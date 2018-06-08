Если вы не помните, когда в последний раз улыбались, то сейчас самое время это сделать

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На улице уже установилась теплая погода, однако многие из нас по-прежнему испытывают побочные симптомы зимы в виде вялости, плохого настроения и даже депрессии. Мы не знаем, можно ли от них избавиться в одно мгновение, но мы точно знаем, что обрести бодрость, прилив сил и прекрасное расположение духа можно даже от просмотра фотографий.

AdMe.ru собрал 18 кадров, в которых содержится как минимум суточная норма позитива. Заряжайтесь на здоровье!

1. «Лучший друг моей собаки — кирпич»

2. «В честь 17-летия моего котенка мы решили воссоздать одну из наших первых совместных фотографий»

3. «Меня только что остановили за превышение скорости и отпустили, потому что посчитали невероятно забавным тот факт, что арбуз на моем заднем сиденье пристегнут ремнем безопасности»

«Он в безопасности».

4. Если вечеринка у бассейна, то только такая

5. Ежик показывает, как много там ромашек

6. «Они поместили в выпускной альбом фото нашей терапевтической собаки»

«Мисс Арахис».

7. «Никак не могу перестать думать о нем»

8. «Тоби составил мне компанию во время плавания на каноэ»

9. «Моя собака (справа) постоянно таращилась на собаку слева, когда мы гуляли по парку. Позже выяснилось, что они на самом деле братья. Все это время они чувствовали это. Божечки, я сейчас заплачу»

10. Лимон как состояние души

11. «Все было просто ужасно, поэтому я решила загуглить „собаки, у которых берут интервью“. И знаете что, это помогло»

12. Йога с девчулями

13. Реакция песика на предложение пойти на прогулку

14. Недовольный чмоком котик

15. «Сказала своей собаке, что она просто очаровашка и все в округе думают точно так же»

16. «Искупала Арахиса, высушила его, а он за это протянул мне свою лапку»

17. «Неужели никто не хочет поговорить о том, что маленькие скаты похожи на прозрачные равиоли?»

18. Дамы и господа, поглотитель вафелек

Какое из этих изображений сделало ваш день чуточку лучше?