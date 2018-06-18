Если настроение на нуле, плюньте на все и просто посмотрите на 20+ очаровательных кусь

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Что помогает успокоить оголенные нервы? Медитация, шум воды, шоколад? Мы знаем рецепт поэффективней: просто откиньтесь на спинку кресла и посмотрите нашу фотоподборку обаятельных кусь. А в конце мы припрятали для вас сюрприз, который можно назвать памятником хорошему настроению.

AdMe.ru собрал милейшие кусь, чтобы вы улыбнулись.

1. А мне кусочек?

2. Нападение змеи на человека

3. Чеддер, разрушитель одуванчиков

4. Атака

5. Выгуливаю своего человека

6. Птицы тоже делают кусь

7. Попался!

8. Гамбо и его друг

9. «Меня укусила злобная собака, но это не точно»

10. Поцелуй хаски

11. Пожалуйста, поиграй со мной

12. Пойду-ка я отсюда

13. Когда ты любишь мороженое, но зол на то, что оно такое холодное

14. Да что он себе позволяет?

15. Невкусно

16. Домашняя лисица

17. Куда вперед меня?

18. Защитная броня

19. Симба?

20. Так люблю, аж съесть хочется

21. Омномном... хррррр

22. Дети тоже любят делать кусь

Бонус: пожалуй, это можно назвать памятником всем кусь

Надеемся, мы смогли поднять ваше настроение?