Экзотические питомцы честно и с юмором рассказали о своем характере (А вы подумайте, стоит ли их заводить)
У вас появилась идея завести необычное животное, а не кошку или собаку? Но быть хозяином нестандартного питомца не так просто, многие их черты характера и повадки оказываются сюрпризом, причем не всегда приятным. Хотя, конечно, обаяние все равно побеждает.
Мы в AdMe.ru изучили отзывы владельцев экзотических домашних жителей, мнения опытных заводчиков и попытались представить, что бы сказали животные, если бы их попросили честно рассказать о своей жизни и характере.
1. Енот
- Я в 3 раза активнее 3-летнего ребенка!
- Постираю все, даже твой телефон, потому что я чистюля.
- Если будешь обижать меня, я отомщу. Как? Это сюрпри-и-и-из!
- Мусорное ведро для меня — это настоящая сокровищница!
2. Лиса фенек
- Обожаю компанию и чувствую твое настроение.
- Люблю прятаться, поэтому мне нужна норка. А почему тебе не нравится норка в диване?
- В жаркой квартире я становлюсь некрасивой и плохо себя чувствую, поэтому гуляй со мной не меньше 3 часов.
- Извини, но я немного пахну.
- Я предана тебе как собака, но независима как кошка.
3. Шиншилла
- Если я сбежала из клетки, то спрячусь под шкаф и выйду оттуда утром. Но это не точно.
- Ночью спать неинтересно. И точка!
- Я люблю купаться. Куда несешь воду? Только песок!
- Не нервируй меня, а то сброшу мех.
- Разрешаю почесать меня за ушком, все остальные нежности не для меня.
4. Попугай какаду
- Я буду говорить чужими голосами в пустой квартире и напугаю тебя до смерти!
- И открою все замки, которые ты считаешь хитрыми.
- Я съем все, что захочу, а чтобы не отняли, сделаю это в полете.
- Когда отправимся грабить чужие корабли?
- Вокруг моей клетки не бардак, а творческий беспорядок. Из еды.
5. Хамелеон
- Да здесь я, здесь!
- Я, как бабушка в трамвае, ненавижу сквозняки!
- Я брутальный охотник, ловлю насекомых на лету.
- Не умею пить из поилки, ну-ка накапай сока на листик.
6. Джунгарский хомяк
- Это были твои любимые джинсы? Ну извини!
- Я ночной тусовщик, а будешь будить днем — укушу.
- Если я пищу, значит у меня что-то болит.
- Я мимишка, но опасный драчунишка, если ты подселишь ко мне соседа.
7. Мини-пиг
- Если мне одиноко, могу погрызть шторы и посмотрю, что у вас под плинтусом.
- Я очень люблю копать! Копать!
- Ученые сказали, что я могу научиться пользоваться компьютером быстрее 5-летнего ребенка. Но копать интереснее.
- Мои копытца требуют маникюра, а пузико — специальной диеты.
- Люблю хозяина и еду... Но еду больше.
8. Хорек
- Скалолаз — мое второе имя, обожаю высоту!
- Я так прекрасно пахну! (На самом деле нет).
- Ручка, бюстгальтер, кожура и заколочка — все это есть в моем тайнике, потому что я запасливый.
- Обожаю прятаться в стиральной машине, пожалуйста, не постирай меня.
9. Красноухая черепаха
- Я люблю жить одна. Нет, мне не скучно.
- Если ты купишь мне напарника, я обязательно подерусь с ним, потому что это весело. (Маленьких я тоже бью).
- Да я еще твоих внуков увижу!
10. Домашний еж
- Живые насекомые — мой ЗОЖ-рацион. И зачем так кричать, это не страшно, а вкусно!
- Если у меня нет клетки, где можно свить гнездо, я буду грызть предметы. Предупреждаю: в первую очередь провода.
- Если в клетке есть лазейка, я обязательно сбегу. Вернусь ночью с громким топотом.
- От молока я могу заболеть.
11. Декоративный кролик
- Я буду топать в своей клетке столько, сколько захочу. Я, может, так танцую.
- Да, сейчас 3 часа ночи, но я захотел есть! Ну и что, что в мисочке еще полно еды, я хочу, чтобы ты насыпал лично.
- Вислоухий баран — это порода, а не оскорбление.
- Капусту мне нельзя, дай лучше яблочко!
12. Мадагаскарский шипящий таракан
- Покажи меня гостям — и они больше не придут.
- Уберите тапки — я домашнее животное!
- Умею прыгать, это весело, и громко шипеть как чайник.
- Я вегетарианец и люблю овсяночку.
Мы считаем, что все они очаровашки! Однако нельзя забывать о том, что многим из них не место в квартире, хотя мода диктует иное.
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru