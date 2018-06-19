Если бы инопланетяне узнали о подобных добрых историях, они бы немедленно вышли на контакт

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На доброте держится мир. Какие бы тяжелые времена ни были в политических отношениях между странами, сколько бы ни менялось президентов, все равно главное — это люди. И пока существуют те, кто готов делиться своей добротой с другими, у этой планеты есть шанс.

Мы в AdMe.ru собрали несколько историй, которые подтверждают, что вокруг много добра, стоит только получше посмотреть.

Этот человек скупает на аукционах и с рук ордена и медали, которые по разным причинам покинули владельцев. А после этого он находит ветеранов или родственников и передает награды им

Это кресло в зале ожидания предназначено для тех, кому досталось место в среднем ряду сидений в самолете. Таким пассажирам также предлагается бесплатное печенье и напиток

Тукан потерял часть клюва из-за жестокого обращения людей, и ему напечатали новый на 3D-принтере

Полицейский сообщил водителю о том, что у него не работают стоп-сигналы, а потом помог их починить прямо на трассе

Женщина своими руками создает ящики, куда каждый может положить вещи первой необходимости для нуждающихся

Когда у девушки закончилось топливо, ей на помощь пришел бездомный, потратив последние $ 20. Чтобы отблагодарить его, она запустила сбор средств, и люди со всего мира пожертвовали более $ 400 тыс.

Мальчик вместо посещения школы просил еду у посетителей в кафе, так как его семья попала в трудное положение. Хозяйка это заметила и предложила раз в день кормить его семью в обмен на сделанное домашнее задание

Слепой кот жил в приюте в клетке, потому что его обижали другие коты, и теперь наконец нашел свой дом

После урагана «Ирма» эти люди организовали у своего дома бесплатную раздачу чая и кофе для всех пострадавших

Мужчины каждый год своими руками создают тысячи игрушек, которые передают в Дом Роналда Макдоналда

Собака этого мужчины заболела и не могла ходить. Он придумал выход, как снова гулять вместе

Парикмахер плохо себя чувствовал, и мужчина предложил помочь ему подмести пол

Отец смотрит трансляцию выпускного своего сына из космоса

Сын этого мужчины совершил суицид. После этого убитый горем отец разместил у себя над головой табличку «Любите жизнь» и прошел с нею десятки тысяч миль

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