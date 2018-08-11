Эта школа для трудных подростков выглядит невероятно даже по меркам американцев (У этих детей появился шанс на лучшую жизнь)

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Известные и высокооплачиваемые спортсмены часто занимаются благотворительностью. У некоторых получается это делать не менее эффектно и эффективно, чем быть первым на спортивной площадке или обновлять очередной рекорд. Один из самых известных баскетболистов современности, первая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс открыл школу в родном городе, на которую потратил более $ 40 млн из своего благотворительного фонда.

AdMe.ru очень впечатлен поступком американской звезды баскетбола и решил рассказать вам об этом интересном учебном заведении.

Детство Леброна Джеймса было не из легких: отец с матерью разошлись еще до рождения сына, мама не могла обеспечить его в одиночку. Они часто переезжали, из-за чего Леброну приходилось менять школы. В четвертом классе он даже едва не был отчислен из одной из них, пропустив аж 100 учебных дней. Это, впрочем, не мешало ему получать неплохие отметки и, конечно же, проявлять себя в спорте. Не в последнюю очередь именно из-за нелегкого детства Джеймс решил построить школу для подростков из группы риска в одном из неспокойных районов в родном городе Акрон, Огайо.

Школа I promise («Я обещаю»)

Школа рассчитана на 240 учеников, которых отобрали случайным образом из местных детей. Они пойдут сразу в третий и четвертый классы, а со временем количество учеников увеличится. К 2021 году в школе будет действовать полноценный учебный цикл. Главная цель школьной программы – повысить эффективность обучения для детей из группы риска: трудных подростков, детей из неполных семей и криминальных районов.

Школьный день будет увеличенным: с 9:00 до 17:00 (включая внеклассные занятия), а учебный год будет немного длиннее, чем это принято в США. Помимо традиционного набора предметов, школьникам предложат занятия музыкой, спортивной гимнастикой и, естественно, баскетболом. В рамках школьной программы предусмотрена семинедельная летняя сессия. Для всех выпускников школы (при условии ее окончания) будет действовать специальная стипендия на обучение в Университете Акрона. И тоже за счет средств благотворительного фонда Джеймса.

Обучение, школьная форма и автобус для детей, живущих в пределах нескольких миль от школы, полностью бесплатные. Школьников будут кормить завтраком и обедом, выделять снеки, чтобы они могли перекусить. Приятным бонусом станет свой собственный велосипед для каждого ученика. Сам Леброн Джеймс - известный поклонник велопрогулок и называет велосипед одним из главных развлечений юности и способом изучить мир вокруг своего собственного дома.

Внутри школы - просторные классы с необходимым оборудованием, новенькие музыкальные инструменты и, конечно, впечатляющий интерьер. Из самого интересного - граффити с изображением известных спортсменов, центральная лестница, по бокам которой находятся галереи со 114 парами игровых кроссовок Леброна Джеймса, и мотивирующие цитаты на стенах. Да, кстати, главный девиз школы - We Are Family, "Мы - семья".

Кстати, о семьях. В рамках сотрудничества школы и благотворительного фонда Джеймса предусмотрена помощь не только детям, но и родителям. Им помогут найти работу или подыскать необходимые курсы переквалификации. Здорово, не правда ли? Собственно, все это для того, чтобы детишки из разных социальных слоев имели гарантированный шанс на достойное будущее. Реакция маленьких ребят на новое место обучения просто бесценна.