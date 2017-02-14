Экстренный вызов обернулся для семьи этого пожарного долгожданным счастьем

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эта удивительная история произошла 6 лет назад, но стало известно о ней только сейчас. 14 ноября 2011 года в штате Южная Каролина спасатели пожарной станции Миртл-Бич приняли звонок от женщины, которая жаловалась на сильные боли в животе (по звонку 911 приезжают также пожарные, если они ближе, чем парамедики, и у них есть необходимые навыки для оказания первой помощи). Когда Марк Хадден и его бригада примчались на место, оказалось, что женщина с минуты на минуту должна родить. Времени везти женщину в больницу не было, поэтому пожарному, у которого к тому моменту уже было двое детей, пришлось принять роды самостоятельно.

Когда Марк принял новорожденную девочку на руки, он даже не имел представления, что держит свою будущую дочь. И в этот же день, буквально спустя пару часов, в местной больнице мама девочки официально сообщила, что отказывается от дочери, так как не имеет возможности ее воспитывать.

Через два дня малышку передали в семью Хадденов под опеку, а через год они наконец-то удочерили ее официально, чему были безумно рады.

Сейчас 5-летняя Ребекка ходит в детский сад при школе, где преподает ее мама Бет Хадден. У нее замечательные теплые отношения со своими старшими братьями, которым 12 и 14 лет. От Ребекки не скрывают того, при каких обстоятельствах она родилась: девочка знает историю своего появления на свет.

«Мы никогда не скрываем этого от нее. Если вы у нее спросите, как она появилась на свет, Ребекка ответит вам, что «папа помог мне родиться в своей машине скорой помощи».

«Сейчас ей достаточно и этого объяснения. По мере того как Ребекка растет, она задает больше вопросов и узнает больше. Но я бы не хотел шокировать ее тем, что она приемная, когда она вырастет».

«В конце концов, она знает, что она наша дочь и что мы любим ее как родную. Да, иногда родные дети приходят в семью от других родителей», — говорит Марк.