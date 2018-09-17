Добрые истории, от которых слезы польются сами собой, и вы не сможете их остановить (Особенно после первого видео)
У каждого человека становится тепло на душе, когда ему рассказывают о разных добрых историях из жизни. Например, о том, как мимо проезжавший байкер подвез пожилого мужчину к остановке, чтобы тот успел сесть на свой автобус. Или о том, как пара путешественников напоила жаждущего стервятника водой. Именно такие случаи и делают наш мир прекрасным.
AdMe.ru нашел 14 трогательных историй, которые доказывают, что на свете еще очень много искренних, бескорыстных и добрых людей.
1. Приемная семья этой девочки в день рождения вручила ей документ, согласно которому они официально признаны ее родителями
2. «Мы стояли в очереди к кассе в продуктовом магазине. Этот пожилой мужчина сказал своей жене, что ему нужно пойти в туалет, но вместо этого он тайно купил цветы для нее и спрятал их за спиной»
3. Певец Дрейк перенес дату своего тура, чтобы посетить 11-летнюю Софию, ожидающую операцию по пересадке сердца. Она недавно отпраздновала свой день рождения и мечтала о новом сердце, а также о встрече с Дрейком
4. Байкер подвез пожилого мужчину, который бежал до остановки, чтобы успеть на свой автобус
5. Итальянский FMX-райдер Ванни Оддера придумал проект «Мототерапия» и уже несколько лет ездит по больницам, где катает маленький пациентов
6. Эта незнакомая дама больше радовалась удачному трюку, чем сам скейтбордист
7. Мальчик держит табличку с грибочком из «Марио» и текстом «Коснитесь здесь, чтобы повысить силу»
8. Болельщик Boston Red Sox отдал пойманный им мяч маленькой фанатке бейсбола
9. Кто-то привязал собаку и ушел за покупками, но внезапно начался дождь. Работник супермаркета не остался равнодушным
10. Пара отдыхала в Греции и натолкнулись на жаждущего грифона-стервятника
11. Бейсболист впервые в карьере отбил мяч за пределы поля и ждет поздравлений от партнеров по команде. Но те действуют согласно старой традиции
12. Предложение руки и сердца. Стиль военных
13. Отец встречает сына, который был в недельном отпуске
14. Невеста бросает свой букет
Фото на превью iteachonmars / reddit