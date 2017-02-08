Эта стюардесса спасла жизнь незнакомой девочке всего одним поступком

Эта история достойна экранизации в Голливуде, только вот здесь нет ни капли выдумки, что пугает и пробирает до глубины души. AdMe.ru спешит и вас познакомить с ее героиней — в прямом смысле слова.

Шелиа Федрик (Shelia Fedrick) — очаровательная американка, которая работает стюардессой в авиакомпании Alaska Airlines.

Недавно во время рейса из Сиэтла в Сан-Франциско она обратила внимание на «растрепанную и растерянную» девушку 14–15 лет, которая была в сопровождении хорошо одетого взрослого мужчины. «Что-то подсказывало, что с нею не все в порядке», — говорит Шелиа.

Когда стюардесса пыталась заговорить с девочкой, за нее отвечал мужчина. Тогда Шелиа осторожно шепнула подростку, чтобы та зашла в туалет и прочла оставленную там записку. В ответ девочка написала, что ей нужна помощь.

Шелиа не растерялась и передала пилотам информацию, которые, в свою очередь, немедленно доложили о ситуации полицейским Сан-Франциско. По прилету мужчину арестовали: оказалось, что он был замешан в торговле людьми!

Так благодаря своей внимательности Шелиа Федрик спасла как минимум одну жизнь. Сейчас с той девушкой все в порядке и она учится в колледже, а ее спасительница советует не бояться говорить и действовать в подобных подозрительных ситуациях.

Перевод AdMe.ru
Фото на превью Shelia Fedrick
По материалам Bored Panda

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