Два канадца купили мини-пига с подвохом, который принес с собой крутые перемены

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Два канадца, Стив и Дерек, жили обычной жизнью, работали, регулярно устраивали барбекю и никогда не думали, что какая-то свинья навсегда изменит их жизнь. Малыш мини-пиг, волей судьбы попавший к ребятам, принес с собой не только море любви и ряд проблем, но и крутые перемены.

Мы в AdMe.ru буквально влюбились в это чудо на копытцах и решили поделиться с вами историей о замечательной Эстер.

Розовый пятачок, который повернул жизнь хозяев на 180 градусов

Летом 2012 года Дерек Уолтер (Derek Walter) и Стив Дженкинс (Steve Jenkins) совершенно случайно стали владельцами Эстер. Стиву позвонил старый приятель и предложил приютить детеныша мини-пига. Зная, что Дерек будет не в восторге от того, что по дому будет бегать хоть и небольшая (как думалось тогда), но все же свинья, Стив согласился. Забирая малышку Эстер, он надеялся, что сможет позаботиться о ней самостоятельно, но даже не представлял, что этот симпатичный поросенок навсегда изменит жизнь обоих парней.

Думали, что взяли мини-пига, а выросла огромная свинья

Совсем скоро выяснилось, что анекдот про мужчину, купившего на базаре хомячка, который в итоге превратился в медведя, — совсем не выдумка, а реальная жизнь. Когда парни привезли новоиспеченную любимицу на прием к ветеринару, тот был крайне удивлен, что хозяева называют Эстер мини-пигом. По всем признакам это был поросенок самой обычной свиньи, в чем ребята смогли убедиться довольно скоро.

Вес взрослого мини-пига не должен превышать 30 кг, а крошка Эстер уже в 8 месяцев весила 77 кг и явно не собиралась останавливаться на достигнутом. В итоге милый поросенок вымахал в почти 300-килограммовую тушу. Тот факт, что вместо карликовой свинки им «подложили огромную свинью», ничуть не расстроил ребят, наоборот, они решили, что это повод любить Эстер еще больше.

Эстер быстро нашла общий язык с живущими в доме кошками и собаками. Она и сама, по словам ее хозяев, напоминает большую собаку: любит игрушки, бороться, обожает обниматься и очень любит, когда ей чешут животик. Стив говорит, что по уровню интеллекта Эстер даже дает собакам фору, поэтому неудивительно, что те считают ее своим вожаком и уступают миску с едой.

Эстер обожает дарить поцелуи и уже собрала армию поклонников

Стив и Дерек настолько привязались к своей любимице, что полностью отказались от употребления мяса и стали защитниками животных. Они завели ей страницы в соцсетях, где в шутливой манере от лица самой Эстер рассказывают о ее повседневной жизни. Сегодня у Эстер почти 1,5 млн подписчиков на фейсбуке и больше 500 тыс. в инстаграме.

Как настоящая свинья, Эстер обожает копаться и валяться в грязи, но после таких прогулок охотно принимает водные процедуры.

Как все девочки, Эстер любит красиво наряжаться

Но еще больше она любит вкусно поесть

Несмотря на то что парни очень любят питомицу, они не советуют другим людям заводить таких хрюшек в доме, хорошенько не исследовав все связанные с этим риски и не взвесив все за и против. Ребята заводили мини-пига, но получили Эстер, поэтому правила игры менялись на ходу, ведь они и не думали избавляться от любимого поросенка. Первое, что пришлось изменить, — начать прятать еду повыше и хорошенько запирать все дверцы и ящики.

На запертых шкафчиках и спрятанной еде перемены не закончились. Кроме того, что Стив и Дерек стали веганами, они переехали на ферму, где основали приют для нуждающихся в помощи сельскохозяйственных животных «Святилище вечного счастья Эстер». Ребята хотят показать как можно большему количеству людей истинную природу животных, которых привыкли расценивать исключительно как еду: их умение любить и сострадать, ум и преданность.

Собрав все свои наблюдения и истории из жизни любимицы, Дерек и Стив выпустили книгу «Эстер — чудо-свинья», которая стала лучшей книгой 2016 года на Amazon и вошла в список бестселлеров New York Times.

Эстер покоряет Голливуд

В конце 2018 года хозяева свинки подписали контракт с одной из крупнейших голливудских студий и продюсерской компанией The Donners Company, в копилке которой такие хиты, как «Люди Х», «Дэдпул», «Отель для собак» и «Освободите Вилли». Так что в скором времени всех поклонников Эстер ожидает премьера художественного фильма о жизни этой замечательной свиньи.

Как у настоящей знаменитости, у Эстер есть именные номера