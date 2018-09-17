Добрые истории, от которых слезы польются сами собой, и вы не сможете их остановить (Особенно после первого видео)

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У каждого человека становится тепло на душе, когда ему рассказывают о разных добрых историях из жизни. Например, о том, как мимо проезжавший байкер подвез пожилого мужчину к остановке, чтобы тот успел сесть на свой автобус. Или о том, как пара путешественников напоила жаждущего стервятника водой. Именно такие случаи и делают наш мир прекрасным.

AdMe.ru нашел 14 трогательных историй, которые доказывают, что на свете еще очень много искренних, бескорыстных и добрых людей.

1. Приемная семья этой девочки в день рождения вручила ей документ, согласно которому они официально признаны ее родителями

2. «Мы стояли в очереди к кассе в продуктовом магазине. Этот пожилой мужчина сказал своей жене, что ему нужно пойти в туалет, но вместо этого он тайно купил цветы для нее и спрятал их за спиной»

3. Певец Дрейк перенес дату своего тура, чтобы посетить 11-летнюю Софию, ожидающую операцию по пересадке сердца. Она недавно отпраздновала свой день рождения и мечтала о новом сердце, а также о встрече с Дрейком

4. Байкер подвез пожилого мужчину, который бежал до остановки, чтобы успеть на свой автобус

5. Итальянский FMX-райдер Ванни Оддера придумал проект «Мототерапия» и уже несколько лет ездит по больницам, где катает маленький пациентов

6. Эта незнакомая дама больше радовалась удачному трюку, чем сам скейтбордист

7. Мальчик держит табличку с грибочком из «Марио» и текстом «Коснитесь здесь, чтобы повысить силу»

8. Болельщик Boston Red Sox отдал пойманный им мяч маленькой фанатке бейсбола

9. Кто-то привязал собаку и ушел за покупками, но внезапно начался дождь. Работник супермаркета не остался равнодушным

10. Пара отдыхала в Греции и натолкнулись на жаждущего грифона-стервятника

11. Бейсболист впервые в карьере отбил мяч за пределы поля и ждет поздравлений от партнеров по команде. Но те действуют согласно старой традиции

12. Предложение руки и сердца. Стиль военных

13. Отец встречает сына, который был в недельном отпуске

14. Невеста бросает свой букет