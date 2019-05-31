Экзотические питомцы честно и с юмором рассказали о своем характере (А вы подумайте, стоит ли их заводить)

  • 42
    1
  • 37
  • 20
  • 7.6k

У вас появилась идея завести необычное животное, а не кошку или собаку? Но быть хозяином нестандартного питомца не так просто, многие их черты характера и повадки оказываются сюрпризом, причем не всегда приятным. Хотя, конечно, обаяние все равно побеждает.

Мы в AdMe.ru изучили отзывы владельцев экзотических домашних жителей, мнения опытных заводчиков и попытались представить, что бы сказали животные, если бы их попросили честно рассказать о своей жизни и характере.

1. Енот

  • Я в 3 раза активнее 3-летнего ребенка!
  • Постираю все, даже твой телефон, потому что я чистюля.
  • Если будешь обижать меня, я отомщу. Как? Это сюрпри-и-и-из!
  • Мусорное ведро для меня — это настоящая сокровищница!

2. Лиса фенек

  • Обожаю компанию и чувствую твое настроение.
  • Люблю прятаться, поэтому мне нужна норка. А почему тебе не нравится норка в диване?
  • В жаркой квартире я становлюсь некрасивой и плохо себя чувствую, поэтому гуляй со мной не меньше 3 часов.
  • Извини, но я немного пахну.
  • Я предана тебе как собака, но независима как кошка.

3. Шиншилла

  • Если я сбежала из клетки, то спрячусь под шкаф и выйду оттуда утром. Но это не точно.
  • Ночью спать неинтересно. И точка!
  • Я люблю купаться. Куда несешь воду? Только песок!
  • Не нервируй меня, а то сброшу мех.
  • Разрешаю почесать меня за ушком, все остальные нежности не для меня.

4. Попугай какаду

  • Я буду говорить чужими голосами в пустой квартире и напугаю тебя до смерти!
  • И открою все замки, которые ты считаешь хитрыми.
  • Я съем все, что захочу, а чтобы не отняли, сделаю это в полете.
  • Когда отправимся грабить чужие корабли?
  • Вокруг моей клетки не бардак, а творческий беспорядок. Из еды.

5. Хамелеон

  • Да здесь я, здесь!
  • Я, как бабушка в трамвае, ненавижу сквозняки!
  • Я брутальный охотник, ловлю насекомых на лету.
  • Не умею пить из поилки, ну-ка накапай сока на листик.

6. Джунгарский хомяк

  • Это были твои любимые джинсы? Ну извини!
  • Я ночной тусовщик, а будешь будить днем — укушу.
  • Если я пищу, значит у меня что-то болит.
  • Я мимишка, но опасный драчунишка, если ты подселишь ко мне соседа.

7. Мини-пиг

  • Если мне одиноко, могу погрызть шторы и посмотрю, что у вас под плинтусом.
  • Я очень люблю копать! Копать!
  • Ученые сказали, что я могу научиться пользоваться компьютером быстрее 5-летнего ребенка. Но копать интереснее.
  • Мои копытца требуют маникюра, а пузико — специальной диеты.
  • Люблю хозяина и еду... Но еду больше.

8. Хорек

  • Скалолаз — мое второе имя, обожаю высоту!
  • Я так прекрасно пахну! (На самом деле нет).
  • Ручка, бюстгальтер, кожура и заколочка — все это есть в моем тайнике, потому что я запасливый.
  • Обожаю прятаться в стиральной машине, пожалуйста, не постирай меня.

9. Красноухая черепаха

  • Я люблю жить одна. Нет, мне не скучно.
  • Если ты купишь мне напарника, я обязательно подерусь с ним, потому что это весело. (Маленьких я тоже бью).
  • Да я еще твоих внуков увижу!

10. Домашний еж

  • Живые насекомые — мой ЗОЖ-рацион. И зачем так кричать, это не страшно, а вкусно!
  • Если у меня нет клетки, где можно свить гнездо, я буду грызть предметы. Предупреждаю: в первую очередь провода.
  • Если в клетке есть лазейка, я обязательно сбегу. Вернусь ночью с громким топотом.
  • От молока я могу заболеть.

11. Декоративный кролик

  • Я буду топать в своей клетке столько, сколько захочу. Я, может, так танцую.
  • Да, сейчас 3 часа ночи, но я захотел есть! Ну и что, что в мисочке еще полно еды, я хочу, чтобы ты насыпал лично.
  • Вислоухий баран — это порода, а не оскорбление.
  • Капусту мне нельзя, дай лучше яблочко!

12. Мадагаскарский шипящий таракан

  • Покажи меня гостям — и они больше не придут.
  • Уберите тапки — я домашнее животное!
  • Умею прыгать, это весело, и громко шипеть как чайник.
  • Я вегетарианец и люблю овсяночку.

Мы считаем, что все они очаровашки! Однако нельзя забывать о том, что многим из них не место в квартире, хотя мода диктует иное.

Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru

  • 42
    1
  • 37
  • 20
  • 7.6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль