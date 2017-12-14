6 сильных женщин, которые плевали на судьбу и сами проложили себе пусть к счастью

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Женщин в обществе привычно ассоциировать с нежностью, заботой и слабостью, но некоторым из них жизнь приготовила жестокие уроки, с которыми способен справиться не каждый мужчина. Это закалило их волю, характер, и они смогли стать счастливыми, преодолев все трудности судьбы. AdMe.ru нашел истории разных женщин, каждая из которых опровергает расхожую точку зрения, что женщина — слабый пол.

1. Девушка пережила 18 операций и сама стала хирургом

Коди Холл (Cody Hall) из Великобритании родилась с тяжелой деформацией лица. Врачи отказывались помочь малышке, но родители решили не сдаваться и развернули благотворительную акцию по сбору пожертвований. Девочку отправили в Америку, где в годик она перенесла свою первую операцию.

Всего за 14 лет Коди перенесла 18 операций. Несмотря на непрерывную борьбу с болезнью, девушка вела обычную жизнь, ходила в школу и добивалась успехов в учебе. Трудно представить, как тяжело было Коди находиться в кругу сверстников, но она не позволяла себя обижать, а тем более жалеть.

Сейчас Коди замужем за парнем, в которого была влюблена еще в школе. Девушка работает в хирургическом отделении Кеттерингского госпиталя и помогает другим людям. Ей и ее родителям потребовалось много времени, упорства и силы духа для этого счастливого конца.

2. Пакистанская правозащитница открыла дорогу женскому образованию в исламских странах

Малала Юсуфзай — настоящая героиня и вдохновительница для девушек со всего мира. Малала прославилась благодаря своему блогу, который она начала вести после того, как власти Пакистана издали указ, запрещающий женское образование.

Мысли девушки вызвали большой общественный резонанс, после чего Малале пришлось бороться с угрозами в родной стране и даже пережить покушение на убийство с тяжелым ранением и последующей комой. Благодаря своему мужеству и упорству Малала в свои 20 лет добилась немалых высот. Сейчас она учится в Оксфорде и помогает другим девушкам получать образование. Малала была удостоена многих наград, среди которых Нобелевская премия, открыла школу для сирийских беженок и написала книгу «Я — Малала».

3. Первая в истории финалистка конкурса «Мисс США» с синдромом Дауна

«Мисс потрясающая» — такой конкурс для девушек с ограниченными возможностями выиграла Микейла Холмгрен благодаря своему обаянию и безмерному трудолюбию. Но на этом девушка не остановилась и стала участницей «Мисс Миннесота», а впоследствии первой в истории участницей с синдромом Дауна конкурса «Мисс США».

Микейла увлекается танцами, гимнастикой, занимается благотворительностью и успевает хорошо учиться. Невероятное жизнелюбие, искренность и целеустремленность Микейлы вдохновляют многих других девушек и доказывают, что синдром Дауна не определяет человека как личность.

4. Девушка работает в 9 местах одновременно, заботясь о пожилых людях

Сара Мур бросила жизнь в большом городе и переехала на маленький остров в Шотландии, населяют который в основном пожилые люди, не способные справляться с тяжелой работой. Девушка взвалила на свои плечи самую трудоемкую работу и сейчас совмещает должность диспетчера воздушного движения, опекуна, почтальона, пожарного спасателя, пастуха, клерка островного совета; складирует багаж в самолеты, управляет экскаваторами на фермах и даже проводит экскурсии по единственному маяку острова.

Сара не жалеет о переезде, не скучает по прежней жизни. Она нашла друзей и больше не чувствует себя одинокой, местные жители полюбили ее за доброту и храбрость. Несмотря на ежедневный тяжелый труд и отсутствие перспектив, девушка ощущает себя абсолютно счастливым человеком.

5. Девушка пережила нападение акулы и потеряла руку, но все равно стала звездой серфинга

Бетани Хэмилтон в 13 лет чуть не лишилась жизни из-за нападения тигровой акулы и осталась без левой руки. Но отважная девушка смогла побороть свой страх и продолжила заниматься любимым делом.

Сегодня Бетани счастливая жена и мама, она продолжает заниматься серфингом. Среди ее побед — 2-е место на чемпионате мира. Об истории Бетани написана книга и снят фильм.

6. Девушка, скитавшаяся с уличной бандой, окончила Гарвард

У Лиз Мюррей было тяжелое детство: она жила с родителями-наркоманами, терпела постоянные драки и ссоры, из-за чего, стыдясь себя, перестала ходить в школу и связалась с уличной бандой. В 15 лет она и вовсе осталась на улице и ночевала на скамейках с умирающей матерью.

Кажется, что такая история не может иметь хорошего конца, но Лиз взяла свою волю в кулак и с успехом закончила школу, а впоследствии и Гарвардский университет. Девушка даже продолжала ухаживать за больным отцом, который ее когда-то бросил. Сегодня Лиз талантливая писательница и вдохновляющий оратор. Она учит людей верить в себя, мотивирует собственным примером и энергией не сдаваться несмотря ни на что на пути к собственному счастью.

Какая из историй показалась вам самой вдохновляющей?