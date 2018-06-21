Две обычные девочки спасли целый остров. Теперь их знает весь мир

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В этом году на Бали полностью запретят пластиковые пакеты. А добились этого решения две обычные девочки. Сестрам Мелати и Изабель Вийсен было 10 и 12 лет, когда они начали кампанию Bye Bye Plastic Bags против загрязнения их родного острова. Чтобы привлечь к себе внимание, девочки даже объявляли голодовку. И им удалось высказаться достаточно громко, чтобы их услышала вся планета.

AdMe.ru рассказывает историю смелых сестер, сумевших спасти свой прекрасный дом от надвигающейся катастрофы.

Индонезия — один из крупнейших производителей пластиковых отходов в мире: свою лепту вносят и туристы, и местные жители. Один только Бали производит 680 кубометров мусора в день: по размеру это равняется 14-этажному зданию. Из них перерабатывается только 5%. Почти весь пластик после использования попадает в океан, и в сезон дождей вода и ветер пригоняют кучи мусора к берегу и пляжам. Бали и еще 17 тыс. других индонезийских островов покрываются плотным слоем пластика.

Мелати и Изабель Вийсен родились на Бали, любят его, и им больно было видеть, во что превратились местные пляжи. В 2013 году после урока о мировых лидерах, таких как Нельсон Мандела и леди Диана, сестры спросили себя: «Что мы можем сделать для своего острова прямо сейчас?» — и решили сосредоточиться на проблеме мусора. Так родилась идея проекта Bye Bye Plastic Bags, целью которого стал запрет пластиковых пакетов на Бали.

Их первым шагом была петиция губернатору об этом запрете. Они собрали более 100 тыс. подписей, но губернатор не отнесся к девочкам серьезно и полтора года не мог рассмотреть петицию. «Мусор — это естественное явление», — говорил он. И тогда сестры объявили голодовку до тех пор, пока он не примет их. Они убедили в необходимости этой меры родителей, друзей и учителей и не ели от рассвета до заката, рассказывая об этом в соцсетях. Через сутки их забрала из школы полиция. И доставила в офис губернатора, который поблагодарил девочек за их борьбу и подписал официальный документ о том, что в 2018 году пластиковые пакеты на Бали будут полностью запрещены.

Конечно, сестры не ограничились петицией. Они собрали команду из детей-единомышленников и с их помощью начали организовывать рейды по очистке пляжей. Самым крупным их успехом стала акция по уборке мусора, на которой им удалось собрать 12 тыс. волонтеров.

Изабель и Мелати также организуют просветительские лекции и презентации о вреде использования пластика и выступают в школах, на фестивалях и на пляжах острова. А еще они раздают сумки из органических материалов (например из переработанных газет) и наклеивают стикеры со своим логотипом на двери магазинов и ресторанов, которые объявили себя свободными от пластика, рассказывая о них в соцсетях и СМИ.

Благодаря «Зеленой школе», в которой учатся девочки, они получили поддержку многих известных людей и компаний и сейчас тесно сотрудничают с ООН, а также выступили на телеканале TED и на различных мероприятиях в Индии, Великобритании и США.

В 2017 году за свою экологическую борьбу девочки получили старейшую немецкую награду Bamby. Компания Bye Bye Plastic Bags теперь является крупной организацией с филиалами в нескольких странах. «Мы доказали, что дети могут все. Не позволяйте никому говорить, что вы слишком молоды и чего-то не понимаете, — заявляют Изабель и Мелати. — Меняйте мир. Мы не говорим, что это легко. Но мы говорим, что это того стоит. Мы не остановимся, пока первым вопросом прилетающим к нам туристам не будет такой: «Добро пожаловать на Бали. У вас есть при себе незадекларированные пластиковые пакеты?»