Кто-то скажет, что жизни людей от этого не изменятся, но это не так. Шеф-оригинал подарил своим сотрудникам то, что будет невозможно отнять, — минуты счастья и невероятных ощущений, которые запомнятся на всю жизнь.

Руководство Hime & Co отпускает сотрудниц домой, если они расстались с бойфрендом

Маркетинговая компания с пониманием относится к сердечным переживаниям, ведь это сильнейшее потрясение для человека, и нужно время, чтобы прийти в себя. Интересно, что 20-летним барышням полагается только один день, чтобы выплакаться, тем, кому за 25, — 2 дня, а 30-летние и старше могут отдохнуть целых 3 дня. По мнению руководства фирмы, чем старше женщина, тем тяжелее она переносит разрыв и тем больше ей нужно времени, чтобы оклематься. Кстати, это не единственная поблажка, которую предоставляют в Hime & Co. Во время сезонных распродаж все сотрудники могут на полдня отправиться на шопинг.

Компания Asana балует своих сотрудников изысканными ланчами и шоколадом

В этой фирме, которую основали создатели фейсбука, считается, что вкусная и полезная еда может повлиять не только на продуктивность сотрудников, но и сделать их чуточку счастливее. Для осуществления своей цели компания наняла первоклассных поваров, которые готовят изысканные блюда каждый день, а в офисе никогда не переводится шоколад. Что называется, мелочь, а приятно, и из таких мелочей ведь складывается общее ощущение, что ты действительно ценный сотрудник, которого любят и уважают, о котором заботятся.

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