Экзотические питомцы честно и с юмором рассказали о своем характере (А вы подумайте, стоит ли их заводить)

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У вас появилась идея завести необычное животное, а не кошку или собаку? Но быть хозяином нестандартного питомца не так просто, многие их черты характера и повадки оказываются сюрпризом, причем не всегда приятным. Хотя, конечно, обаяние все равно побеждает.

Мы в AdMe.ru изучили отзывы владельцев экзотических домашних жителей, мнения опытных заводчиков и попытались представить, что бы сказали животные, если бы их попросили честно рассказать о своей жизни и характере.

1. Енот

Я в 3 раза активнее 3-летнего ребенка!

Постираю все, даже твой телефон, потому что я чистюля.

Если будешь обижать меня, я отомщу. Как? Это сюрпри-и-и-из!

Мусорное ведро для меня — это настоящая сокровищница!

2. Лиса фенек

Обожаю компанию и чувствую твое настроение.

Люблю прятаться, поэтому мне нужна норка. А почему тебе не нравится норка в диване?

В жаркой квартире я становлюсь некрасивой и плохо себя чувствую, поэтому гуляй со мной не меньше 3 часов.

Извини, но я немного пахну.

Я предана тебе как собака, но независима как кошка.

3. Шиншилла

Если я сбежала из клетки, то спрячусь под шкаф и выйду оттуда утром. Но это не точно.

Ночью спать неинтересно. И точка!

Я люблю купаться. Куда несешь воду? Только песок!

Не нервируй меня, а то сброшу мех.

Разрешаю почесать меня за ушком, все остальные нежности не для меня.

4. Попугай какаду

Я буду говорить чужими голосами в пустой квартире и напугаю тебя до смерти!

И открою все замки, которые ты считаешь хитрыми.

Я съем все, что захочу, а чтобы не отняли, сделаю это в полете.

Когда отправимся грабить чужие корабли?

Вокруг моей клетки не бардак, а творческий беспорядок. Из еды.

5. Хамелеон

Да здесь я, здесь!

Я, как бабушка в трамвае, ненавижу сквозняки!

Я брутальный охотник, ловлю насекомых на лету.

Не умею пить из поилки, ну-ка накапай сока на листик.

6. Джунгарский хомяк

Это были твои любимые джинсы? Ну извини!

Я ночной тусовщик, а будешь будить днем — укушу.

Если я пищу, значит у меня что-то болит.

Я мимишка, но опасный драчунишка, если ты подселишь ко мне соседа.

7. Мини-пиг

Если мне одиноко, могу погрызть шторы и посмотрю, что у вас под плинтусом.

Я очень люблю копать! Копать!

Ученые сказали, что я могу научиться пользоваться компьютером быстрее 5-летнего ребенка. Но копать интереснее.

Мои копытца требуют маникюра, а пузико — специальной диеты.

Люблю хозяина и еду... Но еду больше.

8. Хорек

Скалолаз — мое второе имя, обожаю высоту!

Я так прекрасно пахну! (На самом деле нет).

Ручка, бюстгальтер, кожура и заколочка — все это есть в моем тайнике, потому что я запасливый.

Обожаю прятаться в стиральной машине, пожалуйста, не постирай меня.

9. Красноухая черепаха

Я люблю жить одна. Нет, мне не скучно.

Если ты купишь мне напарника, я обязательно подерусь с ним, потому что это весело. (Маленьких я тоже бью).

Да я еще твоих внуков увижу!

10. Домашний еж

Живые насекомые — мой ЗОЖ-рацион. И зачем так кричать, это не страшно, а вкусно!

Если у меня нет клетки, где можно свить гнездо, я буду грызть предметы. Предупреждаю: в первую очередь провода.

Если в клетке есть лазейка, я обязательно сбегу. Вернусь ночью с громким топотом.

От молока я могу заболеть.

11. Декоративный кролик

Я буду топать в своей клетке столько, сколько захочу. Я, может, так танцую.

Да, сейчас 3 часа ночи, но я захотел есть! Ну и что, что в мисочке еще полно еды, я хочу, чтобы ты насыпал лично.

Вислоухий баран — это порода, а не оскорбление.

Капусту мне нельзя, дай лучше яблочко!

12. Мадагаскарский шипящий таракан

Покажи меня гостям — и они больше не придут.

Уберите тапки — я домашнее животное!

Умею прыгать, это весело, и громко шипеть как чайник.

Я вегетарианец и люблю овсяночку.

Мы считаем, что все они очаровашки! Однако нельзя забывать о том, что многим из них не место в квартире, хотя мода диктует иное.